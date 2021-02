KRITISK: – Skal det være slik at de som har vært så heldig å ha blitt vaksinert skal få leve tilnærmet normalt, og at resten av oss må vente tålmodig på vaksine, skriver Henrik (21) og Henke (21) i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: Unge bakerst i køen

I en dugnad der unge er med for å verne om særlig utsatte grupper, vil et vaksinepass denne sommeren bety at de utsatte gruppene vil være de første til å stikke fra dugnaden.

HENRIK HENKE GEELMUYDEN (21), student

HENRIK ÅNSTAD STAAVI (21), student

I et intervju med VGTV 27. januar fikk assisterende helsedirektør Espen Nakstad spørsmål om hvordan sommerferien vil kunne bli for nordmenn.

Nakstad uttalte at helsemyndighetene arbeider med vaksinepass, og det vil kunne bety at de som er blitt vaksinert, altså den eldre delen av befolkningen kanskje kunne leve og reise som normalt.

Han gjentok også det samme budskapet i et intervju med VGTV 3. februar.

For to unge studenter føltes dette som et slag i magen.

Det ligger en tvilsom symbolverdi i et utsagn som direkte impliserer at de man hittil har stengt samfunnet for å beskytte, skal være de første som får benytte seg av friheten.

Gjennom hele pandemien har det vært et stort fokus på felleskap og at «alle må bidra».

Hvor er dette felleskapet og solidaritet når det kommer til planene rundt vaksinepass?

Skal det være slik at de som har vært så heldig å ha blitt vaksinert skal få leve tilnærmet normalt, og at resten av oss må vente tålmodig på vaksine?

Med det nåværende vaksinetempoet kan det virke som om vi unge da ikke får leve «normalt» på lang tid, samtidig som de eldre og de i risikogruppen får være de første som får høste godene av innsatsen som vi alle har lagt ned.

Vaksinepass til eldre er ikke en motivasjon for unge mennesker som i lang tid har satt livet på vent for å beskytte andres liv og helse.

Det er definitivt ikke en motivasjon dersom vi er siste gruppe ut i friheten.

Unge er kanskje den største gruppen som har fått livet mest endret i negativ retning av pandemien, men som det hittil ikke har vært mest oppmerksomhet om.

I vår omgangskrets ser vi allerede konturene av fysiske og psykiske konsekvenser blant unge, og de vil trolig i enda større grad komme til syne over tid.

Men det er også praktiske konsekvenser som foreløpig ikke er adressert, så vidt vi har kunne registrere.

Studenter har for eksempel måtte bære kostnader for en tjeneste man ikke har fått levert i form av fullverdige studier. Mange må kanskje ta opp fag og forlenge studiene på grunn av dette.

Livene våre blir verken bedre eller dårligere av at eldre med vaksinepass får reise eller ikke får reise, mens vi selv sitter i en nedstengt virkelighet i en endeløs vaksinekø.

Men det illustrerer et interessant poeng.

I en dugnad der unge er med for å verne om særlig utsatte grupper, vil et vaksinepass denne sommeren bety at de utsatte gruppene vil være de første til å stikke fra dugnaden.

Vi etterlyser en diskusjon om de unges utfordringer under denne pandemien.

I tillegg til å legge til rette for at risikogruppene kan reise på chartertur med sitt nye vaksinepass, bør regjeringen også tenke nøye gjennom hvordan de unge kan prioriteres betydelig høyere i avveininger som skal gjøres fremover.