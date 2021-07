Kommentar

Ubehaget i kulturen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Ytringsfrihetskommisjonen på sitt første møte på Deichman Bjørvika. Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i front. Foto: Vidar Ruud

En gang gikk kunstnerne foran i å utfordre det etablerte og tåle det ubehagelige. Nå fremstår de stadig mer som en gruppe som går i front for å beskytte seg mot ubehag.

Alt som kommer foran «men» gjelder ikke, lærte jeg en gang. Det angår i aller høyeste grad det krevende ordet ytringsfrihet.

Når noen sier «jeg er for ytringsfrihet, men ...» er det mye forskjellig som kommer etter:

Det er unødvendig. Det er ufint. Det finnes en grense. Noen blir såret. Vedkommende er jo rasist. Det er mobbing.

De aller fleste vil være enig i at det finnes en grense for ytringsfrihet, og det har også lovverket vårt definert. Hatefulle ytringer, trusler og oppfordring til straffbare handlinger er eksempelvis ikke tillatt.

Selv om begrensningene er tydelige, er det åpenbart et behov hos noen for å trekke de grensene enda lenger. I det siste er det blitt stadig vanligere å vise til behovet for «trygge ytringsrom» og «frihet fra ubehag».

Det er for så vidt en ærlig sak. Også grensene for ytringsfrihet må kunne diskuteres. Da må man også være åpen om at det er det man gjør.

Ytringsfrihetsdebatten eskalerte ytterligere i helgen da forfatteren Roy Jacobsen meldte seg ut i protest mot at Forfatterforeningen hadde signert oppropet. Foto: Frode Hansen

Er virkelig en Facebook-side som kritiserer og latterliggjør offentlig pengebruk en trussel mot kunstneres ytringsfrihet?

Det kan i alle fall tolkes slik ut fra et opprop 15 kunstnerorganisasjoner, deriblant Den norske Forfatterforening, har skrevet under: «Ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge har de siste årene blitt hardere og av mer angripende i karakter. Dette er noe Ytringsfrihetskommisjonen må adressere og ta på alvor», heter det.

Debatten eskalerte ytterligere i helgen da forfatteren Roy Jacobsen meldte seg ut i protest mot at Forfatterforeningen hadde signert oppropet.

En hovedperson i den opphetede debatten er den tidligere anonyme, nå kjente Sløseriombudsmannen. Med sine 74.000 følgere på Facebook ser Are Søberg med et kritisk, og ofte raljerende, blikk på offentlig pengebruk.

Alt fra konsulentbruken hos Bane NOR til budsjettoverskridelsene på det nye regjeringskvartalet blir kritisert. Ikke minst har mange kunstnere fått kjørt seg, og han går ikke av veien for å ta elementer fra et teaterstykke ut av sammenheng til «spott og spe».

Hans deltagelse i et kritisk teaterstykke førte til at de to største fagforeningene innen fri scenekunst, Norske Dansekunstnere og Danse- og teatersentrum, trakk seg i protest fra bransjekonferansen Kulturytring Drammen.

De begrunnet det med at arrangementer ikke har «et ytringsrom der utsatte og til dels marginaliserte stemmer blir ivaretatt» og etterlyste «et trygt ytringsrom for alle».

Dernest trakk Begard Reza seg fra ytringsfrihetskommisjonen med en beslektet begrunnelse. Reza reagerer på at kommisjonen inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet.

Ved å invitere inn Sløseriombudsmannen mener hun kommisjonen «hvitvasker noen av de groveste metodene til den nye, radikale høyresiden.»

Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at de mener grensen for ytringsfrihet går ved Sløseriombudsmannen.

Det sier egentlig mye om samfunnet vårt at mennesker, grupper og prosjekter som mottar penger fra staten for å uttrykke seg fritt, reagerer så sterkt på at noen mener det er det reneste pølsevev de driver med. Visst er Sløseriombudsmannen både bøllete og ufin, men langt innenfor det vi må tåle.

Skulle det vært forbud mot en ufin og hetsende tone, burde størstedelen av Twitter vært stengt ned. Det er i aller høyeste grad et «utrygt sted». Heldigvis er det helt frivillig å oppholde seg der.

Det virker som man aldri kan gjenta nok ganger det åpenbare. Ytringsfrihet ble ikke funnet opp for å skjerme de ukompliserte og harmløse ytringene. De ytringene som trenger vern, er som regel de som oppleves som ubehagelige. Det som skifter, er hva som defineres som det.

For meg er det et paradoks at kunstnere går i front i det som oppleves som en innskrenkning av ytringsfriheten. Jeg har alltid vært opplært i den forestillingen at kunstnerne har gått foran i den motsatte retning.

Kunsten skal være fri, og kunstnere har fritt spillerom til å utfordre og kritisere i alle retninger.

Når kunstnerorganisasjonene mener ytringsklimaet rundt kunstnere er blitt hardere, er jeg litt usikker på om forfattere som Agnar Mykle, Jens Bjørneboe, Camilla Collett eller Henrik Wergeland ville sagt seg enig i det.

De utfordret på ulikt vis sin tids tankesett, og ble nok alle beskyldt for å fremme ytringer som i datidens målestokk var «ubehagelige».

Nå skal jeg ikke tillegge mennesker som er døde for mange år siden verken ord eller handlinger. Jeg har likevel vanskelig for å se dem innta den offerrollen som deler av kulturlivet tar på seg i dag.

Om ikke annet. Det må da finnes langt mer effektive og hardtslående måter for en så ressurssterk og kreativ næring som kulturen å motsi Sløseriombudsmannen og hans like på.

