Coronakrisen rammer skjevt

Coronakrisen har truffet oss alle, og påvirker livene våre hver eneste dag. Men noen er hardere rammet enn andre. Verst har det gått ut over kvinner, innvandrere og folk med lav utdanning.

Det er en skjevhet som ikke kan overses. Konsekvensene kan bli store og varige. «Et gedigent problem», kaller administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) de siste sysselsettingstallene. De viser at mer enn 196 000 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller som arbeidssøkende hos Nav.

Flere prognoser indikerer at tallene kan komme til å fortsette å stige i det nye året. Pandemien er ingen lunde under kontroll. Det er heller ikke arbeidsledigheten. Den øker i hele befolkningen.

Den høyeste andelen ledige finner vi likevel blant dem med innvandrerbakgrunn. 16,9 prosent av arbeidsstyrken blant innvandrere er nå uten jobb, skriver Klassekampen. Det er ti prosentpoeng mer enn snittledigheten og 12 prosentpoeng over ledighetstallene for ikke-innvandrere. Også under mer normale omstendigheter er det krevende for denne gruppen å få jobb. Under coronaen har utfordringene blitt markant større.

Det er i bransjer som har fått den hardeste trøkken at mange av innvandrerne jobber; servering, overnatting, reiseliv og varehandelen. Flyktninger og innvandrere med liten utdannelse, eller som har vanskeligheter med å dokumentere utdanningsnivå, jobber gjerne innen renhold, kantine og transport – tjenester som er mindre etterspurt når kontorlandskapene er forlatt og halve nasjonen sitter på hjemmekontor.

Til Klassekampen sier NHO-sjefen at vi risikerer varig utenforskap for svake grupper når en dyp krise som dette setter så mange arbeidsføre på sidelinjen. Det er en utvikling som vekker betydelig uro blant Almlids medlemsbedrifter.

«Det kan føre til store forskjeller som setter seg i generasjoner. Det kan gi sosial uro også. Det er bare å se til andre land som har hatt langvarig høy ledighet for hva som kan skje», fremholder han, der han avrunder med følgende erkjennelse:

«200.000 ledige ved utgangen av 2020 er altfor høyt. Dette må prege valgkampen neste år. Vi som har posisjoner, blir målt på om vi klarer å sikre at flere kommer tilbake i jobb.»

Det er forbilledlig klar tale fra en samfunnstopp som også har makt og myndighet til å gjøre noe med den grunnleggende problemstillingen. Vi er enige i oppfordringen om at politikerne må komme tydelig på banen, og minner samtidig om den gylne mulighet som nettopp den norske modellen gir gjennom trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakerorganisasjonene og staten.

Å få folk i arbeid igjen etter pandemien er ikke en jobb for én side alene. Det vil kreve innsats fra alle hold. Dugnaden er ikke nødvendigvis over den dagen alle har fått vaksine og kan dra til Strömstad og syden igjen.