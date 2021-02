AP OG TERROREN: – Det fantes ingen glideskala hvor enheten fra rosetogene kunne utfordres litt eller mye. Kanskje var det nettopp avhengigheten av den brede enigheten som hadde gitt sosialdemokratene kraft, som nå stod i veien for en forløsning, skriver kronikkforfatteren. Over 100.000 mennesker tok til gatene i Oslo for å vise støtte og omsorg for de omkomne etter bomben i regjeringskvartalet og i massakren på Utøya 22. juli 2011. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Ny bok om Ap og 22. juli: − Oppgjøret ble avbrutt

Arbeiderpartiets første forsøk på å ta et ideologisk oppgjør etter 22. juli kom allerede høsten 2011 og var over på to måneder.

HALLVARD NOTAKER, forfatter av boken «Arbeiderpartiet og 22. juli», som kommer ut i dag

«Hvordan har drivhuset Norge klart å dyrke frem slike holdninger?»

Det var gått 100 dager siden 22. juli, og den som stilte spørsmålet var daværende partisekretær Raymond Johansen i en kronikk om «krigsretorikkens ansvar» i Aftenposten. Den som tok del i demokratiet, hevdet han, bar et ansvar for ikke å «nøre opp under myter og skape unødig frykt». Det nyttet ikke å «toe sine hender når ordene blir lyttet til».

Det likner en ansats til det ideologiske oppgjøret mange kom til å etterspørre i årene som fulgte terrorangrepene, men det ble det ikke. Johansens kronikk ble, som liknende utspill i taler noen uker tidligere, lite diskutert. Så, sent i november 2011, sa han til en reporter i Dagsrevyen at «mye av måten høyrepopulistiske partier og høyreekstremister snakker på, er lik».

Han nevnte ikke Fremskrittspartiet direkte, men det gjorde AUF-leder Eskil Pedersen i den samme reportasjen, da han kritiserte partiet for å ha bidratt til en «ganske hatsk debatt om innvandring». Koblingen sendte oppgjøret til toppen av medienes dagsorden, særlig da Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg fulgte opp i NRK med å anklage Arbeiderpartiet for å søke «politisk gevinst» på 22. juli.

Neste dag sa Sandberg i Stortingets spørretime at Arbeiderpartiet hadde «spilt offer». Han beklaget ordvalget straks etterpå, men konsekvensene lot seg ikke viske ut. Partisekretærens ideologiske oppgjør var hektet fast i den løpende partipolitikken.

Mediedekningen var intens. NTB sendte ut åtte ulike saker på et halvt døgn. VG brukte to sider på en kommentar om Sandberg, kalt «Lortejegeren og hans skadeskutte parti». Hvem som tapte mest, er ikke entydig sett i ettertid. Johansen fikk statsministeren på telefonen og klar beskjed om å samordne slike utspill med ham i fremtiden.

I praksis var det slutten for partikontorets offentlige diskusjon om forbindelsene mellom høyreekstremisme, konspirasjonsteorier, vold og ytterkantene av den ordinære, norske demokratiske debatten. Andre tok opp tråden i bøker, forskning og aktivisme, men som partipolitikk var dette forsøket over da det ble viklet inn i 25 år med innvandringspolitisk konflikt.

Forklaringen på det avbrutte oppgjøret finnes ikke hos Per Sandberg eller i noen personlig konflikt mellom Jens Stoltenberg og Raymond Johansen. Den ligger i Arbeiderpartiets særegne plass i norsk politisk kultur.

Johansens problem var at hans prosjekt støtte sammen med statsministerens arbeid for å holde på det nasjonale samholdet fra rosetogene i juli. Der hadde Stoltenberg gitt rom for alle som ville beskytte demokratiet og Grunnloven. Det var en lav terskel, der bare de mest ytterliggående gruppene falt utenfor. Han lyktes fordi så godt som alle kunne finne sin plass.

Utfordringen Raymond Johansen sendte av sted, forutsatte et trangere nåløye. Han førte den politiske kampen på innsiden av fellesskapet og rokket ved tanken om at alle stod på samme side.

I lengden kunne ikke samme parti fremme to budskapene samtidig.

Dypest sett hvilte de to fortellingene om hva som skulle være Norges svar på terroren, på hver sin side av Arbeiderpartiets doble fotfeste i norsk politisk kultur – i statsmakten og i arbeiderbevegelsen.

Midt i Oslo, der bomben sprang 22. juli, står et høyhus for hver av disse. På Youngstorget står Folketeaterbygningen med sitt brede fotfeste og oppe i bakken den rettlinjede «Høyblokka». Arbeidernes røde hovedkvarter og statsadministrasjonens grå – det splittede norske klassesamfunnet fra 1930-årene mot etterkrigstidens gjennomregulerte velferdsstat med sine rader av like ruter.

Det finnes ikke noe klart svar i den norske politiske kulturen på hvor de to forlater hverandre. Høyblokka gir ikke mening uten Gerhardsen. Folketeaterbygningen gir ikke mening uten makt. Menneskene i de to bygningene må virke sammen for at Arbeiderpartiet skal fylle seg selv fra topp til tå. Da Arbeiderpartiet gjorde sitt første forsøk på å åpne et ideologisk oppgjør etter 22. juli, var det uten at dette samspillet kunne virke. Fra Youngstorget kom konfrontasjon, fra Statsministerens kontor kom konsensus.

Sosialdemokratiets forkjempere vil si at dette er deres innerste vesen – de former staten i en pragmatisk vekselvirkning mellom arbeiderbevegelsens ideologi og befolkningens felles behov for stabilitet og utvikling. Mellomløsninger flytter virkeligheten litt etter litt, en uke pappaperm av gangen. Verktøykassen er stor og bygget på samvirke mellom næringsorganisasjoner, staten og arbeiderbevegelsen.

Men den lot ikke til å kunne bryte ned motsetningene som forsterket seg de første par årene etter 22. juli. Det fantes ingen glideskala hvor enheten fra rosetogene kunne utfordres litt eller mye.

Kanskje var det nettopp avhengigheten av den brede enigheten som hadde gitt sosialdemokratene kraft, som nå stod i veien for en forløsning.

Hallvard Notaker er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.