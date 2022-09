Antonio Nusa er i NFF-fryseboksen etter at han meldte forfall til en landslagssamling på en måte forbundet definerer som «ugyldig».

Stivbent og skadelig

Norges Fotballforbund gambler høyt ved å straffe supertalentet Antonio Nusa for å ha uteblitt fra en landslagssamling etter ekstrem belastning.

Med oppvisningen mot Porto i Champions League ga 17-åringen en forsmak på hvilke enorme ting vi kan ha i vente i årene som kommer.

Men om det er Norge eller Nigeria som til slutt vil få gleden av Club Brugge-spilleren som landslagsspiller på seniornivå, er inntil videre et åpent spørsmål.

Den makten ligger hos spilleren selv.

Nå opplever Antonio Nusa at det norske forbundet skal markere egen makt og kontroll, og på et eller annet vis statuere et eksempel overfor ham.

Nusa er nemlig ikke tatt ut på et eneste landslag ved denne korsveien, noe som åpenbart ikke har sammenheng med sportslige meritter.

TV 2 kan nå avsløre en direkte sammenheng mellom vrakingen og at tenåringen uteble fra en samling i juni.

Spilleren som gikk fra Stabæk til Club Brugge for 30 millioner kroner hadde da ikke hatt skikkelig ferie på halvannet år, og valgte å si nei til Norge ved én eneste anledning.

Det får han nå svi for fordi forbundet skal markere et prinsipp om at det er de som har kontroll i de internasjonale vinduene.

Saken er ikke svart-hvit, og den illustrerer flere interessante forhold rundt maktforholdene i internasjonal fotball.

Et av de store strukturelle problemene handler om at alle aktører vil ha mer, mer, mer, samtidig som samtlige setter sine egne behov i førersetet.

Flere kamper gir flere penger, og presset på en allerede overfylt kalender ser ikke ut til å avta.

Faren er at spillerne blir skadelidende her, der de blir stående midt i kryssilden mellom klubb og nasjonalt forbund, parallelt med at vi ser en interessemotsetning mellom ulike internasjonale organisasjoner.

Selvsagt er det mange grupper i samfunnet det er betydelig mer synd på en unge menn som er grovt overbetalt fordi de er så gode til å sparke en ball. Men like fullt snakker vi om mennesker med en fysisk og psykisk tålegrense. På et eller annet punkt er strikken strukket for langt, og det er vanskelig å se totalbildet så lenge alle aktører utelukkende kjører på ut fra eget ståsted.

Ser du saken fra klubbenes side, er det de som betaler lønnen til spillerne. Det er her hverdagen er, og forskjellen på å lykkes eller ei med sportslige mål påvirkes av blant annet skadesituasjonen.

Slik sett er landslagsavbrekkene alltid en risiko. Jo mer totalbelastningen øker i en sesong, desto mer irritasjon vil vi oppleve fra klubber som må slippe spillere. Særlig vil det nok oppleves frustrerende for mindre viktige landskamper.

For de nasjonale forbundene er landslagene flaggskipene både sportslig og økonomisk, og da er det selvsagt viktig å ha de beste med. Hvis man begynner å bli ettergivende på internasjonale datoer ved å gi lillefingeren, er faren der for at klubbene spiser minst hele hånden.

Men hvem er det da som bør ta hensyn til at spillere faktisk må hvile og restituere av og til?

Det spørsmålet er ikke enkelt, og i dag er faren stor for at spillerne blir sittende med svarteper.

Hvordan bør så Norges Fotballforbund forholde seg i situasjoner som den vi nå ser rundt Nusa?

Dette er ikke enkelt, men trolig er linjen de nå forfekter i overkant stivbent.

Joda, det er viktig å markere landslagssamlingenes viktighet, men i det store bildet hadde det nok likevel vært klokere å utvise hakket mer skjønn. Alternativet er potensielt skadelig.

Ingen saker er helt like, og i dette tilfellet hadde det vel ikke vært så urimelig å la Nusa slippe ved en enkelt korsvei, uten å straffe ham med den neste bare for å markere seg selv?

La oss håpe det ikke skjer, men om denne opplevelsen skulle være med å drive talentet bort fra norsk landslagsfotball og over til nigeriansk, er det ingen tvil om hvem som er taperen.

Det er det samme produktet som Norges Fotballforbund er satt til å forvalte.