For høye prishopp

De siste oversiktene over prisøkningene på mat og drikke er uspiselige.

Spesielt prishoppene som kommer til syne i statens eget familiebudsjett fra februar 2022 til februar 2023 – er alvorlige.

En prisøkning på 15 prosent bare på mat og drikke for husholdningene, ifølge SIFO SIFOForbruksforskningsinstituttet SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved universitetet OsloMet. SIFO er en forkortelse for Statens institutt for forbruksforskning, som var navnet på instituttet frem til 2016. – bidrar til at vårens lønnstillegg for mange er spist opp allerede før lønnsøkningene fra vårens oppgjør kommer på konto.

Det er lett å ha forståelse for at svekket kronekurs gjør at importvarer blir dyrere for matvarekjedene.

Samt at høyere pris på strøm, råvarer, transport og diesel også spiller inn.

Alt dette påvirker selvsagt ut-prisene til kunden for både Norgesgruppens fire store butikkjeder (Kiwi, Meny, Spar og Joker) pluss Rema 1000, Oda og Coops butikker.

Men folk trenger ikke ha forståelse for en prisøkning på hele 15 prosent, selv om grunnlaget er hva en tenkt norsk barnefamilie kjøper og bruker av nødvendige matvarer gjennom en viss periode.

NRK møtte nylig pensjonist Bjørn Erik Sisselberg i en av Norgesgruppens butikker. Han sa han klarte seg bra økonomisk, men er en av mange som går etter kjedenes egne «billigmerker» når han handler mat.

Som eksempel forteller pensjonisten at den First Price-kjeksen han kjøper for å mate kråkene i Slottsparken har gått opp fra 7 kroner til 12 kroner i løpet av det siste halvannet året.

Man skal være varsom med å støtte seg for tungt på enkelteksempler. Men når eksemplene, også gjennom VGs egen matbørs, viser en så entydig tendens i retning av kraftige prishopp, så blir kampanjene på prislås og pressing av prisene noe hule.

Vi legger også merke til at landets kanskje fremste leverandør av mat- og drikkevarer til butikkene, Orkla, hadde et overskudd på 1,74 milliarder kroner før skatt i første kvartal.

Dette var et overskudd et stykke over det analytikerne ventet, og noe styreleder og storeier Stein Erik Hagen sikkert var tilfreds med.

Mange legger merke til et stadig jag etter større overskudd, høyere marginer og større inntjening på matvarekundene.

Derfor er på tide at både Orkla og de fire store dagligvareaktørene utfordres – med større og mer reell konkurranse.

Noen av oss husker at tyske Lidl prøvde å ta opp konkurransen, men dessverre mislyktes.

Tiden er definitivt inne for at konkurransen skjerpes – slik næringsministeren flere ganger har uttalt – uten at vi ennå har sett ord bli til handling.

Det er imidlertid grunn til å anerkjenne regjeringens forsøk på å unngå prisdiskriminering i innkjøpsleddet – samt undersøke følgene av stadig økende utvalg av egne merkevarer ala First Price.

Vi etterlyser også at de store aktørene i dagligvarebransjen tar et medansvar i den vanskelige økonomiske situasjonen mange sliter med.

VG kunne mandag rapportere om en stor økning i personer som mottar mathjelp. Matsentralen Norge anslår at opp mot 115.000 mennesker har behov for å gratis matvarer fra en av de 492 veldedige organisasjonene som deler ut mat i Norge.

Både forskjellene og matprisene øker for raskt.

Det kan både politikerne og de mektige matvare-aktørene gjøre noe med.