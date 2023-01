Kommentar

Offerrollen tar overhånd

Slik hevngjerrige prinser skapte et levebrød for Shakespeare, er kongelig rivalisering mat for mons også i vår digitale tidsalder.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Prins Harrys selvmedlidende historiefortelling er slett ikke uten poenger. Heller ikke når han graver seg ned i sin dystopiske virkelighetsoppfatning om at mediene har skylden for alt som er vondt og vanskelig i hans verden.

Men offerrollen tar overhånd, nyansene uteblir, og forgifter det som kan ha vært intensjonen bak hans rojale oppgjør med institusjonen han er født inn i og som har tildelt ham de tunge privilegiene han knuges av.

Etter mange år i terapi, er han fortsatt veldig sinna.

Det er ingen grunn til å betvile prinsens uttrykte savn av faren, kong Charles, og broren, kronprins William, og at han ønsker dem tilbake i livet sitt.

Men Harrys metode for å oppnå en familiegjenforening er i beste fall … eh, original.

Med beskyldninger om at medlemmer av kongehuset har «gått til sengs med djevelen» – som er tabloidpressen – insinuerer prinsen at hans egen familie har konspirert mot ham og hans kone, hertuginne Meghan, for å opprettholde et skurkebilde av dem – og som til syvende og siste drev hertugparet ut av landet.

Samtidig trakk han tilbake påstandene om rasisme i kongefamilien. Påstander som har florert etter Oprah Winfrey-intervjuet, der Meghan Markle sa at et familiemedlem hadde uttrykt bekymring for hvilken hudfarge barnet deres ville få.

På direkte spørsmål om ikke det var et utsagn som kunne forstås rasistisk, svarte Harry benektende, og insisterte at han aldri hadde ment at familien var rasister eller at han noensinne hadde fremmet slike beskyldninger.

Det var noe pressen hadde funnet på. Det også.

Mot bedre vitende, får man tro, sier hertugen av Sussex at deres romslige liv i California ikke finansieres av britiske skattebetalere etter at de ikke lenger er kongelige høyheter.

Ifølge BBC har prins Harry tvert imot mottatt mange millioner pund fra kongehuset, både fra faren, i morsarv og fra et fond som sies å stamme fra dronning Elizabeths mor. Midler som i stor grad er kanalisert fra fellesskapet.

Prinsens motivasjon for å rakke ned på sin egen familie synes uklar. Han fremstår som en retthaversk Ibsen-skikkelse i sitt angrep på far og bror og det de står for.

Både memoar-boken «Spare» og det velvillige ITV-intervjuet med prins Harrys venn gjennom 20 år, Tom Bradby, som ble sendt på britisk fjernsyn søndag kveld, krydres av enkelte doser dumskap, grensende til idioti.

Prins Harrys insisterende utlegning av skarpe oppdrag i Afghanistan, der han deltok side om side med britiske soldater under NATO-kommando og hevder å ha drept 25 fiender, er ikke bare brudd på det som kan kalles militær kodeks. I første rekke uskrevne regler våpenbrødre imellom.

Men i dette tilfellet kan han også ha satt seg selv, sin familie og andre som deltok i samme operasjon, i en ny faresituasjon.

Militante islamister som krenkes for den minste ting kan fort finne på å sette «de ansvarlige» på en eller annen forskrudd dødsliste.

Offiserer med bakgrunn også fra Kosovo og Irak, var umiddelbart ute og uttrykte «stor bekymring», som oberst Richard Kemp – en av prinsens overordnede fra Afghanistan – kommenterte det overfor The Sunday Times.

Andre fremtrede militære har i sterke ordelag kritisert prinsens innrømmelser. Mest på grunn av ordvalget, at han kalte fienden «subhumane» og sammenlignet det å skyte 25 afghanere med å ta ut brikker på et sjakkbrett.

Generalmajor Jonathan Shaw, tidligere øverstkommanderende for Storbritannias spesialstyrke, fordømmer Harrys kommentarer om egen innsats i Helmand-provinsen.

Oberst Tim Collins, kjent fra Irak-krigen og elitestyrken SAS, sier at prinsen har «forrådt [den militære] tilliten, på samme vis som han har forrådt sin egen familie» og kaller ham «komplett naiv».

«Det finnes ingen forståelse for hva han gjør, og hva han har gjort. Han trenger at noen holder omkring ham, men ikke noen som gjør det for å tjene penger», sier Collins, ifølge The Times.

Selvfølgelig er det underholdende å bli servert førstehånds sladder fra kongehusets innerste gemakker. Informasjon som ellers aldri ville kommet ut i offentligheten.

Alt du ikke ville vite om rojal sex & drugs og aldri ville våget å spørre om.

Noe lignende har vi ikke sett eller hørt siden prinsens foreldre bedrev samme form for krigføring – med samme arsenal for tre tiår siden: TV-spesialer og åpenhjertige bøker, ført i penn av smarte skribenter og programledere som visste akkurat hvilke knapper de skulle trykke på.

En slagmark Harry har uttrykt utelukkende forakt for.

Og som han nå regjerer selv, væpnet til tennene med tilsvarende våpen – og noen til.

I krig er sannheten første offer. Her står slaget om hvem man skal tro på.