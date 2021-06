PERSONLIG PRIDE: – Jeg har vært åpen homo i 22 år, siden 1999. For meg er Pride i aller høyeste grad personlig, skriver Jon Reidar Øyan, her sammen med Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Privat

Debatt

Pride er i aller høyeste grad personlig!

Jeg blir fortsatt spurt om: Må dere gjøre så mye utav det? Må dere mase sånn om at dere er homo?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JON REIDAR ØYAN, leder for Homonettverket i Arbeiderpartiet

Jeg har blitt drapstruet flere ganger, flyttet hjemmefra og gått med voldsalarm, fordi jeg er homo.

Jeg har blitt spytta i ansiktet på stortinget T-banestasjon, fordi jeg er homo.

Jeg har blitt slått ned på gata i Oslo, fordi jeg er homo.

Jeg har blitt trakassert på telefon, fordi jeg er homo.

Jeg har blitt hetset på sosiale medier, fordi jeg er homo.

Jeg har blitt bedt om å gå til psykolog, fordi jeg er homo.

Jeg har blitt bedt om å ikke fortelle barn at jeg er homo.

Jeg har blitt latterliggjort og ledd av, fordi jeg er homo.

Jeg er kriminell i 69 land i verden, fordi jeg er homo.

Jeg kan bli dømt til døden i 8 land i verden, fordi jeg er homo.

Hver femte nordmann synes det er ubehagelig hvis jeg kysser eller klemmer en annen mann.

les også Pride-flagg revet ned – bydel svarte med å henge opp hundrevis

Og så blir jeg fortsatt spurt om: Må dere gjøre så mye utav det? Må dere mase sånn om at dere er homo? Må dere hele tiden snakke om det?

Vel, jeg vet ikke hvor mye av det over du har opplevd fordi du er hetero?

For meg handler Pride om at alle er like mye verdt. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har krav på likebehandling i samfunnet: På arbeidsplassen, på skolen, i kirken og i moskeen, på fotballbanen, på fødestua, på sykehjemmet og i mormors åttiårslag, som alle andre.

Jeg har vært åpen homo i 22 år, siden 1999. For meg er Pride i aller høyeste grad personlig!

Frihet kommer ikke av seg selv! Kampen fortsetter! Happy Pride!