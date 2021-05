Kommentar

Tenniseventyret: Kjenner ingen grenser!

Av Leif Welhaven

(Casper Ruud-Stefanos Tsitsipas 7-6, 6-4) Casper Ruuds råeste prestasjon viser at en norsk 22-åring kan oppnå absolutt hva som helst på grus.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Stefanos Tsitsipas (193 centimeter) er bokstavelig talt ingen smågutt – og den spilleren mange regner med at kan bli den nye generasjonens tenniskonge.

Så sent som i storturneringen i Monte Carlo i april, gikk grekeren helt til topps. Tsitsipas har tre Grand Slam-semifinaler siden 2019, og har slått både Djokovic, Federer og Nadal.

Men i den tynne Madrid-luften måtte verdensfemmeren gi tapt i strake sett mot Casper Ruud.

les også Ruud tok karrierens største seier – pappa Christian «utrolig stolt»

Det er nordmannens første seier mot en så høyt ranket spiller. Én ting er at Ruud tok dette steget, men prestasjonen forsterkes av måten det skjedde på.

Så stabil, så kald i hodet, så presis i serven.

Hva denne triumfen må bety for selvtilliten fremover, og troen på å kunne vippe tette matcher mot de beste, er det nesten ikke mulig å sette ord på. Det som derimot er lett å beskrive, er hvordan Ruud er en tennisspiller i stadig utvikling. Ikke minst har serven hans blitt et stadig mer effektiv våpen.

Nå er det store spørsmålet hvor langt dette tenniseventyret kan nå. På favorittunderlaget grus må det nå være legitimt – og det uten nasjonal sjåvinisme – å slå fast at hva som helst er mulig.

les også Ruud til storkamp i Madrid Open etter ny oppvisning: – Stygt for hans del

Ruuds store idol heter Rafael Nadal, og en liten stund til vil spanjolen være favoritt uansett når underlaget er grus. Men spanjolen fyller tross alt 35 år i sommer. Et kobbel med blant andre Dominic Thiem, Andrej Rublev, Alexander Zverev og nevnte Tsitsipas vil kjempe om å overta grustronen en dag. Men slik fremgangen er for øyeblikket, skal det ikke utelukkes at Ruud kan ta de siste stegene som gjenstår.

I Madrid er det i alle fall gode muligheter for mer norsk jubel. Nå venter den 23 år gamle russeren Alexander Bublik. Ruud og Bublik har møttes én gang tidligere – i St. Petersburg i 2019. Det endte med norsk seier.

les også Sterk Ruud-seier – slo nummer 20 i verden

Dersom Ruud beseirer nummer 44 på verdensrankingen fredag, kan chilenske Christian Garin være det vanskeligste hinderet på den nederste halvdelen av tablået. Han har slått ut andreseedede Daniil Medvedev.

På øvre halvdel har Rafael Nadal så langt cruiset seg til kvartfinalen, og kan fort få et møte med Dominic Thiem i en semifinale. Ingen skal tas for gitt i et tett race i de neste rundene, men det er faktisk ikke å tro på julenissen at finalemotstanderen kan vise seg å være fra Snarøya.

Den erkjennelsen er til å klype seg i armen av.