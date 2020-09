Kommentar

Erna og Jonas må stå sammen

Av Hanne Skartveit

Ap-leder Jonas Gahr Støre klarer ikke å stå imot Moria-opprøret i sitt eget parti. Den solide aksen mellom Høyre og Arbeiderpartiet i asylpolitikken er svekket.

Helt siden flyktningleiren i Moria brant ned, har Støre vært under et enormt press. Både fra Ap-veteraner i sosiale medier, og fra mange av partiets ordførere. Og presset har ført frem. Støre sa opprinnelig at det ikke er Aps jobb å plukke asylsøkere fra spesielle leire. Nå gir han etter for dem som sier at 50 asylsøkere fra Moria-leiren til Norge ikke er nok.

Men antagelig kommer ikke Norge til å hente asylsøkere fra Moria-leiren. Mange asylsøkere er allerede flyttet ut av Moria-leiren, blant annet over til fastlandet. En stund var det 25.000 mennesker samlet i Moria. Før brannen var tallet kommet ned i færre enn 13.000. Greske myndigheter ønsker i utgangspunktet ikke at de 50 asylsøkerne som den norske regjeringen har sagt ja til å ta imot, skal komme fra Moria-leiren.

De som trenger det aller mest

Derfor blir det mest sannsynlig asylsøkere som allerede befinner seg på fastlandet i Hellas som kommer til Norge. Fortrinnsvis syriske småbarnsfamilier som oppfyller kravene for å få varig opphold her.

TV-bildene fra Moria-leiren berører oss. Mange nordmenn vil bistå menneskene som er rammet. Det er veldig bra at det er slik. Men vi må spørre oss hvordan vi best hjelper. Hvordan den bistanden vi kan gi, når flest mennesker – og ikke minst: Om vi rekker frem til dem som trenger det aller mest.

Stemningen har vært på bristepunktet denne uken i områdene rundt Moria-leiren. Foto: Gisle Oddstad

Bærebjelken i norsk flyktningpolitikk er FNs kvotesystem. Norge er blant de landene i verden som tar imot flest kvoteflyktninger. I en særdeles urettferdig verden, med flere titalls millioner mennesker på flukt, er FNs kvotesystem det nærmeste vi kommer en slags form for rettferdighet. Kvoteflyktninger er plukket ut etter nøye vurdering av både beskyttelsesbehov og livssituasjon. FN finner de aller mest sårbare, ofte i enda verre leire, langt unna Europa.

Gir bistand til nærområder

Blant de kvoteflyktningene Norge tar imot i år, er det 800 libyske kvoteflyktninger fra en leir i Rwanda. Dette er viktig av mange grunner. Det viser blant annet at det er mulig for mennesker med beskyttelsesbehov å få opphold i et europeisk land, også uten å betale smuglere for å krysse Middelhavet. Det er viktig for de 800 menneskene det gjelder – og viktig for signalene det sender til andre flyktninger.

For det er ikke gitt at det er de som kommer til Europa som har det største behovet for beskyttelse. Støre sa det godt til VG i april i år: «Det er ikke de mest ressurssvake som legger ut på disse ferdene. Veien til opphold i Europa kan ikke være å ta seg inn i en overfylt leir.»

Norge er et av landene i verden som gir mest i bistand til områder der mennesker på flukt oppholder seg. Alle forstår at Norge og Europa aldri kan ta imot noe i nærheten av alle dem som ønsker å komme hit. Da er dette det beste vi kan gjøre.

Akutt siden 2015

Under skiftende regjeringer har Norge alltid bidratt på denne måten. Med utstyr, skolegang og helsehjelp i overfylte flyktningleirer. Et land som Libanon, som har tatt imot nær halvannen million syriske flyktninger, har mottatt milliardbeløp fra Norge. Det samme har deler av Syria, og andre nærområder til det krigsherjede landet. Men det er ikke nok. Vi kan selvsagt gi enda mer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder og statsminister Erna Solberg leder de to partiene som tradisjonelt har stått sammen i asyl- og flyktningpolitikken. Foto: Vidar Ruud

Også overfor Hellas har Norge har gjort mye. Mer enn 600 millioner kroner i EØS-midler hjelper greske myndigheter i deres asylforvaltning. Norge har bidratt med flere mottaksplasser i Hellas, særlig for mindreårige, for barnefamilier, for enslige og for utsatte kvinner. Etter brannen i Moria-leiren har Norge sendt nødutstyr som tepper, telt og klær, og et stort helseteam.

Ikke noe av dette løser den situasjonen Hellas står i nå. Kaoset har vært akutt siden flyktningkrisen i 2015. Allerede den gangen forsøkte EU å få til en fordelingsordning, slik at asylsøkerne som kom over havet, kunne fordeles mellom flere land. Norge ga over 1500 mennesker opphold som del av denne ordningen. Det var et riktig og viktig bidrag.

Ny migrasjonspakt

Men svært få av de andre landene deltok i ordningen, til tross for at de hadde lovet å hjelpe. Dette er årsaken til at den norske regjeringen denne gangen sa at den ville se at andre land hadde tatt imot dem de hadde lovet, før Norge tok vår andel. Det er forståelig. Det må være en balanse innad i EU, dersom tilliten til lederne og oppslutningen om asylpolitikken skal opprettholdes, både mellom landene, og innad i det enkelte land.

Neste uke legger EU-kommisjonen frem sitt forslag til en ny migrasjonspakt. Så langt har arbeidet med en felles politikk på dette området ikke ført frem. Nå varsler kommisjonen sterkere virkemidler for å få alle medlemslandene til å bidra. Mye vil antagelig handle om å få bedre rutiner for behandle asylsøknadene til dem som kommer – og bedre systemer for å returnere dem som ikke har rett til opphold.

Lykkes ikke dette, vil hele asylsystemet i Europa knele. Og da vil vi i hvert fall ikke være i stand til å gi beskyttelse til dem som trenger det. Dette handler også om å ta vare på selve asylinstituttet, som nettopp skal gi ly til mennesker som er forfulgt i sine hjemland. Retten til å søke asyl undergraves dersom det kommer så mange migranter til Europa at hele systemet overveldes. Slik er det nå.

Høyre og Ap – sammen

Spørsmålet er om EU klarer å løse det vanskeligste – å på en rettferdig måte å fordele asylsøkerne som er kommet til Europa mellom de ulike medlemslandene – og samtidig begrense antallet som tar sjøveien over Middelhavet. Skal det lykkes, må unionen få tøffere virkemidler overfor de landene som blokkerer for mulige løsninger i dag. Det gjelder særlig flere av de tidligere østeuropeiske landene.

Selvsagt må Norge bli med i felles europeiske ordninger så langt vi kan. Da trenger vi at Høyre og Ap står sammen på dette området, slik de tradisjonelt har gjort – om en forutsigbar, streng og rettferdig asylpolitikk.

Eller blir debatten om disse spørsmålene enda mer polarisert, og løsningene kortsiktige og skjøre. Det vil hverken gi forutsigbarhet eller rettferdighet. Det hjelper ikke engang dem som trenger det mest. Ofte kan det bli tvert om.

Publisert: 19.09.20 kl. 11:23

