Ikke glem barna!

De siste dagene har debatten vært høylytt: Kan foreldre ha blitt feilaktig dømt for mishandling av egne barn? Vi skal la fagmiljøene diskutere, men la oss være enige om at barnets trygghet er viktigere enn noe annet.

TONE EMILIE SPINNANGR, barnesykepleier og rådgiver Stine Sofies Stiftelse

Mange har sett NRK-serien 22. juli. Den viser systemer og mennesker som hjelper, trygger – og feiler. En av hovedpersonene er legen Anne Cathrine. På akuttmottaket møter hun kaoset og konsekvensene av massemorderens handlinger. I siste episode uttaler hun: «(...) [feil] som begås hele tiden der det er mennesker. Derfor er det viktig at systemene er bra.»

Det vil alltid skje menneskelige feil, også når det virkelig gjelder. Derfor trenger vi gode systemer.

Jeg er barnesykepleier, og har behandlet alvorlig syke barn – også med påførte skader. I en sånn situasjon danner man seg raskt et bilde av hva som kan ha skjedd. Men bildet kan være både grunnløst og feil, og hverken barn eller foreldre trenger synsing og antakelser. De trenger et godt system, som sørger for at bekymringer blir tatt på alvor.

Når et barn kommer til helsetjenesten med skader eller sykdom som kan tyde på vold, så er ikke det en privatsak. Det er heller ikke familiens forklaring eller helsepersonellets magefølelse som skal avgjøre om man melder en bekymring. Har barnet skader som ikke stemmer med alderen eller med forklaringen til foreldrene, så skal saken etterforskes og behandles av mennesker med riktig kompetanse.

Barns rett til å bli hørt er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Men det store spørsmålet er: Hvem skal tale barnas sak når de er så små at de ikke kan snakke? Og hvem skal representere barnet når foreldre kommer på sykehuset med et sykt barn, og deres forklaring ikke stemmer overens med skadene?

Ifølge rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen kommer årlig mellom 10 og 15 barn til sykehus med alvorlig hodeskade etter påført vold. Hevelse og blødning i hjernen, blødninger i øynene, bruddskader og merker på huden er noen av skadene som kan ligge til grunn for diagnostisering av det vi i Norge ofte omtaler som filleristing.

I 2016 ble det satt ned ei arbeidsgruppe i Sverige som skulle undersøke om tre typer skader i hjernen alene kan si at et barn er utsatt for voldsom risting, også kalt shaken baby syndrom eller abusive head trauma. Deres konklusjon var nei, men arbeidet ble kraftig kritisert av nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Rapporten fikk stor oppmerksomhet og førte til mange diskusjoner – akkurat slik granskningen til de juridiske og medisinske ekspertene som nå mener at flere foreldre kan være feilaktig dømt, gjør.

Det er ikke vanskelig å forstå at det sitter langt inne å innrømme at man har påført et barn en alvorlig skade. Likevel er det noen som er tøffe nok til å rekke opp hånda og fortelle at de mistet kontrollen. Det er viktig for å sikre at barnet raskt får livsviktig behandling, og for at den voksne, som må ta sin straff, også får nødvendig hjelp og veiledning.

Barn som kommer inn på norske sykehus med fysiske skader, er mer enn medisinske funn. De er et helt menneske – en del av en familie og et hjem. Det finnes spesialutdannede leger og politi, som er opplært til å avhøre og undersøke. De kan ikke gjøre jobben sin om de ikke får den bekymringsmeldingen som gjør det mulig å møte barnet, hjemmet og familien. Vår bekymring er at debatten om diagnosen, og ensidige medieoppslag med foreldre som hevder sin uskyld, kan gjøre at helsepersonell og andre vegrer seg for å melde.

Mens debatten herjer, vokser tusenvis av barn opp i en storm av utrygghet og vold. En Kripos-rapport fra 2019 forteller om 90 barn under 4 år som har blitt utsatt for grov fysisk vold. 10 av dem døde – kun et fåtall er dømt for den volden de ble anmeldt for. Flere av barna hadde tegn på eldre skader da de ble innlagt. 22 av barna var 8 uker eller yngre. Konsekvensen er at vi må tåle at foreldre står i retten og forsvarer sin uskyld. Det vi aldri må tåle er at et barn med mistanke om påførte skader blir sendt hjem til foreldrene før saken er grundig etterforsket.

De minste har en klar og tydelig stemme – men ofte er den uten ord. Det er vi voksne som må sette ord på det vi ser. De barna som kommer til helsetjenesten med skader som kan være påførte, må følges opp – uansett! Noen ganger vil det ikke foreligge nok bevis for domfellelse. Det betyr ikke at ansvaret for barnets beste stopper. Samfunnet har et ansvar for å sikre at omsorgssituasjonen er trygg og god, selv om skyldspørsmålet står ubesvart.

Foreldre skal ikke dømmes for vold de ikke har utført. Like selvfølgelig er det at noen må være barnets stemme når bevisene i saken ikke stemmer overens med foreldrenes forklaring. For oss i Stine Sofies Stiftelse er det ikke den som roper høyest som har den viktigste stemmen.

Derfor skal vi alltid være modige voksne som gir barnestemmen ord som blir hørt – helt uavhengig av hva hvilke diskusjoner som til enhver tid pågår i fagmiljøene.

