Kom tvilen ham til gode?

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Er Baneheia-dømte Viggo Kristiansen offer for Norgeshistoriens verste justismord?

Mange – stadig flere, angivelig – synes å mene det. Den prisbelønte journalisten og forfatteren Bjørn Olav Jahr (51) har latt seg besjele av Jens Bjørneboes bankeånd og hamrer løs på hjemlig strafferettspleie og kriminalomsorg i flere bøker. En av dem er et insisterende forsvar for Viggo Kristiansens uskyld.

Forfatterkollega Svein Tore Bergestuen (46), også han tidligere journalist, har gjort noe yrkesbrødre ugjerne gjør: Han har innrømmet å ha tatt feil.

Overbevisningen om at Viggo Kristiansen nødvendigvis måtte være monstrøs barnedrapsmann har forvitret, ifølge ham selv. I likhet med Jahr har han de siste årene brukt tid og krefter på å dekonstruere aktoratets bevisførsel og den rettskraftige dommen i Baneheia-saken.

Viggo Kristiansen, fotografert i 2008. Foto: Fridtjof Nygaard

Det handler om to sentrale bevis: Et DNA-funn og mobildata. Ingen av delene knytter Kristiansen med sikkerhet direkte til åstedet.

Kompliserende nok utelukker ikke DNA-sporet ham heller. Og hva annet sier fraværet av mobilsignaler i Baneheia på det aktuelle tidspunktet enn at Viggo Kristiansens telefon kanskje ikke var der?

Slik det ofte er i gjenopptakelsessaker drevet frem av aktivister, synes skyldspørsmålet å stå og falle med enkeltbeviser. Men også i denne saken har dom falt på bakgrunn av det retten mener er en sammenfallende indisierekke; en samlet bevisvurdering og – ikke minst – meddømte Jan Helge Andersens tilståelse. Gjenopptakelse vil derfor avhenge av at forsvaret makter å bryte denne rekken med helt ny informasjon.

Som følgere av true-crime-serien «Baneheia» på Discovery + vil vite, jobber et forsvarerteam sammen med tekniske eksperter for å få Kristiansens sak gjenopptatt. Muligheten for det er nå til stede, hevdes det, når Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker møtes onsdag og torsdag.

Men det har Viggo Kristiansens støttespillere sagt også tidligere.

Dette er syvende gang Gjenopptakelseskommisjonen behandler den tyve år gamle dobbeltdrapssaken i Kristiansand, der to små jenter ble grovt mishandlet og brutalt tatt av dage.

Kristiansens begjæring har vært tema for åtte møter i 2020 og to i 2019. Kommisjonen har også hatt den på bordet fem ganger sammen med andre saker. Det finnes ingen direkte fellende bevis mot den nå 41 år gamle mannen. Likevel er han dømt til lovens strengeste straff: 21 års forvaring. I ytterste fall kan han bli sittende innelåst livet ut.

Tenk om han hele tiden har snakket sant, slik Jahr & co tror?

At han slett ikke var i Baneheia 19. mai 2000, da ugjerningene fant sted. At kameraten Jan Helge Andersen angivelig snakket ham inn i saken som hovedgjerningsmann for selv å slippe billigere unna?

Andersen ble dømt til 19 års fengsel, en straff som nå er ferdigsonet.

Hvis ny teknologi og ny kunnskap har skapt usikkerhet om bevisets stilling, slik forsvarerne hevder, hvorfor er det så vanskelig for kommisjonen å forlange saken gjenopptatt?

Ifølge Kristiansens forsvarere er det grunn til å spørre hvor blind Fru Justitia egentlig var da hun fikk hans skjebne lagt i vektskålen. Ble han noensinne innvilget den tvilen som skal komme en tiltalt til gode?

Samtidig har kommisjonen begrunnet fortløpende hvorfor den ikke har kunnet pålegge gjenåpning av Baneheia-saken. At Kristiansens forsvarer er uenig i domsslutningen, oppfyller ikke vilkåret for gjenopptakelse.

Det skal svært mye til før en rettskraftig dom, behandlet i flere instanser, settes til side. Slik må det være. Strafferettspleiens troverdighet avhenger av allmennhetens tillit. Å gjenoppta avsluttede saker i eninga risikerer å rokke ved denne kontrakten.

Men det vil også uriktig avsagte dommer. Et rettsvesen som avviser muligheten for at det begås menneskelig feil, har heller ingen troverdighet.

Derfor er en uavhengig instans som Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker så viktig for den alminnelige rettsfølelse. Den er både en sikkerhetsventil for domfelte og et forvaltningsorgan som bidrar til å kvalitetssikre strafferettspleien.

Kommisjonen ledes av en jurist. Siden 2017 av tidligere kriminalsjef Siv Hallgren, og består av ytterligere én jurist, en dommer samt en medisiner og en professor i sosiologi. Saker som vurderes gjenopptatt blir grundig gjennomgått både rettslig og faktisk. Kommisjonen har myndighet til å avhøre vitner, fremme utleveringspålegg, holde høringer og oppnevne sakkyndige.

Hvis en sak gjenopptas og skal prøves på nytt, må den gå ved en annen domstol enn den som opprinnelig avsa dom. Dersom påtalemyndigheten mener det ikke er hensiktsmessig å starte ny etterforskning, eller utrede saken ytterligere, kan man gå til retten og be om frifinnelse.

I Viggo Kristiansens tilfelle hevder advokat Arvid Sjødin at politi og påtalemakt har gjort seg skyldig i bevisunndragelse, løgn og manipulasjon. Anklager han så langt ikke har evnet å dokumentere. Tidligere begjæringer er blitt avvist av kommisjonen fordi de ikke oppfyller premissene for gjenopptakelse. Et hovedkrav er å kunne godtgjøre at nye bevis eller nye omstendigheter ville gitt frifinnelse eller mildere straff dersom disse hadde blitt lagt frem i retten.

Forsvarerteamet mener den siste utviklingen i saken viser at dette er tilfelle.

Statsadvokaten på sin side fremholder at Sjødins nye beviser hverken er «nye» eller «beviser», og hevder de ble vurdert under hovedforhandlingene. Ifølge påtalemyndighetene utgjør det samlede materialet i saken «svært tunge bevis» for at «Kristiansen med rette er dømt».

Innen torsdag, hvis kommisjonen rekker å sluttbehandle begjæringen, vil vi få vite hvilke argumenter man til sist har vektlagt. Enten blir Baneheia-dommen stående som korrekt. Eller så kan vi stå overfor tidenes justismord.