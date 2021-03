Kommentar

Kor ska vi (ikke) reis hen?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Årets påske blir like kjip overalt. Men hyttefolket kan puste lettet ut.

Påsken lå an til å bli en labyrint av ulike reiseråd, forbud, pekefingre og hjemmesnekrede varianter av søringkarantene. Nå har helseminister Bent Høie forsøkt å rydde i rotet, men det er ikke sikkert at folk liker det de får. Fasiten er at påsken blir nesten like kjip og nedskalert overalt.

Meteren er blitt til to. Ingen får ha besøk av mer enn to gjester. Svømmehaller og underholdningstilbud blir stengt. Afterski kan man se langt etter. Det blir skjenkestopp over hele landet. En hardt presset bransje vil blø enda mer. Nå får alle en smak av hvordan det har vært å bo i Oslo de siste månedene.

Påskeferie er greit, har lenge vært budskapet fra helseministeren. Ja, det kan til og med være bra for oss. Men du må reise med de du bor med, og de fem gjestene har nå krympet til to. Du kan ikke dele soverom med noen utenfor husstanden. Noe som gjerne også er bra for husfreden. Men de som er så uheldig å komme fra et område med høyt smittenivå bør verken få eller dra på overnattingsbesøk.

Det har vært krevende nok i seg selv å manøvrere seg i det som har kommet av «må» og «bør» fra regjeringen. Lokale reiseråd har de siste dagene dukket opp som paddehatter. I Nesbyen var de klarsynte og satte grensen ved besøk av to. I Hol kommune gikk de lenger enn som så. Der forbyr de besøk på hytta.

Reglene mellom de ulike kommunene har vært sprikende og forvirrende. Samtidig er det et dilemma hvor mye som skal standardiseres. Kommunene har selv ønsket stor råderett over smitteverntiltakene. Dessuten er smittesituasjonen høyst forskjellig i ulike deler av landet. I Trondheim har de eksempelvis ikke registrert smitte på fem dager. Nå må de likevel stenge kranene. Begrunnelsen er at det neste smitteutbruddet kan komme nesten hvor som helst.

Men det er nok ikke slik at all forvirring med dette er fjernet. For hva er reelt sett forbudt og hva er bare gode ønsker? Og hva er egentlig en nødvendig reise? Ikke kom til Lofoten, sier de der. Ikke kom hit, sier ordføreren i Tromsø, som presiserer at det ikke er snakk om søringkarantene. Bare en anmodning.

I Tinn og Hjartdal går de mer håndgripelig til verks. Der har de besluttet å ikke brøyte veien til det populære utfartsstedet Gaustatoppen. Noen satser rett og slett på at folk ikke kommer frem, men de fleste må stole på folks skamvett, samvittighet og sunne fornuft.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Odin Jæger

Men ikke alt har handlet om å holde folk borte. I Hemsedal har tonen vært en litt annen. I fjor sa de nei, men i år var det et stort ja til hyttefolk. Byfolket fortjener å komme hit nå, sier ordføreren, som kvalifiserer for en statue på Solli plass i hovedstaden. For de store hyttekommunene er turistene gull verdt. Særlig reiseliv og serveringsbransjen ligger nå med brukket rygg. Mange hadde håpet at en helt grei påskeomsetning skulle berge stumpene. Det må de se langt etter.

Også Trysil ville de ta imot hyttefolk med åpne armer. Men det er malurt i begeret. Nå ber de hyttefolket begrense alkoholinntaket, og helst bare servere alkohol i forbindelse med måltidene. På hytta. Det finnes åpenbart ikke grenser for hva våre politikere vil regulere. I Hol er det nå forbudt med handlekurver i butikken. Det skal kun være handlevogner med hjul. Det nærmer seg parodien.

Da har jeg ikke engang sveipet innom de ulike påbudene og forbudene man får av landets utallige smitteverneksperter på sosiale medier.

For er det så vanskelig? Det er bare å holde seg hjemme, sier de tøffeste, med store bokstaver og mange utropstegn bak. Forby folk å gå ut!!!

Nei, det er ikke så enkelt. Mange er slitne nå. Mange har stort sett sittet hjemme i ett år. Stua har vært både kontor, hjemmeskole, fritidsklubb, treningsstudio, bedehus og pub. Det er god helse i å komme seg ut og vekk, både fysisk og mentalt. Vi trenger rett og slett et pusterom.

Mange husker fjorårets påske der byfolk gikk tett i tett på de bynære utfartsstedene. Folk prøvde så godt de kunne, men det ble feil uansett. For mye folk i byen. For mye folk i parken. For mye folk i butikken. Og for mye folk i marka. Godt smittevern var det ikke.

Pekefingre og skjenneprekener satt løst. Ordførere ville sende Sivilforsvaret etter hyttefolk, og folk anga hverandre over en lav sko. Var man så frekk å stille spørsmål ved begrunnelsen for hytteforbudet, ble de raskt beskyldt for å ønske noen død. Så opphetet var debattklimaet da frykten rådet. Det var, må man kunne si ett år etter, en mindre vakker del av vår nære historie.

Debatten raste om hytteforbudet i fjor. I år vet vi mer. Foto: Berit Roald / Scanpix Norway

Nå vet vi langt mer om viruset. Det lokale helsevesenet har vært langt unna å bryte sammen. Det tar tid fra man blir smittet til man blir alvorlig syk. Og vi vet langt mer om smittevern. Det viktigste i ferien er å ikke ta ferie fra smittevernreglene, som helsetoppene stadig gjentar. Problemet er at for mange er ferie synonymt med sosiale treff, familiemiddager, reising og en liten fest eller to. Slik kan ikke årets påske bli.

Noen vil sikkert innvende at det er de som er så privilegert å ha egen hytte som er «påskevinnerne». Mange er allerede luta lei av alt snakket om hytta. Iblant skulle man tro alle nordmenn drømte om Kvikk Lunsj, appelsin, kortstokk og hyttepåske. Slik er det selvsagt ikke. For noen er det uoppnåelig og ekskluderende, for andre er det totalt uinteressant.

Samtidig er det svært inngripende å nekte folk å være på sin egen eiendom. Forslaget om portforbud ble også lagt i skuffen. Selv om menneskerettigheter ikke står høyest i kurs i en krisetid, betyr det ikke at de ikke er gyldige.

Vi må nok finne oss i både forvirring, uforståelige råd, litt skuling på hverandre og selvtilfredse hytteeiere. I fjor var hyttefolket en utskjelt rase.

Men i år er det lov å le på hytta.