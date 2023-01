TIL SVEITS: Milliardær Kjell Inge Røkke meldte flytting til Sveits i fjor, og siden har flere av Norges rikeste gjort det samme. – Det bør være NHOs oppgave å skape en forståelse om at det å reise fra Norge hvor du har tjent store deler av formuen, er både radikalt og uansvarlig, skriver kronikkforfatteren.

Når bedriftseierne drar til Sveits, har ikke NHO gjort jobben sin

På samme måte som LO bør legge til rette for en moderasjon i lønnsoppgjørene, har NHO et grunnleggende ansvar for moderasjon blant toppene i næringslivet.

TRYGVE SVENSSON, leder i Tankesmien Agenda

I morgen 5. januar samles næringslivet til NHOs årskonferanse. Tema er tidsriktig: «Uro.» Under overskriften: «Situasjonen krever mer av oss alle» skriver næringslivets organisasjon om «matsikkerhet, energisikkerhet, klimakampen og demokratiske verdier er under press.». De maner også til samhold i tøffe tider.

Dette er lett å være enig i. Men om samhold skal være mulig må også landets økonomiske elite bidra. Utfarten av milliardærer til Sveits tyder på det motsatte. For i møte med uro er det viktig at vi bygger på den fremste egenskapen ved det norske samfunnet: Tillit.

Tilliten har gjort oss godt rustet til å takle tøffe tider. De fleste tror politikerne vil samfunnet vel. De ulike partiene bruker begrenset med kapasitet på å undergrave motivene til sine motstandere, og partene i arbeidslivet klarer å enes om de store linjene. Det er denne tilliten som settes i spill når de på toppen ikke vil bidra.

Hovedårsaken for suksessen til den norske modellen er det litt pussige, vidunderlige ordet «konfliktpartnerskap». Det betyr at partene i arbeidslivet er enig i at det eksisterer en grunnleggende konflikt mellom arbeidstagere og eiere, og derfor bør man forhandle om hvordan denne konflikten skal løses.

Det danner grunnlag for frontfagsmodellen, at fagbevegelsen forhandler for de som jobber i konkurranseutsatt industri først. Grunnen er viktig. Det næringslivet som skal konkurrere internasjonalt må gå rundt, slik kan vi skape for å dele. Hvis lønnen blir for høy, går bedriftene konkurs.

Hvis lønnen blir for lav, eller andre sider av arbeidsvilkårene blir for dårlig, går man til streik. Det er et svært kraftfullt virkemiddel, da stenger bedriften. Ingen tjener penger. Derfor er det også sjelden streik i Norge. Sist alle arbeidstagere gikk ut i streik var i 2015 da i protest mot Erna Solbergs endringer i arbeidsmiljøloven.

UTFORDRES: – NHO (her ved adm. dir. Ole Erik Almlid) bør sikre moderasjon hos kapitaleiere, og dessuten forståelse for at dette er et bra samfunn, skriver kronikkforfatteren.

Vi har også bak oss flere år med svært moderate lønnsoppgjør. Dette på grunn av pandemi og nedgangstider. Fagbevegelsen viser jevnt over at den er ansvarlig, og streiker unødig. Den støtter opp under våre internasjonale avtaler. Den forhandler gode vilkår for sine medlemmer. I retur får bedriftseiere en av verdens mest kompetente arbeidsstokker og vår samfunnsmodell.

På samme måte som at LO tar ansvar ved å forklare medlemmene at man ikke kan få mer i lønn enn økonomien tåler, må NHO ta sitt ansvar og fortelle landets rikeste at de må bidra for at den norske modellen skal holde i hop. Det som derimot har skjedd er at 36 av landets rikeste har flyttet til Sveits.

Noen oppgir ingen spesifikk grunn. Andre, som eiendomsmilliardær Torstein Tvenge, sier at det er «forferdelig å bo i Norge nå» Og hva sier NHO? «Hverken NHO eller Høyre ønsker å kommentere Røkkes bostedsendring» sto det tørt da nyheten om Kjell Inge Røkkes utflagging kom i høst.

Men det er nettopp da organisasjoner som NHO bør kommentere, og viktigere, skape en forståelse blant norske eiere om at selv om kan være uenig i både skattenivå og skattesystem, så er det å reise fra Norge hvor du har tjent store deler av formuen både radikalt og uansvarlig.

Det kan sammenlignes med at LO for eksempel gikk mot EØS-avtalen, mente vi burde ut av NATO, og gikk til generalstreik hvert år på markeringssaker. Da ville det vært grunn til å kritisere organisasjonens evne til å ta ansvar. Men det skjer ikke. Tvert imot ga LO-lederen for eksempel nylig tydelig beskjed om at LO ikke stilte seg bak, da lokale organisasjoner i LO og Rødt arrangerte et tog for «våpenhvile i Ukraina» som ukrainerne selv ikke stilte seg bak.

På samme måte som fagbevegelsen tar ansvar for moderat politikk, bør NHO sikre moderasjon hos kapitaleiere, og dessuten forståelse for at dette er et bra samfunn. Norge er nummer 10 på Verdensbankens liste og 3. plass på EUs-kåring over land å drive næringsvirksomhet i. Vi har myndigheter som har sikret krisepakker i verdenstoppen for næringslivet ved en rekke viktig korsveier, som under finanskrisen, oljeprisfallet og pandemien. Forferdelig?

Et gjentagende argument i debatten om formuesskatt er at den er «særnorsk» og derfor særlig krevende. Men mange OECD-land har langt høyere beskatning på formue enn det vi har her. De har ofte høyere skatt på både eiendom og arv.

Formuesskatten og selskapsskatten er for øvrig lavere i Norge nå enn den var i 2013, og bunnfradraget er doblet. Det er med andre ord billigere å være rik nå enn sist det var rødgrønt styre. Røkke var rik da også.

Som Raymond Johansen skrev tidligere i høst «Selv de rødeste kommunepolitikerne svulmer av stolthet når de rykker oppover på NHOs kommune-NM.» Norske politikere i alle farger er opptatt av at Norge skal være et bra land for næringslivet. Og både politikere og NHO bør fortsette å skryte av de som vil bygge noe her i Norge. Samtidig må næringslivets organisasjon ta ansvar og gi tydelig beskjed at alle må bidra i spleiselaget for at vi kan bevare landet vi er så glad i.

Den politiske aktivismen blant Norges rikeste er ikke bedre enn den som foregår på ytre venstre.

Den bidrar til polarisering i en tid hvor vi trenger samhold. Her burde NHO kjenne sin besøkelsestid og gi sine venner rene ord for pengene.