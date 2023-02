Leder

Et sted må veien gå

SLIK ER BROEN PLANLAGT: Det er Nye Veier som skal bygge ny E6 med bro over Lågendeltaet. Dagens bro ligger lenger sør ved Lillehammer.

«Hyklersk» og «ubegripelig» er beskjeden etter at regjeringen åpner for E6 gjennom et naturreservat. Men de andre alternativene fremstår ikke som bedre.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nedover Gudbrandsdalen renner vakre Lågen som ved Lillehammer går over i Mjøsa. I 2019 vedtok Stortinget at det skal bygges ny E6 her.

Den som har kjørt fra Oslo på vei til for eksempel Hafjell har tatt dagens trase som går gjennom naturreservatet Lågendeltaet, et våtmarksområde som særlig er kjent for sitt rike fiske- og fugleliv.

Det går altså trafikk her nå i dag. Men området har vært vernet siden 1990. Den nye veien er planlagt med en ny bro litt lenger nord, tvers over det samme verneområdet.

OVERKJØRTE SV OG MILJØDIREKTORATET: Klimaminister Espen Barth Eide får gjennomgå av natur- og miljøbevegelsen etter sitt ja til den nye broen.

Fredag overkjørte regjeringen sin partner i Stortinget SV og resten av natur- og miljøbevegelsen samt Miljødirektoratet. Regjeringen bestemte at den nye veien skal krysse Lågen med en ny bro i naturreservatet.

Det er selvsagt ikke uproblematisk.

Det har vært en humpete prosess. Statsforvalteren ga først dispensasjon til å bygge og skrev at andre traseer hadde vært utredet og fremsto som enda dårligere for naturmiljøet.

Miljødirektoratet derimot sa før jul overraskende nok nei.

De mente i motsetning til statsforvalteren at jusen ikke ga grunnlag for å gi dispensasjon for vernet. Veien var ulønnsom og ikke viktig nok, mente de.

SV øynet en seier. Som en del av budsjettforliket var det nemlig de som fikk presset inn at de store motorveiprosjektene skal nedskaleres, for eksempel med lavere fartsgrense og færre felt.

Og det var særlig disse nye signalene fra Stortinget Miljødirektoratet viste til da de overkjørte statsforvalteren og sa nei til inngrepet. Signalene var nemlig kommet til etter at Statsforvalteren ga sitt ja.

Men det er regjeringen som bestemmer. Og til slutt gjorde de altså om på det.

Og årsaken til at de har valgt dette alternativet ser ut til å være fordi det er det beste også for naturvernet.

Norge bygger av og til infrastruktur gjennom vernede området. Jernbanen lenger sør fikk også dispensasjon til å krysse et sårbart naturreservat.

Da må det gjøres kompenserende tiltak. Vernet kan for eksempel utvides i andre enden. Og man kan velge mer nedskalerte varianter enn først planlagt.

Alternativet er ikke å kjøre rundt naturreservatet. Det er stort og et eller annet sted må man komme seg over Lågen.

Ifølge Statsforvalterens vedtak krysser den broen som brukes i dag et mer sårbart område i reservatet, særlig for trekkfugl.

Og derfor vil den nye traseen som legges lenger nord være bedre fordi den planlegges i et område med mindre fugl. Det hjelper også at trafikken flyttes over i tunnel på en strekning langs Lågen og at nye områder vernes i andre enden.

Lokalt støtter da også ordførerne den nye veien.

Det de har skjønt, i motsetning til kritikerne, er at et eller annet sted må den nye veien gå.