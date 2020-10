Kommentar

Demokrati i krise

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs demokratiske krise gir håp. For USA har en fascinerende evne til å gjøre store feil - og så korrigere feilene og komme sterkere tilbake.

I denne valgkampen blir det ekstra tydelig at amerikanernes valgordning ikke er god nok. Donald Trump tapte valget for fire år siden med nær 3 millioner stemmer - men ble likevel president. Blir han president en gang til, noe som akkurat nå fremstår som lite sannsynlig, så vil det ganske sikkert også være med et mindretall av stemmene bak seg. Nå er det en gryende debatt om valgordningen som gjør dette mulig.

Gjennomføringen av et presidentvalg midt i en pandemi har også synliggjort andre svakheter i systemet. Republikanske politikere i stater som Texas og Florida har igangsatt tiltak som åpenbart skal gjøre det vanskeligere å stemme. Det er særlig demokratiske velgere som rammes av dette. Unge folk, fattige folk, afroamerikanere og andre minoriteter. Dette er ikke en ny problemstilling. Men nå får den økt oppmerksomhet.

Avstand fra Trump

Trump har herjet med det republikanske partiet. Det har vært deprimerende å se hvordan nesten alle hans partifeller har bøyd nakken og godtatt alt presidenten har sagt og gjort.

Trump har gjort partiet som er opptatt av minst mulig statsgjeld, minst mulig stat, og mest mulig internasjonal handel, om til det stikk motsatte. Han sagt opp handelsavtaler, og gått til handelskrig mot nære allierte. Under Trumps ledelse har USAs gjeld økt dramatisk - den offentlige pengebruken har eksplodert. Det forteller om det motsatte av mindre stat.

Derfor har flere profilerte republikanere tatt avstand fra Trump, enten offentlig, eller mer i bakgrunnen. Noen håper i sitt stille sinn at Trump taper valget, slik at de kan begynne å bygge opp igjen partiet til det de ønsker det skal være. Men - det er lenge siden det republikanske partiet begynte sin glideflukt bort fra det politiske sentrum i USA, og over til et mer aggressivt og populistisk høyreparti.

Med Trump ute av Det hvite hus, vil Trump-kritikerne i det republikanske partiet likevel få en litt lettere jobb. Får Trump derimot fire nye år i Det hvite hus, vil det republikanske partiet antagelig bli enda mer ødelagt enn det allerede er.

Lettere å sparke

Et slikt utfall vil også føre til at det USA vi har kjent, undergraves ytterligere. Trump har konsekvent, gjennom sine år ved makten, svekket institusjonene som bærer dette landet. I forrige uke kunne avisen Washington Post fortelle om et arbeid som har pågått i Det hvite hus over lang tid, som skal gjøre det mulig for presidenten å sparke offentlige tjenestemenn- og kvinner han er misfornøyd med.

USA har i utgangspunktet mange flere politisk utnevnte byråkrater enn vi har i Norge. Rundt 4.000 personer følger presidenten inn og ut ved valg. Dette er rene politiske utnevnelser. Men disse utgjør likevel bare en svært liten andel av det totale antallet offentlige tjenestemenn- og kvinner. Den arbeidsstyrken består av over to millioner mennesker, og favner om blant annet byråkrater, forskere og diplomater.

Det er mange av disse menneskene Trump og hans folk nå ønsker at det skal bli lettere å sparke. Foreløpig er det uklart hvor stor andel som vil omfattes av det nye direktivet. Det anslås alt fra titusener til flere hundre tusen offentlige tjenestemenn- og kvinner.

Hånlige kommentarer

Det er liten tvil om at endringene egentlig handler om å kunne velge folk som er lojale til presidenten - og slippe å forholde seg til fagfolk som kommer med sine uavhengige råd og anbefalinger. En politisering av embetsverket, stikk i strid med amerikansk kultur og tradisjon.

Stadig færre skikkelige folk velger å gå inn i Trumps administrasjon. Det er slik det går, med en leder som gjør som han vil, uten å forholde seg til hverken demokratiske grunnprinsipper eller god folkeskikk.

Dette blir en selvforsterkende prosess, der de som kunne tenke seg å gjøre innsats for nasjonen, viker unna når de ser hvordan det har gått med andre som har prøvd. Mange av Trumps tidligere medarbeidere har fått sparken, med medfølgende hånlige og trakasserende kommentarer og tweets fra presidenten.

Selv Høyesterett er i spill etter Trumps snart fire år ved makten. Det har gjennom mange år vært politisk strid rundt utnevnelser til Høyesterett. Med innsettelsen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer, er dette brakt til et nytt og enda mer betent nivå. Stikk i strid med både tradisjon, og republikanernes tidligere løfter, presset Trump og hans folk gjennom Barrett, bare åtte dager før valget.

Håp? Jada

Noen av demokratene har svart på dette ved å foreslå at de vil øke antall høyesterettsdommere hvis de vinner. Dersom demokratene begynner en slik prosess, kan det sette hele Høyesteretts troverdighet ytterligere i fare. USA er et samfunn tuftet på lov og rett. Folk skal være trygge på at dommerne tar sine avgjørelser basert på juridiske vurderinger. Jo mer politisk spill rundt Høyesterett, jo lavere tillit hos folk flest.

Så - hvor er håpet i alt dette? Håpet ligger i at amerikanerne alltid har kommet styrket ut av nasjonale kriser. Og de har hatt mange av dem. En blodig borgerkrig på 1860-tallet. Borgerrettskamp, Vietnamkrig, Nixon og Watergate. Og mange flere.

Men som regel må det være mørkt og dystert før amerikanerne tar seg sammen og rydder opp. Det er ganske mørkt nå. Mye har gått galt de siste årene. Kanskje må det bli enda litt verre før det blir bedre.

Men amerikanerne har reist seg før. De vil gjøre det igjen.

Publisert: 29.10.20 kl. 13:47