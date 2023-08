Leder

Klimakamp er mer enn naturvern

Frederic Hauge setter fingeren på et ømt punkt i klimadebatten når han beskylder miljøbevegelsen for å spenne bein på seg selv.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var under Arendalsuka at Bellona-gründeren gikk i strupen på Naturvernforbundet og politiske partier som motsetter seg «å ofre natur for å redde klimaet», for å bruke Hauges ord.

Et syn han flagget allerede i mai 2021.

Alle som deltar på miljøsiden i debatten om det grønne skiftet har samme overordnede mål: Å redde kloden fra klima-kollaps. De fleste synes også å være enige i at vi bare har tiden og veien.

Eller skal vi si: veiene. Om tiden er knapp, er det ikke knapphet som preger antallet forslag på hvordan vi skal komme oss ut av vårt selvpåførte uføre. Noen beskrivelser er mer enøyde enn andre.

Vi mener Frederic Hauge har et poeng. Det er utopisk å tro at det grønne skiftet ikke kommer til å koste. Det blir utfordrende, det blir dyrt – også for folk flest – og det kommer til å kreve naturressurser.

Vi må innse at hensynet til naturen tidvis må vike når det skal tilrettelegges for fornybar energi av ulike slag. Også vannkraft har sin pris.

Dramatiske klimaendringer krever dramatiske inngrep.

Etter den søte kløe kommer den sure svie. Etter å ha tappet kloden for verdier i velstandsutviklingens navn, må vi nå betale for kalaset. Den regningen kan ikke gjøres uten vert.

Klimaregnskapet er sammensatt. Det skal mer enn ENØK-tiltak og energisparing til for å vinne klimakampen. Omlegging til grønt fordrer først og fremst en betydelig satsing på bærekraftig energi.

Uten fornybare energikilder stopper det grønne skiftet.

Samtidig er naturen en viktig del av totalløsningen. Der har Naturvernforbundet på sin side et godt poeng. Biologisk mangfold, uberørt natur, ivaretagelse av arter og organismer handler også om å ta vare på kloden i det store kretsløpet som gir oss frisk luft, rent vann og dyrkbar jord. Amazonas kalles ikke verdens lunger uten grunn.

Fredric Hauges indignasjon handler også om politiske partier som hopper fra det ene standpunkt til det andre, i takt med folkemeningen for eller mot vindkraft.

Da Frøya kommune i 2005 planla vindpark med 63 møller, var Venstre et lokalt ja-parti som gikk i bresjen for utbygging. Nå er Venstre imot. Og da vindkraftplanene på Fosen skulle godkjennes, het miljøvernministeren som godkjente prosjektet Erik Solheim, tidligere SV-leder.

I 2015 kritiserte sågar SV Frps olje- og energiminister Tord Lien fordi Statkraft ville skrinlegge vindkraftprosjektet. Nå er SVs Lars Haltbrekken den tydeligste kritiker av samme prosjekt.

At politikere skifter mening er i og for seg ikke problemet. Ofte kan det være et større problem at de ikke gjør det. Det bør heller ikke overraske at Norges Naturvernforbund slåss for å bevare norsk natur.

Klimautfordringene er vår tids viktigste sak, og politikerne trenger ansvarlige premissleverandører med overblikk. Derfor kan helhetlige løsninger innebære å måtte gi slipp på kjepphester.

Beiteområder, urskog og artsmangfold har ingen verdi hvis jorden kveles av klimautslipp.