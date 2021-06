Foto: Gorm Kallestad / NTB

Oppklaring om integrering

Det tjener ikke antirasismen at Ronald M. Synnes (VG 9.6.) tillegger meg en «rasistisk fortelling» jeg aldri har fremmet.

MAGNUS E. MARSDAL, forfatter av boken «Listhaugs metode, håndbok mot høyrepopulismen»

Jeg takker Ronald M. Synnes for replikk på min VG-kronikk om integrering. Jeg har forståelse for at han reagerer sterkt på det han tror han har lest. Han har heldigvis lest feil.

Synnes’ tror jeg påstår at den markante segregeringen i visse Oslo-skoler «er en konsekvens av kultur» og at boligsegregeringen i Oslo «utelukkende er et innvandrerproblem og at problemet gjelder deres kultur».

Noe slik har jeg verken skrevet eller ment.

Min mening er den motsatte. Min kronikk sier at integreringsproblemer like godt kan ligge hos majoriteten som hos minoritetene. I en ferske boka «Listhaugs metode» peker jeg også på hvordan segregering av boligmarked og skoler i Oslo ikke skyldes «at ‘innvandrerne klumper seg sammen’, slik noen liker å tro». Årsaken er oftere en usolidarisk skole- og boligpolitikk som fremmer segregering. Det Frp kaller kulturspørsmål er gjerne klassespørsmål.

Mer graverende er det at Synnes tillegger meg en påstand om at «kulturen» forklarer hvorfor gjerningsmenn fra visse land er overrepresentert blant anmeldte i voldtektssaker. Dette er usant. Jeg har aldri påstått at «kulturen» er «årsaken til voldtektene».

Tvert imot. Min kronikk slo fast at man ikke skal generalisere om andre nasjoners mannskultur på grunnlag av anekdotisk erfaring med hvordan den og den kulturen «er».

Den som på ideologisk grunnlag slår fast, uten videre, at overrepresentasjonen av anmeldte gjerningspersoner fra visse land må skyldes mannsrollen i deres «kultur» uttaler seg på grunnlag av fordommer –ofte rasistiske fordommer.

Men den som på ideologisk grunnlag slår fast, uten videre, at det er helt utenkelig at en slik overrepresentasjon har noe som helst med mannskultur og kvinnesyn å gjøre begår også en feil. Man kan ikke bare bestemme, på grunnlag av ideologisk overbevisning, hvordan virkeligheten er og må være.

Mitt enkle poeng var: Forholdet mellom ulike kulturers kvinnesyn/mannsrolle og faren for overgrep innen disse kulturene ikke skal være en tabubelagt no-go-zone, der fasit er moralsk diktert på forhånd, men et saksfelt der «både fakta og årsaksforklaringer må undersøkes og diskuteres». Som på andre saksfelt.

Hvis dette er «en rasistisk fortelling», som Synnes skriver, kan vi få et uhåndterlig antall rasister å bekjempe i dette landet.

Det er et beklagelig faktum at personer født i afrikanske stater har 3,7 ganger så stor sannsynlighet for å havne i statistikken for anmeldte voldtektsmenn som personer født i Norge. Hvis vi korrigerer for den høye andelen unge menn i den førstnevnte gruppen, vil heldigvis en del av denne ekstreme overrepresentasjonen forsvinne. Men ikke hele.

Dette er ikke «en rasistisk fortelling». Det er et ubeleilig faktum.

Jeg stiller meg sammen med Synnes i kampen mot rasismen i Norge. Og antirasister må kunne peke ut en rasistisk fortelling når vi ser den. Men hvilken troverdighet får vi i den debatten, hvis vi har for vane å stappe ethvert ubeleilig faktum rett ned i en sekk vi har merket «rasistisk fortelling»?