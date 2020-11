Leder

Nasjonalmuseet: Frem fra stengselen

VENT OG SE: Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo kan likevel ikke ønske velkommen til åpning i 2020. Eller 2021. Men i 2022. Kanskje ... Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ferdigstillelse og åpning av det nye Nasjonalmuseet er utsatt. Igjen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det skulle åpnet i høst. Så ble ny dato satt til våren 2021. Nå snakker man om 2022. En eller annen gang. Ingen vet sikkert når.

Det vi derimot vet, er at når åpning finner sted – forutsatt at det virkelig blir i 2022 – så har noen av de mest sentrale verker i norsk billedkunst vært stuet vekk og holdt skjult for publikum i tre år. Noen enda lenger. Museet for samtidskunst ble stengt allerede i 2017. Kunstindustrimuseet året før. Kritikere snakker om en «tapt kunstgenerasjon» som ikke har hatt anledning til å se eller erfare disse arbeidene på nært hold.

Så galt fatt er det neppe. Temmelig mange er blitt gagns menneske, som det het i den gamle opplæringsloven, uten å ha sett hverken Munchs «Skrik» eller «Brudeferden i Hardanger» i sin originale form. Det er likevel ille nok at denne delen av vår kulturarv er gjort utilgjengelig for publikum over så lang tid. Ingen mener for alvor at det er en villet handling fra Nasjonalmuseets side. Samtidig ser vi heller ingen vilje til å gjøre noe med det.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo blir Nordens største kunstmuseum når det omsider åpner sine dører. Det blir også Norges dyreste kulturbygg. Den opprinnelige kostnadsrammen på seks milliarder kroner har sprukket. Nasjonalmuseet har måttet be staten om mer penger. Tilleggsbevilgninger er innvilget etter hvert som søknader er sendt, og i statsbudsjettet for neste år har institusjonen fått tilsagn om nesten en milliard kroner. I driftsmidler, vel å merke. Byggekostnader er et annet budsjettkapittel.

Det er ikke Nasjonalmuseets feil at bygget ennå ikke kan åpnes, eller at det er blitt mye dyrere enn planlagt. Pandemi og kraftig svekket kronekurs, som har gjort kjøp fra utlandet mye dyrere, er ikke gitt noen å forutse. Det er likevel Nasjonalmuseets ansvar å ha en plan B, prosjektets størrelse og økonomiske omfang tatt i betraktning.

Selv uten en kriseplan burde Nasjonalmuseet ha vurdert å skaffe seg alternative lokaler i en såpass lang nedstengningsperiode. Både Rogaland Teater og Trøndelag Teater spilte noenlunde normale sesonger på provisoriske scener i andre bygg da respektive teaterhus i sin tid ble renovert og ombygd. Nationaltheatret planlegger for det samme. Kostbare kunstobjekter krever kostbare sikkerhetsforanstaltninger. Det være seg mot tyveri og skadeverk, men også klimatiske forhold. Vi er klar over det. Først og fremst kreves det imidlertid vilje.

At Nasjonalmuseet ikke kan åpne til avtalt tid, er et ansvar som Statsbygg må ta på sin kappe. I så måte burde også Statsbygg ha spilt inn forslag om egnede erstatningslokaler når man så hvor dette bar. Er det noe hovedstaden har etter flytting og omrokkeringer av offentlige institusjoner, er det tomme rom.

Det er nesten flaut å måtte minne om det: Men hus for fremvisning av kunst, sågar spesialkonstruert for formålet i 1882 og oppgradert inntil det siste, står faktisk ledig. Det kalles Nasjonalgalleriet.

Publisert: 27.11.20 kl. 10:34

