Shabana Rehman bør få begravelse på statens bekostning

Helt uten forbehold vil vi si at Shabana Rehman har vært en av de viktigste stemmene for en moderne likestillingskamp i Norge, og at hun burde få en begravelse på statens regning på linje med andre pioner.

HADIA TAJIK

KAMZY GUNARATNAM

LUBNA JAFFERY, stortingsrepresentanter (Ap)

Vi som skriver denne teksten er alle stortingsrepresentanter med foreldre fra Sørøst-Asia. To av oss har bakgrunn fra Pakistan, og den tredje fra Sri Lanka.

Vi mener at kampen mot negativ sosial kontroll er et av vår tids største frihetskamper. Det rammer begge kjønn, men særlig kvinner. I kulturer der ære- og skamtenkningen er sentral blir kvinnen bæreren av familiens ære. Hun må leve et mest mulig plettfritt liv. Det er som å leve i et glassbur: Ved siden av, men ikke fullt ut sammen med, andre i det norske samfunnet.

Dette tankesettet finnes ikke bare i fremmede land – og fremmede kulturer. Det finnes midt blant oss. I særdeleshet finnes det i etniske miljøer der storfamilietenkningen står sterkt.

Det kan også finnes i ulike religiøse minoritetsgrupper i Norge. Ære- og skamtenkningen er uavhengig av religion, men handler også om religion, fordi vi ser at religiøse begreper og tolkninger av guds ord også blir brukt for begrense jenter og gutters handlefrihet. Det er en sosial kontroll som til syvende og sist handler om kontroll over kvinners seksualitet.

Dette er noe av grunnen til at vi mener at komiker, skribent og samfunnsdebattant Shabana Rehman nå bør få begravelse bekostet av staten. Hun døde så altfor tidlig, bare 46 år gammel, på torsdag denne uken, etter å ha fått bukspyttkjertelkreft.

Helt uten forbehold vil vi si at Rehman har vært en av de viktigste stemmene for en moderne likestillingskamp i Norge. Hun er for kampen mot ærbarhetskravene som kvinner i Norge vokser opp med, det samme som Kim Friele var for homokampen, eller Gina Krog for starten av norsk kvinnebevegelse. Forskjellen er kanskje denne: Shabana ble ikke først og fremst feiret av dem hun slåss for, hun ble motarbeidet.

Vi har selv noen ganger vært kritiske. Måtte hun gå så langt? spurte vi oss selv iblant, innimellom kroppsmalingen av det norske flagget, mulla-løft, og rumpe-stunt. Men alle samfunnsendringer kan ikke fremmes med pent preik. Noe må drives frem gjennom provokasjoner, spissformuleringer, humor, karikering, og den rå fryktløsheten som kjennetegnet Shabana. Hun ga Norge en voksenopplæring landet trengte.

Vi, Kamzy, Hadia og Lubna var henholdsvis 12, 17 og 20 år da Shabana lot seg avbilde kroppsmalt med det norske flagget i Dagbladet Magasinet. Det var første gang hun virkelig brøt lydmuren i norsk offentlighet. I starten så vi dette med brillene vi har vokst opp med.

Det gjorde at vi var sjokkerte og litt fascinerte. Går det virkelig an å være så ulydig? Etter hvert har vi også fått livserfaringen til å se at bildet egentlig var av en kvinne som eide sin egen kropp, som ikke lot andre få definere seg, som smalt opp døren og krevde sin plass som kvinne, borger og fritt menneske.

Nå vet vi mer, fordi vi på ulike måter har erfart mer av ærbarhetskravene selv eller sett det på nært hold i andres liv.

Kampen til Shabana var også allmennmenneskelig. Hun fikk frem at selv om æresrelatert vold og kontroll kan ha sine særtrekk, så er det fortsatt som all annen vold i nære relasjoner. Det må tas like alvorlig. Det kan aldri unnskyldes eller bortforklares. Åpenheten, kampviljen, overlevelsesinstinktet har vært en inspirasjon for kvinner i Norge uavhengig av kulturell bakgrunn.

«Det har aldri vært viktig for meg å provosere», sa Shabana i 2011 til Dagbladet. «Det er reaksjonene jeg får som er kontroversielle, drapstrusler og skuddløsning. Bare fordi de er av en annen mening enn meg, mener de at de har rett til å ta livet av meg. Det er det som virkelig er provoserende».

Det hadde hun rett i. For mye av debattene om Shabana handlet om henne og virkemidlene hennes, og for lite om reaksjonene hun fikk. Men det er jo de mange negative, hatefulle, truende og latterliggjørende reaksjonene som virkelig sa noe om hvor mye som gjenstår for kvinnekampen fortsatt.

Etter 2. verdenskrig har 69 personer fått det som heter begravelse på statens bekostning. Bare syv av disse har vært kvinner. Blant dem er tidligere nevnte Friele, i tillegg til blant annet Rosemarie Köhn og Grete Waitz. Gina Krog var eneste kvinne før 2. verdenskrig som fikk en slik begravelse.

Kravene som stilles for å bli vurdert til ordningen er at man «i lang tid» og «på fremragende måte» har gjort «en særlig nasjonal tjeneste».

Shabana ble bare 46 år. Men fra hun var tidlig i tyveårene og til sin død, kjempet hun for enkeltmenneskenes frihet, og til en stor personlig kostnad. For oss er det ingen tvil om at arbeidet hennes har hatt gjennomgripende betydning for norsk debatt og for mange enkeltmennesker.

Rollen hun har tatt gjennom sine store og offentlige oppgjør med ukultur, har gjort det mulig for mange andre å ta sine små oppgjør i sine liv, til en langt mindre kostnad. Ved at hun gikk foran og brøytet vei, flyttet hun grensene for hva som ble ansett som «vanlig» eller «akseptabelt» for jenter med og uten hennes bakgrunn.

Til kravet om «fremragende» tror vi det er lettere å bli anerkjent som forfatter, skuespiller eller billedkunstner – enn som provokatør, komiker, satiriker eller samfunnsdebattant. Kriteriene for hva som er kulturelt arbeid av høy kvalitet er mer åpenbare for andre grupper i norsk offentlighet enn for en som Shabana, som var alt og ingenting.

Tidligere ektefelle, Dagfinn Nordbø, har skrevet i VG om hvordan komikermiljøet ikke synes hun var bra nok. TV-journalist Noman Mubashir har skrevet hos NRK om hvordan det norsk-pakistanske ikke synes hun var bra nok.

Men vi foreslår ikke Shabana til dette fordi hun var komiker eller norskpakistaner. Vi foreslår dette fordi hun var en pioner på et felt som har vært og fortsatt er sterkt preget av tabuer, berøringsangst, lav kompetanse og uberettiget respekt for andres kulturer og religioner.

Hun er en av vår tids fremste kvinnesaksforkjempere.

Vi må klare gjenkjenne hvilken anerkjennelse det krever at vi gir tilbake, selv om hun slo igjennom med en form som norsk offentlighet aldri har sett før.