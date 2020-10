Leder

Svart november

MÅ STRAMME INN: Høye smittetall gjør at forbundslkansler Angela Merkel vil innføre strenge midlertidige tiltak. Foto: POOL / REUTERS

Alarmerende nyheter fører til at store deler av Europa må stenge ned for andre gang siden pandemien rammet oss. Tiltakene rammer mange svært hardt. Men de er dessverre helt nødvendige.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I Tyskland innkalte forbundskansler Angela Merkel de politiske lederne i landets delstater til krisemøte på onsdag. Merkels plan er en delvis nedstengning, som er langt mer vidtrekkende enn de norske tiltakene. Alle landets serveringssteder stenges tidlig i november. Borgerne kan bare møte mennesker fra én annen hustand privat. Teater, kino og opera må stenge dørene. Turister har ikke adgang til hoteller. Treningssentrene må lukke.

les også Europa stenger ned: Smitten fortsetter å øke

Merkel trenger tilslutning fra delstatslederne for å gjennomføre tiltakene. Årsakene til at Merkel handler er en urovekkende økning i smittetallene de siste ukene. Onsdag ble det rapportert om nesten 15 000 nye tilfeller på et døgn, noe som er det høyeste antall siden pandemien rammet landet. Selv om Tyskland har klart seg bedre enn andre store land har sykdommen krevd over 10 000 liv. I nabolandet Polen ble det tirsdag satt ny rekord med 16 300 nye smittede. I Frankrike melder sykehusene om at 58 prosent av intensivkapasitet er fylt opp av corona-pasienter. Sykehuslederne argumenter for en fullstendig nedstengning i en måned.

Det har vært demonstrasjoner mot strenge coronatiltak i mange europeiske byer i høst. Frustrasjonen er forståelig. Tiltakene har store økonomiske konsekvenser og er inngripende i det sosiale liv. Politiske myndigheter har i det lengste håpet å unngå en ny nedstengning. Nå har ikke ansvarlige politikere lenger noe valg. De må skjerpe tiltakene.

les også Regjeringen strammer inn – dette er de nye tiltakene

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om at antall dødsfall i Europa som følge av Covid 19 har økt med 40 prosent, i forhold til forrige uke. Økningen er størst i Frankrike, Spania, Storbritannia, Nederland og Russland. Ingen kan lenger si at den andre bølgen bare rammer unge og friske, som i liten grad blir syke. Nå fylles intensivavdelingene av alvorlig syke pasienter. Dødstallene stiger i hele Europa.

Alt må gjøres for å unngå en repetisjon av den kaotiske og forferdelige situasjonen på mange europeiske sykehus tidligere i år.

Norge er bedre stilt enn andre land, selv om smitten øker også her. I mars ble det satt inn kraftfulle tiltak, basert på blant annet på erfaringene fra Nord-Italia.

Vi er ikke immune mot den nye coronabølgen. Nå må vi igjen handle, føre var, for å hindre at situasjonen kommer fullstendig ut av kontroll.

Publisert: 28.10.20 kl. 23:01

Les også

Mer om Leder Coronaviruset Tyskland Frankrike Polen WHO