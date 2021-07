Kommentar

Kan bli Europas største massesmittehendelse

Av Astrid Meland

SKOTSKE FOTBALLSUPPORTERE: I Leicester Square i London før kampen mellom England og Skottland i juni. Foto: Matt Crossick

Under EM i fotball har flere land fått økt smitte. Men heldigvis ser corona ut til å oppføre seg mer og mer som en forkjølelse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Europamesterskapet i fotball må sies å være verdt det. Men kunne kampene vært spilt i andre byer?

Mye tyder på at arrangementet ligger an til å bli årets store supersprederhendelse.

I Skottland er det registrert 2000 smittede fotballfans. I Finland har minst 300 fått corona etter å ha vært på kamp i nabolandet. I Danmark forklarer eksperter økningen i smitten delvis med EM.

Verdens helseorganisasjon advarer mot en ny bølge og viser til at reiser og samlinger på kamper og barer driver opp smitten i Europa.

Den gikk i forrige uke opp med ti prosent, etter å ha gått ned i ti uker.

Særlig tyskerne er på hugget og kaller Uefa uansvarlige som har tillatt kampene å gå i Storbritannia.

FLEST MENN SMITTET: Skotsk testing viser at 2000 fotballfans var positive og kan ha spredd smitten. Dette er også skotske supportere. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

les også Guldvog: – Reell risiko for en fjerde smittebølge

I Danmark er delta nå blitt dominerende.

Både FHI og svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell har tidligere beroliget oss med Danmark. De fikk delta alt i april, men smitten holdt seg lav.

Danskene mener de holdt delta nede med testing og tusenvis i karantene. Systemet for å spore opp og isolere smitte, som FHI mener de har vært best på i verden, ser ut til å ha blitt mer omfattende i Danmark. Denne uken avviklet Norge ventekarantene.

CORONA I PARKEN: Fra kampen mellom Kroatia og Spania i Parken i København i slutten av juni. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL

Og nå holder ikke tiltakene i Danmark lenger. Den danske avisen Politiken skriver om en eksplosiv smittevekst med en fordobling hver tredje dag.

Det skjer fordi hver person med delta smitter mer enn to andre personer. Om dette fortsetter vil landet ha 3500 smittede om dagen om to uker.

Nå tar eksperter til orde for nye restriksjoner, mens andre er roligere fordi Danmark nylig fikk kjøpt over en million doser Pzifer fra Romania.

Hvorfor, forresten, fikk ikke Norge fatt i de dosene? Flere øst-europeiske land har en vaksineskeptisk befolkning og vaksiner nær utløpsdato, som de vil selge.

Det var Danmark som spurte først, er forklaringen fra Romanias helseminister.

Det diplomatiske skupet er egnet til å sette norske UD i forlegenhet. Men de vil nok bortforklare det hele med at kjøpet er et brudd på EUs regler.

les også Deltavarianten utsetter trolig videre gjenåpning i Norge

UTENDØRS SMITTE MINDRE RISIKO: Men WHO peker på at reisene til stadion og samling på pub utgjør en fare. Delta-varianten anses å være omtrent dobbelt så smittsom som Alfa. Bildet er fra Vinegar Yard pub i London før kampen mellom Tyskland og England. Foto: Kieran Cleeves / PA Wire

Uansett, Norge har ikke like mange doser fra Romania, men vi har flere doser på vei og det er bra siden halvparten av oss er uvaksinert fremdeles.

Da FHIs Camilla Stoltenberg kom til Dagsnytt18 denne uken, indikerte hun at Norge er bedre stilt enn Storbritannia, fordi vi bruker de mer effektive vaksinene fra Pfizer og Moderna, mens de også har AstraZeneca.

Men vaksinetypene ser ut til å beskytte omtrent like godt mot innleggelse og død, som vel er det FHI bryr seg mest om.

Den største forskjellen på landene er vel snarere at de har flere vaksinerte og at bare noen få prosent har hatt corona i Norge, mens tallet kanskje er oppe i 30 prosent blant de uvaksinerte i Storbritannia.

Og det hjelper å ha hatt det. Danskene vurderte denne uken at gjennomgått sykdom gir minst 12 måneders immunitet.

les også Setter inn militæret og opprørspoliti for å stoppe deltaviruset

MANGE LETTELSER: Denne uken har både Danmark og Sverige lettet på corona-tiltakene. Dette kan også ha bidratt til smitteøkning. Her fra flyplassen i Düsseldorf hvor ferieturistene er på plass. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Så er spørsmålet om en smittebølge egentlig er særlig farlig lenger.

I januar hadde britene omtrent like høye smittetall som nå, men over 1500 døde på de verste dagene. Nå ligger dødstallene per dag på bare rundt 10 – 20.

Heller ikke i Portugal, hvor de innfører nattlig portforbud, ser dødstallene faretruende ut. Landet har omtrent like stor andel vaksinert som Norge.

les også FHI: Delta-varianten vil dominere i Norge om noen uker

Problemet nå ser mest ut å være at delta raser igjennom uvaksinert befolkning. En fare kan være at mye smitte kan føre til at sårbare, vaksinerte blir syke.

Flere land er i gang med å planlegge for en tredje dose.

Britenes plan er å starte med dose tre i september. I Tyrkia skal de gi en tredje dose til helsepersonell og folk over 50. Danskene snakker også om å begynne i vinter, for å slippe å stå der med en hel befolkning med lav immunitet.

FHI derimot er ikke sikker på om det trengs.

les også Frykter deltavarianten kan gi samme smittenivå som i fjor høst

Og nyansene glipper ofte når vi får skremmende nyheter om at vaksinerte er blitt smittet. For ofte er de ikke særlig syke.

Vaksinene virker.

Med vaksine blir corona stort sett ikke en alvorlig sykdom lenger. Og derfor er det ikke like farlig å slippe opp tiltakene nå. Skottland har sagt at de vil gå over til å styre etter innleggelser, det samme gjør Singapore.

Det fører til voldsomme smittebølger blant uvaksinerte. Men kanskje vi ikke skal bry oss med det?

I Storbritannia har konservative politikere tatt til orde for å slutte å publisere daglige smittetall, fordi det er fryktskapende.

På et tidspunkt får de rett.

Men når?

Om vaksinene til alle voksne bare er noen uker unna, er det forståelig om noen av tiltakene beholdes litt til.

En god del unge blir tross alt ganske syke. Mange har bare fått en dose, og er ikke like godt beskyttelse. En andel kan også få mer langvarige plager etter covid-19, som ved andre virussykdommer.

For covid-19 er fremdeles litt verre enn influensa for mange. Nå på tampen har nok de færreste lyst til å bli med i Delta-gjengen.