Leder

Ukraina-dugnaden må fortsette

Norge har aldri tatt imot flere flyktninger enn nå. Og dette er bare begynnelsen, ifølge en ny rapport.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Innbyggerne i Kyiv og andre ukrainske byer, sier de forbereder seg på «den verste vinteren i manns minne». Frykten er alt annet enn ubegrunnet.

Den russiske militærmakten har vist seg nådeløs overfor sivilbefolkningen i det okkuperte landet, der Vladimir Putins armé fortsetter å bryte både skrevne og uskrevne regler for opptreden i krig.

Den hærtatte befolkningens lidelser og tap er knapt til å begripe for oss som bor i fredelige Norge. Vi har en medmenneskelig og moralsk plikt til å hjelpe ukrainerne. Både der de er, og de som finner veien hit.

I tillegg til Russlands folkerettsstridige invasjon av nabolandet, skaper flere kriser merkbare ringvirkninger. Klimaendringer og konflikter på andre kontinenter driver folk på flukt.

Migranter, flyktninger og asylsøkere fra både øst og sør i verden strømmer nå til Europa i et antall vi ikke har sett siden Syriakrigen 2015–16. EU-kommisjonen har satt krisestab. Fredag er både justis- og innenriksministrene i unionen innkalt til ekstraordinært møte.

PÅ FLUKT: Ukrainske flyktninger ankommer Polen etter å ha unnsluppet russiske bomber i Odesa.

Situasjonen er prekær. Frem til august i år hadde 578 875 mennesker søkt asyl i EU og EØS-/EFTA-landene, en økning på 58 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Disse kommer på toppen av 4,75 millioner ukrainske flyktninger, som omfattes av et separat program om midlertidig beskyttelse.

Men enda flere har forlatt Ukraina og befinner seg på vandring – antagelig i Europa, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Og enda flere vil komme.

Det er ikke mulig å ta imot alle som søker innreise til det europeiske kontinentet. Europa må prioritere dem som har legitimt krav på beskyttelse. Rike land har i så måte solidariske forpliktelser.

Men vi må ha flere tanker i hodet samtidig.

Vi må strekke oss langt i å imøtekomme humanitære utfordringer og yte bistand. For Norges del betyr det, her og nå, at vi fortsetter å ønske ukrainske flyktninger velkommen.

Ifølge en fersk rapport fra Tankesmien Agenda og nye UDI-tall kan det komme inntil 40 000 ukrainere hit til lands neste år. Det er omtrent like mange som Norge allerede har tatt imot.

Les også Varsler ny flyktningbølge: – Slik kan det norske folk kjempe mot Putin Neste år kan det komme en ny stor flyktningbølge som vil utfordre dugnadsånden vår, advarer ny rapport.

Samtidig må vi forstå hvordan kreftene som ønsker å skape kaos og splid i Europa opererer. Vi har sett før hvordan autokratene i Moskva og Ankara har brukt migranter og flyktninger i et kynisk spill for å destabilisere en europeisk orden.

Antallet som det siste året har søkt beskyttelse i Tyskland alene har nå passert 1,1 million. I Berlin er all mottakskapasitet sprengt. 1600 asylsøkere og 1200 ukrainere har ennå ikke fått noe sted å gjøre av seg. De nedlagte flyplassene Tegel og Tempelhof kan komme til å gjenoppstå som flyktningleirer, skriver Financial Times.

Selv om det så langt har gått svært bra med bosetting og integrering av ukrainske flyktninger i norske lokalsamfunn, og det er en underliggende forståelse om at de fleste kommer til å dra tilbake til hjemlandet når krigen er over, vil utfordringene fremover bli mange.

Dugnadsånden kan bli satt på prøve. Den prøven må vi bestå.

–