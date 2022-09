STORE PROTESTER: – Selv om det er det tragiske drapet på Mahsa Amini har mobilisert befolkningen i Iran er ikke hendelsen enestående. I en årrekke har iranske kvinner og det iranske samfunnet vært aktiv motstandere av regler som begrenser frihetene deres, og spesifikt kravet om at kvinner skal ikle seg hijab, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon blant den iranske diasporaen i New York.

Hele verden må engasjere seg

Det vil være til stor hjelp for de som søker frihet i Iran, om verden rundt engasjerer seg. Mahsa Aminis død er tragisk og meningsløs. Nå er det også verdenssamfunnets ansvar å sørge for at hun ikke døde forgjeves.

MAHMOUD FARAHMAND, stortingsrepresentant (H)

Den britiske kommentatoren Brendan O’Neill skrev denne uken følgende:

«Fotballspillere, kjendiser, influensere, selskaper og politikere: dere bøyde kneet og brukte svarte profilbilder etter drapet på George Floyd, hvorfor gjør dere ikke det samme for Mahsa Amini?»

Dette er selvsagt satt på spissen, men det reiser en relevant problemstilling. Både George Floyd og Mahsa Amini ble drept av politistyrker, men reaksjonene har ikke vært tilsvarende.

Den 22 år gamle kvinnen har allerede blitt det nye ikonet for iranske samfunnets kamp for grunnleggende rettigheter. Hun ble frarøvet livet fordi hun ikke vil etterkomme kravet om å dekke seg til. Den påfølgende arrestasjonen og volden hun ble påført av det iranske moralpolitiet resulterte i hennes død.

Der hele vesten reiste seg i sympati for svartes rettigheter etter drapet av George Floyd, har det derimot ikke vært noen tilsvarende reaksjon etter Aminis død.

Vår egen utenriksminister uttalte at «dette må få konsekvenser», men for de som kjemper frihetens sak i Iran er ikke dette tilstrekkelig.

Politikere og kommentariatet her til lands er generelt sett meget raske med å engasjere seg i kvinners rettigheter i andre deler av verden, være seg abortrettigheter i USA, jenters utdanning i Afghanistan eller kvinners rett til å kjøre bil i Saudi-Arabia.

Men når det kommer til kvinners grunnleggende rettigheter i Iran bli mange tankefulle og grunngir sin stillhet med en rekke fantasifulle svar.

Selv om det er det tragiske drapet på Mahsa som har mobilisert befolkningen i Iran er ikke hendelsen enestående. I en årrekke har iranske kvinner og det iranske samfunnet vært aktiv motstandere av regler som begrenser frihetene deres, og spesifikt kravet om at kvinner skal ikle seg hijab.

Som et ledd i denne motstanden har stadig flere iranske kvinner velger å vise mer av håret sitt. Dette har resultert i at regimets moralpoliti har økt arrestasjonene og maktbruken.

Tusenvis av kvinner arresteres for å ha brutt kravene om hijab-bruk, det er nærliggende at flere av disse blir påført alvorlig vold og at et gitt antall blir drept som et resultat av moralpolitiets voldsbruk.

MASSIV MOTSTAND: – Protestbølgen som nå pågår skiller seg fra de tidligere fasene. Denne gangen handler demonstrasjonene om et av de viktigste temaene for Irans islamistiske styresett og regimets tilhengere, skriver Mahmoud Farahmand.

De omfattende og landsdekkende demonstrasjoner i Iran skiller seg fra tidligere motstand mot landets islamistiske styresett. I løpet av årene har denne motstanden tatt forskjellige former og de årsakene til uroen har variert. Disse kan deles i flere overordnede kategorier og faser.

Etter at krigen med nabolandet Irak tok slutt kom de første demonstrasjonen som i stor grad handlet om landets økonomiske-situasjon. Noen år senere ble temaet mer sosiale og samfunnsmessige.

I etterkant av valget i 2009 ble det langvarige og omfattende demonstrasjoner mot det som ble ansett som valgfusk. Disse ble som kjent slått ned med omfattende voldsbruk fra myndighetenes side.

For noen år siden startet en nye runde med uro grunnet landets økonomiske situasjon. Disse har i stor grad vært organisert av fagforeninger og omhandlet lønns og arbeidsforhold. Eller bedre sagt fraværet av lønnsutbetalinger.

Disse har vært mer begrenset, men likevel langvarige. Igjen brukte myndighetene store mengder vold for å stoppe streiken og de påfølgende demonstrasjonene.

Den bølgen som nå pågår skiller seg fra de tidligere fasene. Denne gangen handler demonstrasjonene om et av de viktigste temaene for Irans islamistiske styresett og regimets tilhengere.

Det handler om kvinners rettigheter og mer spesifikt kravet om tildekning. Dette kravet har vært et grunnleggende stridstema for dagens regimet.

KVINNEPROTESTER: – Kampen for likestilling handler om mer enn kravet om å bære hijab – det handler om befolkningens grunnleggende rettigheter i Iran, skriver kronikkforfatteren.

Det iranske samfunnets kamp for likestilling og like rettigheter har vedvart, og i de siste tiårene blitt stadig sterke og klarer. Det handler om mer enn kravet om å bære hijab – det handler om befolkningens grunnleggende rettigheter.

Skal vi dømme ut fra reaksjonene i Iran, kan det hende protestene har fått tilstrekkelig kraft til å vokse. Det er markeringer og sammenstøt flere steder i landet, og det ser ikke ut til å avta.

Tidligere demonstrasjoner har blitt slått ned over tid, men kanskje har vi nå å gjøre med et momentum som vil vokse.

Det er det all grunn til. Og det vil være til stor hjelp for de som søker frihet i Iran, om verden rundt engasjerer seg. Mahsa Aminis død er tragisk og meningsløs.

Nå er det også verdenssamfunnets ansvar å sørge for at hun ikke døde forgjeves.