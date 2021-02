Kommentar

Født uten ski på beina

Av Leif Welhaven

I valgfrihetens tidsalder sliter nasjonalsporten med glipptak i kampen om de unge. Dessverre er det ikke lett å se hvordan langrenn skal få skikkelig feste igjen.

Om bare noen dager får skisporten en boost. Selv om coronakrisen gjør at det ikke blir noen folkefest i Oberstdorf, er et verdensmesterskap på ski en oppmerksomhetsgarantist.

I takt med at det ene gullet etter det andre tikker inn, kommer Norges skiforbund og utøverne til å få noe å feire igjen, etter en sesong som har vært preget av virusets konsekvenser.

Skifolket skal få glede seg over festen, men samtidig er det grunn til å bekymre seg over at hverdagsproblemene står i kø. Dersom man retter blikket et godt stykke frem i tid, kan fortvilelse bli den dominerende følelsen rundt en gren mange voksne nordmenn er så glad i.

Det store spørsmålet er hvordan det skal gå med den tradisjonsrike idrettsgrenen dersom man ikke klarer å få grep om den oppvoksende generasjonen.

TV-tallene fra helgene med norsk deltagelse i verdenscupen i vinter, gir en brutal pekepinn på hvor skistøvelen trykker.

Åtte av ti seere er over 50 år, og blant folk under 20 er det knapt noen som har benket seg for å se skirenn på skjermen. Bare fem prosent er i alderen 19-29 år.

En så manglende appell hos en kommersielt attraktiv målgruppe er neppe godt nytt for neste gang markedsavdelingen i forbundet skal prøve å lande en større sponsoravtale.

Nå er langrennsmiljøet slett ikke alene om å slite i den vanskelige øvelsen det utgjør å skulle nå de unge. Kampen om tiden er en helt annen enn det de som er over middagshøyden i dag opplevde i ungdommen.

Under VM i Oslo for 10 år siden var langrennsinteressen enorm. Her er Petter Northug i aksjon på femmila. Foto: Line Møller

Det er stor forskjell på å vokse opp med teknologiske duppeditter overalt, sett opp mot unge år med én tv-kanal og en automatikk i at søndag var synonymt med skitur om gradestokken var blå.

Der er ikke lenger slik «født med ski på beina»-klisjeen tilsier, altså at interessen for langrenn er så kulturelt inngrodd at den oppleves som medfødt. Interesse må vekkes, dyrkes og fortjenes - drahjelpen er ikke hva den var.

Her sliter langrenn i tiltagende grad i konkurransen mot andre sysler. Tallene som viser hvordan ungdommen svikter som seere, er interessant å se i sammenheng med hvor mange som går aktivt på ski.

I nøkkeltallrapporten fra Norges idrettsforbund skiller utviklingen for skiforbundet seg markant ut i negativ retning, sammenholdt med andre særforbund.

Antall aktive har sunket år for år siden 2013, og håndball har passert ski i størrelse. Her viser det seg også at reduksjonen har vært på 25 prosent blant de aller yngste. Med færre barn som begynner vil det kunne gi forsterkende ringvirkninger for et alvorlig problem.

Årsaken til at langrenn har vanskeligheter er åpenbart sammensatt. Det medfører at skiforbundet ikke bare kan knipse i fingrene og finne opp en mirakelkur som gjør grenen glohet blant unge over natten.

VI kan ikke vite det med sikkerhet hvor stort utslaget er av at Petter Northug er blitt langrennspensjonist, men trolig skal man ikke undervurdere hvilken enorm drahjelp den tidligere skikongen skapte for sporten.

Det er på mange måte krise etter Northug.

Den siste skikongen tilførte langrenn en popstjernedimensjon. Alt som fulgte med ham skapte også økt interesse for hvem som gikk fortest på ski fra A til B. Nå har vi stjerner som Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo. Men selv om de er populære, eksisterer ikke den samme magnetismen som fulgte Northug overalt.

Et annet problem er trolig at skiforbundet var sent på banen med å utnytte sosiale medier skikkelig, men her har nevnte Klæbo vært en foregangsfigur, og har trolig bidratt til at den unge appellen ikke har smuldret enda mer bort.

En annen utfordring handler nok om at litt for få renn blir skikkelig spennende, med for få nasjoner som hevder seg helt oppe.

Dette er et tema som stadig diskuteres, men spørsmålet er om større utjevnende grep vil tvinge seg frem. Det er vrient å få mange land helt med i toppen når rammebetingelser og forutsetninger er så skjevt fordelt, med Norges som den største og sterkeste i klassen. Det er heller ikke så mange andre steder at utstyret, i betydning hva man har under skiene, kan ha så stort utslag for et utfall som i et skispor.

Også selve konkurranseformene er tema man lure på hvor godt tåler tidens tann. Hvor mye skal man tenke tradisjon? Hvor mye skal man går for tv-vennlighet? Fellesstart eller intervallstart mest interessevekkende? Finne opp flere nye varianter? Spørsmålene er omtrent like mange som meningene, og det er ikke godt å si hva som kan få langrenn til å fremstå litt kulere for en tenåring.

Legger vi til utfordringer knyttet til klima og kostnader ved å satse, begynner summen av bekymringsfulle faktorer å bli litt skremmende.



Det må understrekes at interessen totalt sett fortsatt er stor i dag, og vi er ikke der at «skisportens rekviem» skal avspilles med det første, andre eller tredje.

Men alarmklokkene ringer.