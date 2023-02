RUSSESKILLE: – Hvis ikke vi som voksne gjør noe nå, så er vi med på å gjøre at mange barn og ungdom ikke får en betydningsfull plass i fellesskapet. Vi voksne er med på å mobbe ungdom ut fra sitt sosiale liv, skriver kronikkforfatteren.

Russedebatten: − God vilje fra ministeren er ikke nok!

Tonje Brennas intensjonserklæring for å bedre russetiden er til å gråte av.

HENRIKKE BUGDØ-AARSETH, på vegne av ombudet for barn og unge i Viken

«Et av de største og viktigste valgene du tar på videregående skole, er om du skal være russ eller ikke. Det har alt å si for ditt sosiale liv. Jeg går på vg1 nå og har ingen russegruppe. Jeg kommer ikke til å være russ; det er for sent», sa en gutt på 16 år.

På videregående skole skal det viktigste være å lære og ha et godt miljø; ikke hvorvidt du skal feire eller ei.

Vi har alle hørt om hvordan feiringen har utviklet seg fra å være en feiring for alle til en feiring for de få. Vi hører om kommersielle aktørers hissige og ulovlige markedsføring overfor ungdom under 18 år. De arrangerer pizzakvelder for vg1-elever der de selger seg inn som den beste totalleverandøren av tre års festing.

For feiringen varer i tre år, ikke tre uker.

Samtidig tilbyr kommersielle aktører dem som vil på grupper og satsebuss, å selge utstyr til medelever mot rabatter og fester. Ungdom forteller at det tilbys studieveiledning og hjelp til å sette opp dopbudsjett for feiringen. Ulovlig markedsføring som pågår mens voksne står og ser på.

«Alle barn har rett til en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring», sier opplæringsloven kapittel 9A. Mobbing er å oppleve at man ikke har en betydningsfull plass i fellesskapet.

Det er for mange ungdommer som opplever nettopp dette; å ikke bli valgt, ikke bety noe, og ikke få være med i fellesskapet.

REFSER BRENNA:

Ansvarsfraskrivelse fra oss voksne blir en opprettholdende faktor for utenforskapet. I vakuumet som har oppstått i fravær av voksne og de med makt sin uvilje til å ta tak, har de kommersielle aktørene fått vokse seg sterke og rike, og årene på videregående skole har blitt en tid der grupperinger og utenforskap dominerer.

Hvis ikke vi som voksne gjør noe nå, så er vi med på å gjøre at mange barn og ungdom ikke får en betydningsfull plass i fellesskapet. Vi voksne er med på å mobbe ungdom ut fra sitt sosiale liv.

Det er mange som peker oppover mot toppen, og har bedt kunnskapsminister Brenna om å iverksette tiltak og gjøre en endring, men det har vært stille. Lenge. Helt frem til nå.

Ministeren har sendt ut en intensjonserklæring på høring. Der skal russen love å være snille, inkludere hverandre, og unngå at ulykker skjer under feiringen. Ellers må alle få lov til å feire slik de selv vil.

Det er jo nettopp det som er problemet i dag:

Vinnerne av det sosiale spillet feirer akkurat slik de selv vil, mens de som står utenfor ikke kan velge.

Man skal minimere kjøpepress, men hvordan, står det ingenting om. Eksamen skal tilpasses feiringen, og det skal kommuner og fylkeskommuner gjøre.

Har ministeren glemt at eksamensperioden settes nasjonalt? Og at man årlig avtaler med russen at de skal være snille, inkludere hverandre og gjøre sitt for å unngå ulykker?

Intensjonserklæringen skal signeres med årets russekull. Det er for sent, og vil ha liten effekt når alle valg er tatt, grupper satt og avtaler inngått.

Flere politikere har også invitert inn årets russ til å se på hvordan man kan inkludere alle i feiringen. En avtale og et arbeid for å skape en inkluderende feiring, starter med de som går på ungdomsskolen, som sitter i elevråd og ungdomsråd; ikke de som er i gang med feiringen nå.

Vage intensjoner gir ingen løsning på de faktiske problemene. Foreldre, ungdom og skole har ikke mulighet til å gjøre noe; dette har blitt for stort. Det må sterkere lut til.

VAGE INTENSJONER:

Det er mange fylker som har satt i gang et arbeid. Men vi kommer bare så langt hvis ikke det vedtas et likt, systematisk arbeid for endring i hele Norge.

Å få en ny og bedre form på feiringen, er ikke det som er vanskelig. Det vanskelige er å få de med makt til å ta tak. Å si at vi er skuffet over intensjonserklæringen, er en underdrivelse.

Vi har snakket med over 1000 ungdommer i Viken; elever, nåværende og tidligere russ, og fått innspill på deres drømmefeiring og hva som skal til for å få en ny feiring. For flertallet ønsker det. Her er deres råd.

Vi håper det kan inspirere Tonje Brenna til handling.