UROLIG OG GLEMT HJØRNE: Det viktigste er fredelig sameksistens, lyder mantraet mens røyken igjen legger seg over grenseområdene mellom Kirgisistan og Tadsjikistan. Og det kan man bare ønske dem, skriver kronikkforfatteren. Foto: IVAR DALE

Debatt

Voldelig vårslepp i Ferganadalen

Det finnes ingen enkle forklaringer i en konflikt om nedarvede kruseduller på kartet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

IVAR DALE, senior fagrådgiver i Den norske Helsingforskomité

Foto: nhc.no

I en fjern, snart bortglemt fortid var grensene mellom de kirgisiske, tadsjikiske og usbekiske sovjetrepublikker knapt synlige streker på et sammenrullet kart, bakerst i Stalins kommode. Men årets 1. maifeiring i Ferganadalen handlet ikke om vårsol og brorskap. Rundt 50 ble drept, hundrevis skadd og tusenvis evakuert fra sine hjem.

Dette er ikke første gang kamper bryter ut i grenseområdene mellom Kirgisistan og Tadsjikistan. Steinkasting mellom sivile leder regelmessig til skyting mellom grensevakter. Veisperringer og gisseltaking etterfølges av veiåpning og gisselutveksling. Denne gang tyder imidlertid mye på at tyngre skyts enn normalt har vært tatt i bruk. Den skjøre balansen i Batken-provinsen kan ta lang tid å gjenopprette.

I den grad internasjonale nyhetsbyråer dekket hendelsene forrige helg, var det gjerne som en fjerntliggende konflikt over vannressurser. Det er riktig at livgivende vannkilder også kan være kilde til dødelig konflikt i Sentral-Asia. Men volden kan ikke oppsummeres med fugleperspektiv og FNs utviklingsmål alene. Årsakene er like vanskelige å forstå seg på som regionens uavklarte statsgrenser.

les også «25 under 25»: Innfør sanksjoner mot Kina!

Den sørvestlige delen av Kirgisistan er det mest innfløkte av de mange sammensurier etter Sovjetunionen. Reiser man landeveien de 350 kilometerne fra den kirgisiske storbyen Osj til småbyen Isfana i samme land, makter ikke Google Maps å holde tritt. Over lange strekk fins ingen enighet om hvor grensa til nabolandene egentlig går. Den defineres i praksis av hvilket etnisk hodeplagg man ser i landsbyen man til enhver tid kjører gjennom.

Riktig komplisert blir det når man støter på en mange enklaver og eksklaver som ligger spredt i området, gjerne på tvers av kjøreruta. Små øyer av Usbekistan og Tadsjikistan er omsluttet av Kirgisistan, men patruljeres av landenes egne grensevakter. Noen steder kjører man rundt, andre steder kjører man gjennom. Livet for lokalbefolkningen, på begge sider, avhenger av militært og diplomatisk godvær.

Streker tegnet opp i Moskva på 1920-tallet har i tredve år skapt uenighet mellom statsoverhoder av varierende klokskap i Bisjkek, Dusjanbe og Tasjkent. En historisk demarkering av grensene mellom Kirgisistan og Usbekistan ble gjennomført i mars. Avtalen falt sammen i april. Tilsvarende forhandlinger med Tadsjikistan gikk på tverke før de kom i gang. Et forslag om å «bytte» en viktig tadsjikisk eksklave mot andre landområder ble avvist som den dypeste fornærmelse.

Å finne den historiske «sannhet» om hvilket land en bestemt jordflekk tilhører kommer an på hvilket årstall man anser for å være mest sant.

Situasjonen kompliseres ved at fikling med grensene på ett sted skaper nye konflikter et annet. Bruker Tadsjikistan makt for å presse frem en vei fra moderlandet til Vorukh kutter de samtidig forbindelsen mellom det kirgisiske Leylek-distriktet og resten av Kirgisistan. Nettopp dette later også til å ha skjedd for en kort periode denne gang, før situasjonen vendte tilbake til status quo.

les også Jelena Välbe til valg for Putins parti

Om hvem som skjøt først og mest, og med hva, strides de lærde om på Twitter og Telegram, og i lokale medier. Både kirgisiske og tadsjikiske myndigheter er tilbakeholdne med informasjon, men blant sivile ryktes at en «ordinær» skuddveksling utviklet seg til noe langt mer dramatisk. Fra kirgisisk side hevdes det at regulære militære styrker fra Tadsjikistan raskt ble involvert, lenge før tilsvarende styrker fra Kirgisistan kunne reagere. Mange tadsjikere hevder omtrent det motsatte, men de største ødeleggelsene synes å være på kirgisisk side. En underskriftskampanje blant akademikere i Kirgisistan krever internasjonal etterforskning.

