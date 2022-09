SKOLEVEGRING: – Når elever engster seg for å være på skolen, må vi ha større fokus på at skolen som organisasjon må forandres, og ikke elevene eller deres foresatte, skriver Marie-Lisbet Amundsen.

Et skremmende skritt i feil retning

Selv om livsmestring nå er inne i alle fag, blir den norske skolen stadig mer teoretisk og konkurransepreget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MARIE-LISBET AMUNDSEN, professor, Universitetet i Sørøst-Norge

«Back2School» er et program som retter seg mot barn og unge med problematisk skolefravær.

Det retter seg primært mot elever som skulker skolen av ulike årsaker og elever som strever med skolevegring, også omtalt som ufrivillig skolefravær. Dette handler om elever som ønsker å gå på skolen, men som opplever at det er for utrygt å være der.

I går fikk jeg tilsendt en kronikk fra en far til en gutt som strever med ufrivillig skolefravær. Her vises det til at Back2Schoool er en «anerkjent metode som kan tas i bruk når «skolefraværet er bekymringsfullt høyt».

Når det her også vises til at det «..er vanlig at elever med skolevegring har atferdsvansker og/eller foreldre med psykiske lidelser», stiller jeg spørsmål ved hvordan begrepene «atferdsproblemer og psykiske lidelser» operasjonaliseres.

Brukes slike stigmatiserende begreper for å begrunne hvorfor foreldre og barn skal endres, og ikke skolen som organisasjon?

Det argumenteres for at når vanskene er komplekse og fravær har vart over tid, er det ikke tilstrekkelig å tilrettelegge for tiltak kun i skolen. Erfaring viser at dette er godt mulig, men det handler om å frigjøre ressurser, slik at man kan legge til rette for sosiale- og faglige mestringsopplevelser i trygge omgivelser.

Les også Skolevegring: Andreas fryktet skolen Idet han skimter skolen gjennom trærne, stivner 11 år gamle Andreas av skrekk. Da foreldrene ber om hjelp med skolevegringen, blir marerittet bare forsterket.

Back2School består av forskjellige «terapeutiske metoder og teknikker», og basert på informasjonen fra den innledende kartleggingen «.. tilpasses tiltak og metoder etter behovene som det enkelte barn og familie har, samt de utfordringer skolen har i møte med eleven».

Menes det med dette at skolen har utfordringer i møte med elevene? Og er det noen som mener at elever som har opplevd mobbing eller som har nevrodiagnoser skal møtes med terapeutiske metoder og teknikker?

Det vises til at det er en utfordring dersom man har liten tid, få ressurser eller manglende kompetanse til å hjelpe elever som strever med å gå på skolen, men er det grunn til å tro at innføring av Back2School ikke krever tid og ressurser, eller at terapeutene ikke må ha kunnskap?

Et program kan fremstå som en enkel løsning, men elever som strever med ufrivillig skolefravær utgjør ingen homogen gruppe, og de må heller ikke møtes som om dette var situasjonen. Erfaring viser også at når man lykkes, handler det ofte også om kreative løsninger og spontanitet, en mulighet som reduseres dersom program som dette blir førende.

Emosjonell trygghet oppstår når elevene blir involverte med hverandre og forstår at alle er ansvarlige for at medelever trives.

Selv om livsmestring nå er inne i alle fag, blir den norske skolen stadig mer teoretisk og konkurransepreget.

Mange dyktige lærere forstrekker seg grunnet en stresset skolehverdag, samtidig som det spares på ressurser til de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte. Et eksempel er at når det i 1997 ble bestemt at barn skulle begynne et år tidligere på skolen, var det enighet om at det første året skulle ha fokus på lek og trivsel. Dette er ikke forenlig med at vi nå skal møte barn i første klassetrinn med «behandling» dersom de ikke finner seg til rette i skolen?

Norsk skole har som målsetting å lære elevene å ta gode og ansvarlige livsvalg. I denne sammenheng vektlegges et positivt selvbilde og trygg identitet. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå, og å ha mulighet til å påvirke faktorer som har betydning for egen livssituasjon.

Å møte elever som engster seg for å være på skolen med terapi, er ikke forenlig med en slik ideologi.

Les også Skolevegring meldes til barnevernet: – En uheldig praksis Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ha slutt på at foreldre meldes til barnevernet når barnet engster seg for…

Det bør være til ettertanke at mange elever som tidligere har engstet seg for å være på skolen, blomstrer opp når de begynner på en ny skole hvor det tilrettelegges for relasjonsbygging, og gode sosiale- og faglige mestringsopplevelser i skolehverdagen.

Hvorfor vises det ikke til at når det gjelder barn som strever med skolevegring så indikerer funn at 85 prosent opplever at skolen er et utrygt sted å være, 59 prosent har opplevd mobbing, halvparten har ingen trygge relasjoner til noen voksne på skolen, og 40 prosent har ingen venner på skolen.

40 prosent har en nevrodiagnose og 35 prosent annen diagnose, oftest angstrelatert, og elever med nevrodiagnose er spesielt sårbare med tanke på skolerelaterte faktorer.

Når elever engster seg for å være på skolen, må vi ha større fokus på at skolen som organisasjon må forandres, og ikke elevene eller deres foresatte. Dersom vi bygger en båt som ikke flyter når vi setter den på vannet, hjelper det lite om vi legger skylden på båten.