HARDT UT MOT ARI-BOK: – Som forfatter så legger du, Kvalshaug, til grunn et premiss om at nettopp han kunne skrive denne boka fordi dere var venner. Jeg får bare en flau smak i munnen. Snakk om frekkhetens nådegave, skriver Frode Saugestad. Foto: Mattis Sandblad

Du eier ikke skamvett, Kvalshaug!

Nei, Vidar, du var ikke Aris venn. Og det vet du bedre enn noen andre.

FRODE SAUGESTAD, forlegger

Nyheten om Ari Behns tragiske død hadde så vidt nådd landets nettaviser og nyhetskanaler før du stod der på TV 2 med tent lys og snakket om «din venn» Ari. I romjula, flere dager før minnegudstjenesten, hadde du avtalt med forlaget om å utgi en bok om «din venn». Og før lyden av kirkeklokkene hadde svunnet hen forteller du venner og familie at det blir bok uansett om de vil samarbeide eller ikke. Det skal du faen meg ha, du smidde mens liket var varmt. Oppførselen din er så skammelig at jeg ikke har ord.

En «venn» er ifølge Det norske akademis ordbok en «person som man har fortrolig forhold til og ofte har (eller har hatt) kontakt med». Når snakket du sist med Ari, om jeg tør spørre? At dere var kamerater for en liten mannsalder siden er jeg godt klar over, men de siste mange årene var du i beste fall bare en bekjent, for ingen av alle de jeg har snakket med siden hans bortgang har omtalt deg som en fyr Ari ville kalle sin venn.

Jeg skal ikke med hånden på hjerte si akkurat hvilket år det var, men at det er seks, sju kanskje åtte år siden, er jeg helt sikker på. Uten å gå i detalj om hva du sa på Theatercafeen den gangen, så var vel de ordene også noe av det siste du fikk sagt til ham. Kanskje var det ment som et kompliment fra deg, på din litt kjekkasaktige måte. For meg var det helt klart at han opplevde deg, din oppførsel og det du sa som så ondskapsfullt og sårende og at han ikke ønsket å ha noe mer med deg å gjøre.

SAMARBEIDET: Frode Saugestad og avdøde Ari Behn. Bildet er fra 2016. Foto: Trond Solberg

Og det er godt gjort, å få Ari til å si at han ikke liker noen, at han ikke vil ha noe med noen å gjøre. For var det en ting som var bemerkelsesverdig med Ari var det at han nesten aldri sa noe negativt eller sårende om andre, i alle fall så lenge de ikke var til stede. Men deg ville han ikke ha noe med å gjøre etter den hendelsen. Smak på den, du gode venn.

Hva er det du tenker på når du legger ut bilde av Aris gravstedet på Instagram og skriver «Hilse på, småprate litt.»? Og avslutte med «Boka kommer neste uke.» Var det noen han ikke ville hilse på eller småprate med så var det deg! Og så tar du med deg NRK og Kveldsnytt samme sted for å promovere boka. Eier du ikke skamvett?

Samtlige medier omtaler deg som «venn» og du soler deg i glansen. Hvordan det er mulig for et samlet pressekorps å ikke stille et eneste kritisk spørsmål kan man virkelig lure på. De kunne jo begynt med, når snakket du sist med din venn? Hvordan hadde han det? Og hva snakket dere om? Gjør du deg virkelig ingen tanker om hvor sårende og støtende dette må være for Aris aller nærmeste?

Som forfatter så legger du til grunn et premiss om at nettopp du kunne skrive denne boka fordi dere var venner. Jeg får bare en flau smak i munnen. Snakk om frekkhetens nådegave. Finnes det ikke et snev av anstendighet i deg?

Det er helt ok å skrive en bok om Ari og hans forfatterskap. Slike bøker vil komme, de må komme og de bør komme. Men det er ikke greit å selge den inn som om dere var nær hverandre de siste mange år, og på utspekulert vis ta noe som ikke er ditt helt uten respekt for hans etterlatte. Din fattigmanns trøst må jo være at du ikke er alene om å skulle sole deg i glansen. At Per Heimly skal gi ut bok tenker jeg er helt fint. Per har tross alt vært en venn i gode og onde dager, helt til det siste. Resten av ulveflokken, som nå går der ute og venter på 15 minutters berømmelse i Aris skygge, de kan du få billig av meg.

Så vil sikkert både du og noen andre hevde at jeg ikke er det spor bedre. At jeg tårevåt i VG forteller om en litteraturfestival jeg lager om Aris litteratur og litterære univers. En vesentlig forskjell, vil jeg hevde, er at mitt eneste mål var og er å promovere Aris bøker. Jeg har også promovert Aris bøker og litteratur både her hjemme og i det store utland ved flere anledninger og over mange år. Du derimot ser bare ut til å ville selge deg og din egen bok.

Personlig har jeg aldri hatt noe imot deg. Du har alltid vært hyggelig de gangene vi har støtt på hverandre. Nå er jeg imidlertid bare støtt og provosert over hvordan du har brukt Aris tragiske død til å selge og promovere en bok, hvis troverdighet hviler på at dere var venner, noe ingen andre enn deg selv vil hevde.

Se ikke på dette som om at jeg har kastet en hanske. Jeg sier bare tydelig i fra om at måten du og forlaget har gått frem på i denne saken etter min mening er et grelt eksempel på opportunisme, totalt blottet for integritet.

Publisert: 21.10.20 kl. 08:03

