Angriper Putin der det smerter som mest

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

Denne graben fra en russisk TV-kanal viser at angrepet har gjort store skader på Kertsj-broen.

I 2018 kjørte Vladimir Putin selv en lastebil over broen for å feire koblingen mellom Russland og Krim-halvøya. Angrepet natt til mandag har en verdi for Ukraina som går langt ut over selve skaden på Kertsj-broen.

For denne broen har stor symbolsk og strategisk verdi for Putin og Kreml.

Derfor er det også et stort prestisjenederlag at Ukraina - etter alt å dømme - har klart å angripe broen nok en gang. Kyiv har igjen klart å finne hull i det russiske vaktholdet over broen.

Den skal være selve det fysiske beviset på at Russland og den ukrainske Krim-halvøya er lenket sammen. Med sine 18 kilometer er den lengst i Europa. Russiske medier kaller broen «århundres konstruksjon». Byggingen startet i 2015, året etter at Russland hadde annektert Krim.

Vladimir Putin.

Putins mål har vært at broen skulle binde Krim-halvøya til Russland for alltid.

Nå tyder alt på at det - igjen - er Ukraina som står bak angrepet mot broen. Kilder i den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU bekrefter dette overfor ukrainske medier. Russisk UD hevder også at det var Kyiv som står bak - «med støtte fra amerikansk og britisk etterretning».

Det er vanskelig å finne noe mer symbolsk for Ukraina. En vellykket aksjon mot Kertsj-broen føles som en stor fjær i hatten for ukrainsk sikkerhetstjeneste.

Vladimir Putin kjørte selv lastebilen over som markerte åpningen av Kertsj-broen i 2018.

Allerede i oktober 2022 hadde ukrainerne sitt første angrep mot broen. Den gang hørtes en stor eksplosjon, og skadene var store - selv om russerne klarte å reparere og gjenåpne broen.

Denne gang har Ukraina, ifølge etterretningskilder til ukrainske medier, brukt vanndroner for å ødelegge broen. Bilder i sosiale medier viser at veien er kollapset og at begge retninger er stengt på veibroen. Jernbanebroen skal derimot være i full drift.

Kertsj-broen er også militært viktig for Russland, fordi store forsyninger kommer inn over den. Det er likevel grunn til å tro at den mentale virkningen er større - for begge parter.

For Ukraina, som er i gang med sin motoffensiv, betyr et slikt anslag et solid moralsk løft. Det trengs, for Kyiv merker at det ikke er noen enkel operasjon å drive de russiske styrkene vekk fra områdene som de invaderte i 2022. Ukraina har hatt en viss suksess, men russerne har hatt god tid til å bygge sine forsvarslinjer - og i tillegg har Moskvas styrker minelagt veldig store områder. Det gjør den ukrainske fremmarsjen vanskelig.

Samtidig er det ingen tvil om at russerne sliter - særlig når det gjelder å lokalisere og slå ut ukrainsk artilleri. Russiske bakkestyrker er helt avhengig av det for å overleve.

Kertsj-broen er Europas lengste. Den har både en veidel og en jernbanedel.

For Putin har Kertsj-broen vært en ekstrem prestisje. Det gjelder ikke bare at den forbinder Russland og Krim, men også selve ingeniørkunsten, og det var noen av Putins beste venner, Rotenberg-brødrene, som fikk viktige kontrakter i byggingen.

Ukraina protesterte og mente at broen var ulovlig. Hensikten var å forsterke Moskvas kontroll over Krim, og det viste seg også at broen kunne brukes til å blokkere ukrainske fartøyer som skulle gå fra havnene i Azovhavet og til Svartehavet. Etter mandagens angrep minner Kyiv om at broen er ulovlig bygget.

Gjennom sine angrep mot Kertsj-broen viser Ukraina at de har evne til å slå til mot russerne der det smerter som mest.