Ap og den grønne forføreren

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Hvem er det som farger Nord-Norge grønt, skyver Ap ned fra tronen i Trøndelag og begeistrer industriarbeidere på Vestlandet? Nå har de jaggu fått kloa i en liten bit av Groruddalen også.

Selv om Høyre på papiret er hovedfienden, er det Senterpartiet som volder Ap mest hodebry.

Det har vært mange smertefulle tap de siste årene. På Helgeland forsynte Sp seg grovt av ordførerne etter valget. Sp vant også den tradisjonsrike industrikommunen Verdal. Såkalte katastrofemålinger har kommet tette som hagl de siste ukene.

I Nordland ble Sp målt størst, med Ap helt nede på tredjeplass. Også i den gamle Ap-bastionen Trøndelag er partiet målt historisk svakt. Det toppet seg da partiveteranen fra Groruddalen, Jan Bøhler, meldte overgang til Senterpartiet forrige uke.

Det ble mye mer eksplosivt enn man kunne vente av at en 69 år gammel vraket stortingsrepresentant valgte å bytte parti til noen som ville ha ham. At Ap-folk mener Jan Bøhler er en sviker, er til å forstå på et følelsesmessig plan for dem som har stått ham nær. Men de som mener han er en klassesviker fordi han går til Senterpartiet, klamrer seg til fortiden.

Når partileder Trygve Slagsvold Vedum snakker om Sp som et parti som alltid har talt småkårsfolks sak, så rosemaler han selvsagt. Historisk var Sp et parti for bønder som eide jord, og det går fortsatt gjetord om da de kjørte møkk foran 1. mai-toget.

Men det har rent en del møkk ut av møkkasprederne siden den gang. Både Ap og Sp er et annet parti i dag.

Nord-Norge har vært selve legemliggjøringen av Arbeiderpartiets historiske og mest slitesterke velgerallianse, i pendelen mellom oljehyre og kjeledress. Nordlendingene stolte på at Arbeiderpartiet forsto dem, så dem og løftet dem, skrev nylig politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, om det politiske jordskjelvet i nord. Nå er det Sp som har suksess med den samme oppskriften.

Mange finner dette provoserende og mener Sp seiler under falskt flagg. Som om politisk tillit og sakseierskap er hugget i stein. Det er noe man må jobbe med og gjøre seg fortjent til hver eneste dag. Om man liker det eller ei handler det om hva folk tror på, ikke hva noen mener de bør tro.

Men ingen kan si at Ap ikke tar denne velgerflukten på stort alvor. Istedenfor å avspises med et kapittel, skal distriktspolitikk gjennomsyre hele det nye partiprogrammet. Det skal knesettes et «nærhetsprinsipp» for statlig virksomhet og enhver ny reform skal underlegges en grunnleggende distriktspolitisk analyse.

Misfornøyde fylkeskommuner skal få søke om skilsmisse. I industripolitikken er det varslet ny kurs med mer statlig eierskap og en aktiv stat. Onde tunger, dvs. Høyre, har allerede kalt det tilbake til 70-tallet.

En intensjon om å utrede Nord-Norgebanen har kommet på plass. Da Støre feiret sin 60-årsdag i august, var gaven fra partiet et seminar om nordområdepolitikk.

Ap er i full gang med å rette opp i «gamle synder», og prøver å ta igjen tapt terreng i distriktene. Spørsmålet er om det er i seneste laget.

Partiet er fortsatt klistret fast til fortiden i noen saker. Når det er full krig om fiskeriressursene i nord, tærer det på troverdigheten at det en politikk Ap langt på vei har vært døråpner for. Når partiet lanserer ny utdanningspolitikk og vil sikre profesjonsutdanninger der folk bor, virker det litt bakpå når lærerutdanningen i Nesna og andre tilbud allerede er lagt ned.

Men politikk handler ikke bare om å ha de riktige løsningene, man må også evne å formidle dem. Man kan saktens lure på hvor stor suksess Sp hadde hatt uten Vedum, og hans formidable evne til å kommunisere med de mange han treffer på sin vei.

Ap lider under en påfallende mangel på politikere som kommuniserer godt med grasrota. Selv om ingen betviler hverken Støre og Tajiks kompetanse, fremstår de like husvarme på anleggsbrakka eller i sjarken som Vedum på et frokostmøte i tankesmien Civita.

Partiets andre nestleder, Bjørnar Skjæran, kan bli en mer synlig og viktig politiker for partiet når han neste år kommer inn på Stortinget. Selv om det gir et annet perspektiv å ha sin hverdag på traktoren i Lurøy, er det krevende å bryte lydmuren i rikspolitikken derfra.

Og som det ikke er krevende nok som det er. Hvis Ap bruker for mye krefter på å tette igjen lekkasjen til Sp, kan båten fort ta inn vann andre steder. Høyre har allerede breiet seg mot sentrum i velferdsspørsmål og økonomisk politikk.

Men å spå Arbeiderpartiets posisjon som tapt for alltid, er historieløst. De trenger ikke se langt etter inspirasjon heller. Det finnes vel knapt et bedre eksempel på hvordan et parti kan gjenreise seg og vinne nye velgere enn nettopp Senterpartiet.

Publisert: 04.10.20 kl. 12:39

