TAR AVSTAND: Tidligere kommunikasjonssjef Kristoffer Gaarder Dannevig i Panta forlag tar avstand fra det han kaller «Pantas rot», men føler også for å forsvare forlaget. –Når krybben er tom, bites hestene, skriver han.

Tidligere Panta-ansatt: «Stien av drit er for lang»

Det er trist å lese sakene om min tidligere arbeidsgiver, Panta forlag, som rulles opp i VG.

KRISTOFFER GAARDER DANNEVIG, forlegger og tidligere ansatt i Panta forlag

Altfor mange forfattere føler seg snytt, tidligere ansatte forteller om rot, og NFFO mener Panta skal skamme seg.

Det siste er nok en god oppfordring til Pantas ansvarlige, om det gir motivasjon til endring. Stien av drit er for lang, så mye røyk uten ild er usannsynlig.

Jeg hadde ingenting med Pantas kontrakter eller økonomi å gjøre i min stilling som kommunikasjonssjef. I noen tilfeller lukket jeg bevisst ørene, jeg ville ikke forstå visse konflikter, slik at jeg kunne beholde et greit forhold til noen av forfatterne som nå har stått fram.

Likevel kjenner jeg selv på flauhet over å ha vært en del av noe som har gitt mange frustrasjon og stress.

Samtidig er det på sin plass å nyansere VGs bilde noe. For det første er ikke forfatterkontrakter enkle saker, misforståelser kan skje på begge sider av bordet. I den mye omtalte «normalkontrakten» dreier det seg om ulike prosenter av prosenter av varierende utsalgspriser i ulike formater, som kan, men ikke må, forkortes avhengig av illustrasjonsprosent! Jeg forstår det knapt selv.

Så er det fortsatt vanskelig å forstå at forlag ofte ikke selger bøkene til bokhandel, de kommer nemlig gjerne med returrett, bokhandelen har de på «lån», så royalty blir noen ganger mindre enn det forfatter tror. Det betyr at forlag har et stort ansvar for å forklare, spesielt til debutanter. Men en finner nok mange misfornøyde eller forvirra forfattere i flere forlag, om man leter slik VG har gjort i Pantas portefølje.

Det er likevel liten tvil om Pantas uryddighet i sakene som nå er kommet frem. Den siste opprullingen til VG er nådestøtet.

En viss skadefryd finnes nok i bransjen. Panta har vært en slags rampete lillebror med noen store suksesser og en del provokasjoner og noen bommerter. Store forlag var forferdet da Panta utga blogger Anniken Jørgensens personlige historie som biografi, og ikke som skjønnlitteratur, som seg visstnok hør og bør – slik Knausgård og andre har gjort. Det hjelper ikke at mange allerede holder seg for nesen når de utgir den forestilte laverestående bloggerlitteraturen.

VG hadde allerede skrevet om et feilaktig terningkast og kritisert bruken av terningkast seks for å oversette beste karakter i andre skalaer.

Anniken Jørgensens debut fikk slakt av VG som også ringte en av de omtalte i boken for å spørre om han ville gå til sak mot Panta og Anniken. På vegne av Panta tok jeg den gang diskusjonen og kalte VGs rigg en drittpakke, og vant Årets debatt i Natt & Dag (en humorpris!).

Kritikk og debatt er både nyttig og nødvendig. Personlig synes jeg også det kan være artig. Men i Panta føltes det litt som om noen i VG hadde et lite horn i siden til den rampete lillebroren – rettmessig eller ei.

Det er i alle fall ikke bare enkelt å være lillebror. Det kjøpes generelt færre bøker enn tidligere, storebrødrene eier bokhandlene og blir stadig mistenkt for å prioritere egne bøker. Panta har tidvis slitt, også jeg måtte siste året vente på feriepengene. Det opplevde jeg vanskelig og urettferdig, i likhet med andre ansatte. Men Panta var midlertidig blakk – og når krybben er tom bites hestene. Normer og skikker forfaller i krisetider.

Slik gir VGs opprulling et innblikk i en liten forlagstragedie, personlig, forretningsmessig eller begge deler.

Jeg sluttet å jobbe i Panta for nesten to år siden, da forlagets framtid etter min mening begynte å se mørkere ut. Men jeg opplevde å jobbe flere år i et livskraftig og lekent Panta med høyt tempo og stort handlingsrom. Jovisst gikk det litt fort noen ganger, men vi landet oftest på beina. Jeg fant meg til rette i rollen som utfordrer i bransjen, en litt impulsiv lillebror, og jeg er for alltid takknemlig for alt jeg lærte. Inntil jeg slutta, ga det meg også vennskap og en viss omsorg.

Men jeg ser, særlig i ettertid, at dette ikke gjaldt alle. Noen var raskt inn og raskt ut. Noen likte ikke måten å jobbe på, eller ble kanskje ikke likt for måten de jobbet på. Jeg vet ikke hvor mange tidligere ansatte VG har ringt, de har i alle fall ikke ringt meg. De som er intervjuet i nådestøt-saken forteller deres sannhet, som er i tråd med VGs agenda. For min del mener jeg å kjenne igjen noen av de konkrete sakene der tidligere ansatte og forlegger er uenige. Og min sannhet er i så fall et sted midt imellom.

Men bak alle personlige uenigheter og misforståelser, belyser VGs saker en utvikling i bokbransjen, nemlig at normalkontrakten kan være på vei ut. Den anbefalte kontrakten til forfatternes interesseorganisasjoner, gir forfatterne krav på forskuddsbetaling av royalty – og det er blant annet dette Panta kritiseres for ikke å ha gitt.

Men det er liten tvil om at forskuddsbetaling til forfattere gir mye større risiko for små forlag, og kan føre til færre modige utgivelser. Selv er jeg i gang med å starte et nytt forlag, den første utgivelsen kommer i år, og jeg har sagt til forfatterne som er i gang at jeg per nå ikke har mulighet til å ta risikoen forbundet med forskudd. Det er bare slik det er, om jeg skal ha sjans til å kunne drive med dette. Det hadde vært kult hvis Panta tok denne debatten, heller enn å si at pengene ble brukt på PR.

Krav om forskudd på royalty kan også føre til at første opplag legges kunstig lavt, fordi forskuddet da blir mindre. Det er mange måter å fordele risiko og gevinst på mellom forfatter og forlag, en skal ikke dømmes for å finne andre løsninger enn forfatterforeningen. Men det er krevende og må gjøres i full åpenhet og fortrolighet, og her kan det virke som om Panta har syndet, uten at jeg kjenner andre detaljer enn det offentlige.

Vi har alle en agenda, både Panta og VG. Min er å distansere meg fra noe av Pantas rot, slik det nå framstår. Samtidig føler jeg et behov for å nyansere en smule. Til dels også forsvare min tidligere arbeidsplass!