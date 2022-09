KRITISK: – Fraværsgrensen dytter de som sliter ut av skolesystemet vårt, og gir ingen tilgivelse, skriver Thyra Håkonsløkken.

«25 under 25»: På tide å fjerne fraværsgrensen for godt

Fraværsgrensen virker mot sin hensikt, og ser bort fra at alle elever er ulike og har forskjellige utfordringer.

THYRA HÅKONSLØKKEN (16), Nestleder Innlandet Unge Venstre

Fraværsgrensen på videregående skole er tilbake for fullt, etter å ha blitt satt på pause under pandemien.

De siste to årene har man kunnet sende egenmelding for å få gyldig fravær, men i vår ble det avgjort at den ville gjeninnføres dette skoleåret - til Høyres og Arbeiderpartiets jubel.

Det taper elevene på.

Jeg har gått en måned på skolen, og medelevene mine møter allerede opp syke.

Jeg kan ikke sitte i noe som helst klasserom uten at flere av elevene er preget av sykdom.

Dette var ikke et problem i fjor, da vi kunne sende inn egenmelding, og slapp å dra til legekontoret for å få dokumentert at vi var syke.

Fastlegene er allerede overbelastede, og det at videregående elever med influensa skal ta opp tiden deres, hjelper ikke situasjonen i det hele tatt.

I tillegg til belastningen av helsevesenet, er det også både en fysisk og psykisk belastning å skaffe dokumentert fravær.

For å få gyldig fravær for hele perioden du er rammet av sykdom, må legen ha det dokumentert fra dag èn.

Å måtte dra til legen under sykdom er hverken sunt for den det gjelder eller de rundt deg.

De fleste har ikke legen sin som nabo, eller en måte å komme seg til legekontoret på uten å måtte utsette seg for ting du ikke skal gjøre når du er syk, som å ta buss eller gå en lang distanse.

Fraværsgrensen virker mot sin hensikt, og ser bort ifra at alle elever er ulike og har forskjellige utfordringer.

Den tar ikke hensyn om du er psykisk belastet, sliter med noe på hjemmebane, eller om du har gjort en menneskelig feil som å forsove deg.

Fraværsgrensen dytter de som sliter ut av skolesystemet vårt, og gir ingen tilgivelse.

I 2016 da Høyre og Arbeiderpartiet sto på talerstolene og lovet at fraværsgrensen skulle hjelpe elevene, tok de grundig feil.

Elevene selv har bevist dette igjennom Ungdata-rapportene som viser at fraværsgrensen har resultert i økt stress, mindre motivasjon, og at flere elever gruer seg til å dra på skolen.

Når så mange sier de er på bristepunktet, kan dette ikke bli akseptert. Vi trenger at elevers psykiske og fysiske helse blir satt på dagsordenen.

Da må vi erkjenne at A4-eleven ikke finnes, selv hvor mye Høyre og Arbeiderpartiet måtte ønske det. Nå er på tide å fjerne fraværsgrenen for godt.