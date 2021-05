Kommentar

Vil la de unge gå foran i køen

Av Astrid Meland

TILBAKE TIL NORMALEN: I Manchester har de åpnet serveringen, bildet er fra baren Escape to Freight Island. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Alt tyder på at Folkehelseinstituttet vil råde regjeringen til å endre vaksine-køen. De vil ha de unge foran de voksne.

Russen. De blinde. De funksjonshemmede. Lærerne. De med astma! Mange ulike grupper har i løpet av pandemien argumentert godt for at akkurat de skal få gå foran i vaksinekøen.

Så langt har myndighetene sagt at alder er det som gjelder. Det er utvilsomt det å være gammel som gir høyest risiko for å bli skikkelig syk om man får corona.

Det betyr at Norges eldste kommuner fikk flest vaksiner først. Tre på topp er Ibestad, Beiarn og Rendalen.

RUSSEN FØRST? Antagelig kommer den nye prioriteringen for sent for årets russekull, men 18-åringene vil komme foran om regjeringen går inn for å endre køsystemet. Foto: Terje Pedersen

Men nå mener Folkehelseinstituttet tydeligvis at det lønner seg å snu om på dette. Etter at de over 45 år er vaksinert, i midten av juni anslår de, har de funnet ut at det er lurt å gjøre endringer i køsystemet.

Det de vil er å rappe en dansk idé, og vekselvis vaksinere de unge fra 18 år og oppover først, sammen med de eldste i denne gruppen.

Før de til slutt tar de i 30-årene.

Detaljene er ikke klare ennå. Og regjeringen har ikke vedtatt dette.

Men om det blir slik, vil det for tenåringene og folk i 20-årene være en god nyhet, fordi de altså rykker fremover i køen.

For de unge voksne på 30 år og oppover, betyr det at de rykker bakover i køen.

Hvor mye ekstra tid de må vente, er uklart. Myndighetene har lenge spådd at vi skal vasse i vaksiner, og ser ut til å mene alle dårlige vaksine-nyheter egentlig er gode. Som å kutte ut AstraZeneca, som visstnok ville føre til at alt gikk raskere.

Men det har vel ikke helt slått til det Espen Nakstad i Helsedirektoratet spådde i fjor, om at mange av oss ville være vaksinert i april.

En uke ekstra her og en uke ekstra der, har blitt en del. Og med nyheten om vaksinepass, blir det enda viktigere for folk å få vaksine.

Det er kjedelig å måtte bli hjemme når vaksinerte i familien drar på ferie.

Om regjeringen går inn for rådet fra FHI, kan derimot de store barna få bli med på tur.

Og det virker slett ikke dumt å flytte de yngste lenger frem i køen.

Poenget med dette er at målet ikke bare er å hindre død og sykdom lenger, men også det å få ned smittespredningen.

Siden risikoen for å dø av covid-19 uansett er svært lav i disse aldersgruppene, blir det viktigere å vaksinere dem som smitter flest.

Og hvem er det?

For å si det enkelt Norges mest populære folk. De som har flest kontakter. Og det er gjerne de unge.

Moraliseringen over de unge, russen og deres festevaner har blitt en favoritthobby i dette ellers så monotone året.

Men det å gi de unge vaksine først, handler ikke om å premiere de uansvarlige og gi dem et fripass til å feste.

Det er bare slik at unge fort har flere nærkontakter i løpet av en dag. De går på skole, tar bussen, er på trening og deltar på fritidsaktiviteter.

Og de er ikke plassert i isolat mest for egen del, men snarere for resten av oss. Motivasjonen for å sitte på hjemmeskole for en som er ung, er stort sett at man kan unngå noe som ligner forkjølelse eller influensa.

Men de færreste ønsker vel å få corona.

Derfor er det forståelig om småbarnsforeldrene og andre i 30-årene blir sure.

Det er aldri noe gøy å bli «dritten i midten».