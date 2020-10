Leder

Verdig fredspris-vinner

Av Per Olav Ødegård

FN-TOPP: David Beasley er leder for Verdens Matvarefond . FN-organisasjonen blir tildelt Nobels fredspris for 2020. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Verdens Matvarefond er en verdig vinner av Nobels fredspris. Tidspunktet er også velvalgt. Pandemien kan utløse en store sultkatastrofer hvis ikke den internasjonale innsatsen trappes opp.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tilsynelatende er det et ukontroversielt valg. Matvareprogrammet er noe alle land bør kunne støtte, som Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sa i sin kunngjøring. Men årets pris har også et tydelig politisk budskap. Behovet for internasjonal solidaritet og multilateralt samarbeid er mer iøynefallende enn noensinne, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse. Verdens Matvarefond spiller en nøkkelrolle i det multilaterale samarbeidet for å gjøre matsikkerhet til et redskap for fred. Det motsatte er altfor ofte tilfelle. Mat brukes som våpen i krig og konflikt.

les også Gledelig og viktig: Hyller fredsprisvinneren

Reiss-Andersen nevnte ikke land eller politiske ledere da hun etter kunngjøringen snakket om “manglende respekt for multilateralisme” og “diskreditering av internasjonale institusjoner”. Hun forklarte dette delvis med populisme og nasjonale egeninteresser. Fenomenet er blitt stadig tydeligere de siste årene, i mange land. I USA snakker president Donald Trump om Amerika først og trekker landet ut av flere internasjonale avtaler og organisasjoner.

les også FN: Viruset kan gi hungersnød av «bibelske proporsjoner»

På den annen side er USA fortsatt den klart største statlige bidragsyter til Verdens Matvarefond. Organisasjonen ledes i dag av en tidligere republikansk guvernør David Beasley, som ble nominert til stillingen av Trump-administrasjonen. Og det var en tidligere republikansk president, Dwight D. Eisenhower, som tok initiativ til det som ble Verdens Matvarefond. USA har vært en pådriver for å bygge sterke multilaterale institusjoner. Det er fortsatt behov for deres lederskap.

les også FN-sjef med bønn til opprørerne i Jemen: – La meg få gjøre jobben min

Pandemien minner oss om at vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Vi står overfor en trussel som angår alle. Vi trenger mer av den forbrødring mellom nasjoner som Alfred Nobel omtalte i sitt testamente. Samarbeidet i FN bygger på at det finnes universelle menneskerettigheter. Et av FNs bærekraftsmål er å utrydde hunger og oppnå matsikkerhet.

I 2019 arbeidet Matvareprogrammet i 88 land for å hjelpe 100 millioner mennesker som var rammet av sult og underernæring. I dag er dette arbeidet intensivert for å håndtere en dramatisk økning i antallet underernærte. Pandemi og krig virker gjensidig forsterkende i mange land. Faren for nye, enorme sultkatastrofer i forbindelse med pandemien er overhengende. I en slik krise er Matvarefondet det viktigste redskap verden har. Fondet må få tilført større ressurser for å utføre en livsviktig oppgave.

Nobelprisen gir en velfortjent anerkjennelse til Matvarefondet. For alle andre er det en nødvendig påminnelse om å gi politisk og økonomisk støtte til en uunnværlig FN-organisasjon.

Publisert: 09.10.20 kl. 15:40