Dette må vi lykkes med

Det aller viktigste som skjer det neste året, er å få vaksinen ut til alle som skal ha den. Foto: Tone Spieler

Det hjelper oss lite dersom landene rundt oss ikke får samme immunitet som oss. Viruset kjenner ikke landegrenser. Nasjonale behov og internasjonalt samarbeid henger sammen.

Det har vært en langsom oppstart hos oss. Et fåtall vaksiner har blitt spredt utover landet. Helsepersonell, og eldre på sykehjem, er prioritert. VGs oversikt viser at smitten nå øker, også blant våre aller eldste. Vi må bruke tiden godt, og få vaksinert så mange som mulig så raskt som mulig, før det kommer nye store utbrudd. Hver dag vunnet, er sparte kostnader, både menneskelig og økonomisk.

Enkelte land har fått større mengder vaksinedoser enn Norge. Norge har lent seg tungt mot EU, som har koordinert innkjøpene for alle sine medlemsland. Mange spør seg nå om det har vært en riktig strategi. EU har bare godkjent en vaksine foreløpig, mens et land som Storbritannia allerede har godkjent tre vaksinetyper.

Gjensidig avhengighet

Britene har helt andre smittetall og dødstall enn oss. De har det travelt, og har kuttet noen svinger i prosessen med å godkjenne vaksiner. Naturlig nok innebærer britenes hastverk at de ligger foran oss i løypa. Men vi vet ikke hva det betyr på langt sikt. Mye kan forandre seg i løpet av de neste ukene og månedene.

Helseminister Bent Høie og resten av regjeringen må tåle kritiske spørsmål. Foto: Tore Kristiansen

Det pandemien virkelig viser oss, er hvordan de ulike nivåene er avhengige av hverandre. Fra det globale, ned til enkeltmenneskene. En pandemi som treffer hele verden, kan ikke bekjempes uten internasjonalt samarbeid. Eller uten at hver og en av oss tar ansvar for å følge de grunnleggende smittevernsreglene - holder avstand, bruker maske, og vasker hender.

Informasjonsmonopol

Og pandemien kan ikke bekjempes uten at de nasjonale myndighetene i hvert land gjør jobben sin. Det innebærer blant annet å gjøre alt som er mulig for å sørge for at innbyggerne får vaksine når den blir tilgjengelig - at det er nok av den, og at den når ut til alle, raskt og effektivt. Vi må være trygge på at det skjer, også her. Alle tilgjengelige ressurser må tas i bruk. Ikke noe er viktigere enn dette, akkurat nå.

Regjeringen, som langt på vei har informasjonsmonopol, må tåle kritiske spørsmål - og svare med maksimal åpenhet. Jo mer vi får vite, jo tryggere blir vi. I tider som dette, er det helt avgjørende.