Ruth Maiers plass åpnes i Oslo

Det er en stor begivenhet at vi nå får en Ruth Maiers plass i Oslo, bare noen hundre meter fra hospitset ved Sankthanshaugen hun bodde på den siste høsten hun levde.

JAN ERIK VOLD, poet

Ruth Maier var en attenårig jødisk gymnasiast fra Østerrike som kom til Norge som flyktning vinteren 1939, lærte seg norsk fort og tok artium på Frogner skole våren 1940. Hun traff Gunvor Hofmo høsten 1940 og kamperte sammen med henne i to år på reiser og ulike jobber rundt om i landet, inntil hun ble arrestert i den store jødeaksjonen 26. november og sendt til Auschwitz, myrdet 1. desember 1942.

Ruth Maier var født i Wien 10. november 1920. Plassen i Oslo, på hjørnet av Glückstads gate/ Dovregata/ Krumgata, åpnes således på hennes 100-års dag. Hun var en mangfoldig begavelse, som billedkunstner, skribent og skuespiller. Fra tolvårsalderen av og livet ut skrev hun dagbøker, som også inneholder dikt og kortprosatekster. Hun etterlot seg åtte bind, som Gunvor Hofmo tok vare på i femti år. Til sin søster Judith, som var flyktet til England, skrev Ruth halvthundre brev fram til 9. april 1940 – brev som søsteren sparte.

Vi får en kontinuerlig livshistorie fra 1933 til 1942 med Ruth Maiers opptegnelser og refleksjoner, om hvordan hun som jødinne og ungt menneske levde og kjempet seg fram, før og under Hitlers regime. Tekstene hun forfattet i Norge gir trolig den fyldigste og inderligste dokumentasjon vi har om noen jødisk person i vårt land under den annen verdenskrig.

VENNINNER: Gunvor Hofmo ( t.v.) og Ruth Maier fotografert på Drammensveien foran Odd Fellow-gården i 1942. Foto: NTB

Ruth Maier kom til en vertsfamilie i Lillestrøm. Men riktige venner fikk hun først etter et par år, på den kvinnelige arbeidstjensten på Feiring gård i Biristrand. Gunvor Hofmo var hennes likesinnede i alt og ett. Ruth hadde med den store europeiske dannelse, som kom Gunvor til gode. De to var som «tvillingsjeler» har Hofmo senere uttalt. Og hjertevenner.

I Hofmos debutsamling 1946 fins diktet «Møte», som uten å nevne navn gir Ruth Maier en plass i norsk poesi:

Slik en regntung kveldstund

kjenner du det er henne,

en jødisk venninne de drepte,

hun hvis lik de lot brenne

sammen med tusen andres.

Gunvor Hofmo prøvde å få gitt ut Ruth Maiers dagbøker på 1950-tallet, uten å lykkes. Det var først etter Hofmos død at Ruth Maiers skrifter ble funnet – og utgivelsen «Ruth Maiers dagbok» så dagens lys i 2007. Den vakte stor oppsikt, også internasjonalt, og er oversatt og utgitt i tolv land.

Ian Thompson skriver i den engelske avisen The Independent: «Hennes siste dagbok, som ble avsluttet to dager etter at hun fylte 22, bærer innskriften: ‘Skal ikke brennes!’ For ettertiden og som et menneskelig vitnesbyrd kan vi være takknemlige for at den ikke ble til aske.»

Dagbøkene og brevene er donert til Holocaustsentret i Oslo og gjort offentlig tilgjengelig, sammen med akvareller, tegninger, fotoalbum og andre dokumenter. «Arkivet etter Ruth Maier 1933-42» ble i 2014 tatt inn i UNESCOs kulturliste «Memory of the World». En Ruth Maier-utstilling ble januar 2019 vist i FN-bygningen i New York: «Seeking Refuge During the Holocaust. The Short Life of Ruth Maier». Utstillingen var basert på en presentasjon i Wien i 2017, og kom året etter til Holocaustsentret i Oslo.

I en kommentar til en opprørende rettssak med dødsstraff skriver Ruth Maier i 1937: «Man kan si: Jeg blir hengt. Jeg kommer til å bli hengt. Men man kan ikke si: Jeg ble hengt.» Dette er en prosa som er røffere enn den man finner i «Anne Franks dagbok», hun som var ni år yngre. Ruth Maier levde til hun ble voksen.

Hun begynte som kveldselev på Kunst- og Håndverksskolen høsten 1942, samtidig som hun tjente penger ved å dekorere suvenirer. Samt stå modell, også for Gustav Vigeland – skulpturen «Overrasket» fins på en rund plass lengst syd i Vigelandsparken. Hun likte Vigeland. Han hadde myke hender. «Men jeg har ikke inntrykk av at han er noen klok mann.»

I 2010 ble en snublestein for Ruth Maier montert i Oslo på fortauet utenfor pensjonatet i Dalsbergstien 3. I Lillestrøm fins en minneplakett på Telegrafbygningen i Storgata 7, hennes første bopel i Norge. Og byen har fått en egen Ruth Maiers gate.

Diktet «Møte» slutter:

Du hører den myke stemmen

slik du hørte den sist,

spørrende uten klage,

dempet og underlig trist:

Warum sollen wir nicht leiden

wenn so viel Leid ist?

«Hvorfor skal ikke vi lide/når det er så mye lidelse til?» Denne siste setningen, på tysk, er fra et brev Ruth Maier fikk smuglet ut fra «Donau» til sin venninne. Det fins et foto fra Oslo havn ettermiddagen 26. november 1942, der en menneskeskare ser «Donau» legge ut.

Blant menneskene på land, ytterst til høyre, står en kvinnefigur med en holdning og påkledning som bringer tanken mot Gunvor Hofmo.

