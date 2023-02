Leder

Krigen må vinnes

UENIGE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener det er viktig at Russland ikke vinner krigen i Ukraina, mens forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror ikke på en militær løsning av konflikten.

Samme dag som forsvarsminister Bjørn Arild Gram uttaler til NTB at det er «viktig for hele verden at Russland ikke vinner krigen», sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Klassekampen at det ikke finnes «noko militær løysing på denne konflikten».

Dagen før har Stortinget i et bredt forlik satt av 75 milliarder kr. til det såkalte Nansens-programmet, der halvparten av første bevilgningsrunde skal gå til forsvarsmateriell.

Tidligere har Norge donert panservåpen, rakettkastere, luftvernsystem, langtrekkende rakettartilleri, pansrede patruljekjøretøy, Hellfire-missiler samt stridsvogner.

I tillegg har Norge valgt å understøtte andre lands donasjoner. Blant annet til det Kongsberg-utviklede luftvernsystemet NASAMS, og 400 millioner kroner i rede penger til et fond som koordinerer innkjøp av militært materiell til Ukraina.

Norge bidrar også med humanitær hjelp, og har dessuten gitt atomsikkerhetsutstyr, ambulanser og medisiner. På en egen nettside oppdaterer regjeringen Norges støtte til Ukraina som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Hvis det ikke finnes noen militær løsning på krigen i Ukraina, slik forsvarssjefen postulerer, hvilke fagmilitære råd har han da gitt beslutningstakerne – som synes å mene noe annet?

SEIER: NATO-sjef JensStoltenberg mener ukrainerne vil lykkes med å drive angriperne ut av landet.

Forsvarssjefen har altså liten tro på at Ukraina kan vinne krigen. En konklusjon som står i kontrast til det både politikere og forsvarsfolk tidligere har uttalt. Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg uttrykker tro på ukrainsk seier.

Da partilederne på Stortinget holdt hver sin appell etter fremleggelsen av Nansen-programmet torsdag morgen, ble det poengtert at målet med våpenhjelpen er at ukrainerne skal vinne krigen som Russland har påført dem.

Også oberstløytnant Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, har tidligere sagt til VG det er realistisk at Ukraina vinner krigen. Overfor Klassekampen bekrefter han at ukrainsk seier fortsatt er et «plausibelt scenario», og at dette innebærer gjenerobring av de områder Russland okkuperte i 2014.

SEIER: Oberstløytnant Palle Ydstebø tror det er realistisk at Ukraina vinner krigen.

Det er få væpnede konflikter i vår tid som avgjøres militært, der den ene part kan erklære å ha nedkjempet den andre. Slik sett har Kristoffersen sine spådommer på det tørre. De fleste kriger finner sin løsning ved forhandlingsbordet

Det er likevel oppsiktsvekkende at forsvarssjefen på dette stadium av konflikten uttaler seg på en måte som kan så tvil om hensikten med militær innsats.

Det kan godt være han får rett om utfallet. Men slik situasjonen er på bakken i Ukraina, er det lite som indikerer at Russland vil gå med på forhandlinger uten å være presset militært. Målet for ukrainernes forsvarskamp mot angriperne må derfor være å drive invasjonsmakten ut av landet.