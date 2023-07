FERIEDRAMA: – Vi kom oss igjennom disse dramatiske timene. Jeg tror det er et resultat av god internkommunikasjon, og ikke minst at den oppsatte turen til Kardemomme By de siste dagene av ferien gikk som det skulle, skriver Carina Olset Hovda.

Ta det steg for steg!

Ferien 2023 ble den perfekte arena for å teste endringskommunikasjon i praksis.

CARINA OLSET HOVDA, rådgiver og tidligere journalist

Vi skulle sørover, men holde oss innafor landegrensene. Dere vet hva det betyr: Været kan ødelegge. Allerede før avreise skjønte vi i ledelsen (les foreldrene) at vi må på jobb, da familieparken vi skulle besøke sendte følgende beskjed:

«Det er meldt regn og vind i morgen. Vi anbefaler dere å endre dag for besøket deres hos oss, da mange av våre aktiviteter blir begrenset og avlyst av sånt vær.»

Familiepark out på dag 1.

Dette skulle da kommuniseres ut til husets 2- og 4-åring. Og selv om du har vært igjennom runder med vanskelig kommunikasjon på jobb, er du helt sikkert med på at dette er en av de vanskeligste kommunikasjonsoppgavene du kan treffe på i livet.

FORFATTER: Carina Olset Hovda.

Så her var det bare å sette i gang og huske på de viktigste triksene for en minst mulig smertefri endring:

Endringshistorien

Vi måtte lage en bunnsolid endringshistorie, med tydelige og oppklarende svar.

– Hva er grunnen til at denne endringen må skje?

– Hvem involveres, og på hvilken måte?

– Hvordan skal endringen foregår?

– Hvorfor må vi endre planer?

I dette tilfellet ble spesielt spørsmål om hvorfor besvart i tre tusen ulike varianter.

Involvering – vis forståelse for mottakerens reaksjon

Det er klart ledelsen, i dette tilfellet foreldrene, skjønner at det ikke er helt det samme å besøke et lekerom på et hotell når planen var vannsklie, klatrestativ og møter med kyr. Det må aldri være noen tvil om at ledelsen skjønner den fortvilelsen de berørte parter føler på.

Ta en ting om gangen

Endringen for denne bedriften/familien involverte noen potensielle ringvirkninger som ikke umiddelbart ville utløse jubelscener, eksempelvis kjøring. Det forelå i tillegg planer om besøk i en annen aktivitetspark denne turen som også sto i fare. Men her var det viktig å ta en utfordring om gangen.

Plan for å handtere motstand

I alle endringer kommer man før eller siden til et sted hvor det er tid for handling. Og da gjelder det å være forberedt på motstanden. Her ble det løst med fokusendring, førstevalg av musikk på kjøreturen, en forelder bak og ikke minst lovnad om bestikkelser.

Det er nemlig lov i denne delen av livet.

Vi kom oss igjennom disse dramatiske timene, og om du spør de ansatte, unnskyld de involverte, så er det ikke sikkert at de husker prøvelsen vi var igjennom på feriens første dag.

Jeg tror det er et resultat av god internkommunikasjon, og ikke minst at den oppsatte turen til Kardemomme By de siste dagene av ferien gikk som det skulle.

Kanskje skal du i gang med vanskelige endringsprosesser når du er tilbake på jobb? Husk da på de involverte, og ta det steg for steg. Har du en god plan for kommunikasjonen, med gjennomtenkte tiltak, tror jeg du kommer langt.

For det er i arbeidslivet som i familielivet: Vi setter alle pris på god informasjon og involvering.

Fortsatt god sommer til deg!