Sett fra vår kant av verden kan forskjellene mellom land som Kirgisistan og Tadsjikistan virke ubetydelige. De to deler skjebne som de fattigste ikke bare i Sentral-Asia, men i hele det tidligere Sovjetunionen. Korrupsjonsnivået er like skyhøyt som Tian Shan og Pamir mens kvinners rettigheter er på bunnivå begge steder. Den som karrer til seg makt i hovedstaden, gir den ikke fra seg frivillig.

Likevel er det politiske bildet i landene høyst forskjellig. Kirgiserne har vært gjennom tre revolusjoner i moderne tid. Pendelen svinger vilt mellom demokrati, populisme og kaos. Tadsjikerne, derimot, har hatt samme mann ved roret siden borgerkrigen på 90-tallet. Han har nå knust opposisjonen og tatt steget over i fullt diktatur. Kirgisere er et tradisjonelt nomadisk folk og språket tilhører den tyrkiske språkgruppen. Tadsjikernes lokalhistorie ligger derimot i byer som Samarkand, de snakker en variant av persisk og har bånd til Afghanistan og Iran.

At tadsjikiske myndigheter har stengt alle frie medier de siste årene gir en skjev dekning av hendelsene. Mens kirgisiske journalister rapporterer minutt for minutt, riktignok med varierende objektivitetsgrad, er det lengre mellom pålitelige reportasjer fra motsatt hold. Den offentlige samtale på den kirgisiske siden er mer høylytt enn hos naboen, hvor flere vegrer seg for å lufte politiske synspunkter. Samtidig sprer også tadsjiker videosnutter og bilder på sosiale medier, som brukes til å pusle sammen et narrativ.

En konsensus om hva som skjedde denne gang har alt rukket å danne seg på hver side, og som forventet passer ikke brikkene helt sammen.

les også «Dette er altså Hviterussland, et av verdens beste land å leve i»

Kirgisernes nyinnsatte president Sadyr Japarov er uerfaren, sies det blant tadsjikerne, en skurk som rømte fra fengsel og rasket til seg makta under opptøyer sent i fjor. Paralleller trekkes til tragedien i Osj for elleve år siden, da kirgisere angrep usbekiske nabolag og hundrevis mistet livet. Denne evinnelige ustabiliteten skaper konflikt med nabolandene, hevdes det, og dessuten er ikke kirgiserne til å stole på rundt forhandlingsbordet når grenser skal demarkeres. De avholdt selv militærøvelser i det aktuelle området for bare en måneds tid siden, et bevis på at dette var planlagt.

På kirgisisk side hevdes det at tadsjikernes aldrende enehersker Emomali Rakhmon trenger en «kort og seiersrik krig» for å bøte på dalende popularitet og for å bygge opp under en planlagt maktoverføring til sønnen. «Grunnleggeren av Fred og Nasjonal Enhet, Nasjonens Leder», som han titulerer seg, nedverdiges av situasjonen rundt de tadsjikiske eksklavene. Han gjorde selv et sjeldent besøk i det aktuelle området for bare en måneds tid siden, et bevis på at det var planlagt.

Internasjonalt har reaksjonen vært laber, kanskje fordi konflikten er både fjern, repetitiv og komplisert. Bekymring ble raskt uttrykt av flere, fra EU til Det tyrkiske råd. Russland tilbød seg å megle, det samme gjorde Iran. Et iransk forhandlingsbord fremstår uaktuelt gitt vertens etniske slektskap til tadsjikerne, men også Russlands tilbud møtes med skepsis. Kirgisistan og Tadsjikistan er begge medlemmer av Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), et slags post-sovjetisk svar på NATO. Moskvas ånd over dette samarbeidet hindrer åpenbart ikke medlemslandene i å skyte på hverandre.

Det er heller ikke lenge siden fredsduen Vladimir Putin etablerte seg i Sør-Kaukasus med styrker i Nagorno-Karabakh. Russland har allerede militærbaser både i Kirgisistan og Tadsjikistan, men det er ikke dermed sagt at de ønsker et fysisk nærvær i denne urolige avkroken. Da volden brøt ut mellom kirgisere og usbekere for elleve år siden, takket de nei på direkte invitasjon.

Søndag formiddag underskrev kirgisiske og tadsjikiske myndigheter en avtale om demarkering av omstridte grenser. Kirgisistan vil ikke kreve kompensasjon av Tadsjikistan, uttalte sjefen for sikkerhetstjenestene, men gjenoppbygger ødelagte hus og hjem for egen regning. Avtalen antas å handle om bytte av territorier, men hvilke, ønsker ingen av dem å si. Kanskje for å unngå voldelige reaksjoner på begge sider.

Det viktigste er fredelig sameksistens, lyder mantraet mens røyken igjen legger seg over Ferganadalen. Og det kan man bare ønske dem. Inntil neste gang det smeller i et fjerntliggende strøk hvor ingen forklaring er enkel.