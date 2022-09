Kommentar

Putin har et forklaringsproblem

Vladimir Putin i samtale med Xi Jinping på toppmøtet i Samarkand.

Vladimir Putin trenger ryggdekning fra Kinas president Xi Jinping for å føre krigen i Ukraina. Xi har bruk for russiske naturressurser i arbeidet med å gjøre Kina til verdens mektigste nasjon.

Putin satte sikkert pris på at Xi kalte Russland en stormakt på toppmøtet i Shanghai-gruppen i Samarkand. Xi beskrev også Putin som en kjær gammel venn.

Men den eneste supermakten i rommet er Kina.

Russland og Kina trenger hverandre i kampen mot USA og vestlig innflytelse. Men det er Kina som utfordrer USAs ledende posisjon globalt. Og Putin trenger Kinas støtte langt mer enn Xi trenger Russland. I dag er dette blitt enda tydeligere enn før.

Putins krig i Ukraina går slett ikke etter planen. Det ble tydelig i krigens første fase, og det er enda klarere i dag. Invasjonsstyrkene har lidd store nederlag. Det har Beijing selvsagt fått med seg.

Det er verdt å merke seg at Putin på møtet innrømmet at Kina har «spørsmål og bekymringer» i forhold til Ukraina. Putin har et stort forklaringsproblem.

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin møttes i Usbekistan.

For Putin har det stor betydning at Xi sier at de to landene støtter hverandre i det som handler om deres kjerneinteresser. Putin definerer Ukraina som en kjerneinteresse, Xi oppfatter Taiwan på samme måte.

President Xi sa at Kina og Russland som stormakter sammen skal bidra til stabilitet i en urolig verden.

I virkeligheten gjør de begge det stikk motsatte.

Putin fører krig for å gjøre Ukraina til et lydrike. Xi truer med å innlemme Taiwan, om nødvendig med militære midler.

Ukrainerne kjemper for sin uavhengighet og Taiwan vil ikke bli en del av Kina. Hva folkene mener betyr ingenting for makthaverne i Moskva og Beijing. Ukraina og Taiwan er i deres øyne brikker i et stormaktsspill.

De to lederne danner en antidemokratisk allianse, i kamp mot det de beskriver som en unipolar verden der USA trekker i alle tråder.

Putin sa på møtet i Usbekistan at forsøket på å skape en unipolar verden nylig har tatt et virkelig stygg form, og at det er fullstendig uakseptabelt.

Det virkelig stygge og uakseptable er Russlands krigføring i Ukraina. Kinas sabelrasling i Taiwanstredet gir også grunn til dyp bekymring. Det er de autoritære regimene som utgjør en trussel mot fred og stabilitet, både i Europa og Asia.

Russisk-kinesisk toppmøte i Samarkand, men Xi Jinping og Vladimir Putin på hver side av bordet.

Xi Jinpings første utenlandsreise siden pandemien gikk til Sentral-Asia og et toppmøte i Shanghai-gruppen som består av åtte land. Kina og Russland opprettet dette samarbeidsorganet i 1996, blant annet for å danne en motvekt til amerikansk og annen vestlig innflytelse i Asia.

For Kina og Russland er det i årenes løp bare blitt enda viktigere å danne en felles front mot USA og de vestlige demokratiene. Kina er blitt en mye sterkere rival. Og Putin har brent alle broer til vesten da han gikk til krig i Ukraina.

Demokratiene har vist sterkt samhold stilt overfor Putins aggresjon. Det er en ny forståelse for nødvendigheten av å forsvare vår frihet. Men også autoritære land styrker samarbeidet.

Verden er ikke unipolar. I stedet er det i dag en tydeligere polarisering, mellom liberale demokratier og autoritære stater.

Klassebildet av deltakerne på toppmøtet i Usbekistan i Shanghai samarbeidsorganisasjon.

Da de to lederne møttes sist, i Beijing bare et par uker før invasjonen av Ukraina, resulterte det i et omfattende samarbeidsdokument mellom Kina og Russland. Det skulle være et partnerskap hvor det ikke var grenser for hva de kan utrette sammen.

Offisielt har Kina forholdt seg nøytrale til krigen i Ukraina. Likevel har de i praksis valgt side. Xi kritiserer ikke Putin. I stedet blir det uttrykt forståelse for Russlands posisjon i Beijing. Kinesiske medier repeterer kun den russiske begrunnelse for krigen. De siste månedene har Kina økt importen av russisk olje.

I oktober kommer det kinesiske kommunistpartiet til å gjenvelge Xi til en tredje femårsperiode. Han er blitt den mest allmektige leder siden Mao Zedong. Putin har styrt Russland i mer enn 20 år.

For Putin er det viktig å vise russerne at han fortsatt har venner og allierte utenfor landets grenser, til tross for krigen. Shanghai-gruppens toppmøte var en slik anledning.

President Joe Biden i videomøte med president Xi Jinping 15. november i fjor. De to har ikke møtt hverandre ansikt til ansikt etter at Biden ble president.

Gruppen består av åtte land, Kina, Russland, India, Pakistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Kasakhstan og Usbekistan.

Det er land langs den gamle Silkeruten fra Kina til Europa, en handelsrute som kineserne for tiden gjenoppretter med enorme investeringer.

Nato-landet Tyrkia har status som partner. Iran blir trolig tatt opp som medlem i løpet av dette toppmøtet.

Det er politisk uenighet, iblant åpne konflikter, mellom flere av disse landene. India og Kina konkurrerer om innflytelse. De deler en omstridt grense der det iblant oppstår væpnede sammenstøt.

India er blant medlemmene som ikke ønsker å fremstå som antivestlige. De vil være nøytrale og handle med alle. For tiden importerer også de langt mer olje fra Russland enn de gjorde før krigen. Ifølge Russland foreligger det også planer om en gassrørledning til Kina, som kan erstatte det tapte europeiske markedet.

Nøytralitet vil bli vanskeligere å opprettholde i en stadig mer polarisert verden. Særlig slik Putin definerer sitt vennskap med Xi:

– Vi står sammen for en rettferdig, demokratisk og multipolar verden grunnlagt på internasjonal lov.

Den samfunnsmodell dagens Russland og Kina representerer er alt annet enn rettferdig og demokratisk.

Og Putin brøt grovt inngåtte avtaler og internasjonal lov da han angrep Ukraina.