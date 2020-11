Leder

Terror i hjertet av Europa

Foto: Roar Hagen

Mandag kveld ble sentrumskvartaler i en av Europas vakreste byer åsted for grufull terror. Angrepene i Wien kommer kort tid etter de sjokkerende ugjerningene i Nice og Paris. Europa må nå stå sammen mot en velkjent fiende, de voldelige, islamistiske ekstremistene.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Terroristenes mål er å skape frykt og konflikt. De angriper vår frihet, vårt levesett og vår toleranse. De vil ikke lykkes. Men vi må ta den trussel de utgjør på største alvor.

De siste terrorangrepene er en dyster påminnelse om at terrornettverkene ikke er bekjempet en gang for alle. De er fortsatt i stand til å radikalisere og rekruttere enkeltmennesker og grupper.

Den såkalte islamske stat (IS) er forlengst jaget fra landområdene som de okkuperte i Syria og Irak. Likevel utgjør ekstremistene fortsatt en alvorlig trussel, både i nærområdene og i Europa.

Grupper som IS og al Qaida har tidligere vist evne til å omgruppere etter nederlag og slå hardt tilbake. IS utnytter situasjonen i konfliktfylte land og har blant annet etablert seg med terrorceller i Afghanistan.

Mandag ble universitetet i Kabul angrepet av tungt væpnede menn. 35 mennesker ble drept, de fleste av dem studenter. IS påtok seg ansvaret for ugjerningen. Vi må fordømme dette, på lik linje med angrepene i Europa.

I Wien var gjerningsmannen en 20 år gammel mann, med både nord-makedonsk og østerriksk statsborgerskap. Angrepene startet like ved en synagoge, som var stengt på dette tidspunkt. Han skjøt med automatvåpen mot mennesker på restauranter og kafeer i Wiens gamleby. Fire mennesker ble drept og 17 ble såret. Terroristen ble også drept og myndighetene forsøker nå å finne ut om han hadde medsammensvorne. Hjemme hos 20-åringen fant myndighetene materiale som knytter ham til IS. Mannen ble i april i fjor dømt til 22 års fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til IS i Syria, men han ble senere sluppet ut på prøve.

Europa ble for noen år siden rystet av en serie grusomme terrorangrep, utført av ekstremister inspirert av IS. I senere år har sikkerhetstjenestene klart å avdekke terrorceller og mange trusler mot samfunnet.

Godt politiarbeid og internasjonalt samarbeid står sentralt i bekjempelsen av voldelig ekstremisme. Det er også særdeles viktig med forebyggende innsats mot radikalisering. Politiske krefter, religiøse ledere og representanter fra alle deler av samfunnet må stå sammen i fordømmelsen av voldelig ekstremisme.

Med sine ugjerninger forsøker de å så hat og splittelse. Resultatet må bli det motsatte. Slike angrep bør styrke solidariteten og samholdet, nasjonalt og internasjonalt. Det angår oss alle når en lærer i Paris, kirkegjengere i Nice, kafegjester i Wien og studenter i klasserom i Kabul blir terrormål. Vi må være på vakt. Dette er vår felles kamp.

Publisert: 03.11.20 kl. 15:16

