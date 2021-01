FIKK TILGIVELSE: – Naboen, som var en klok mann, skjønte skylden og skammen jeg bar på, og ga meg tilgivelse og oppreisning med de forløsende ordene: «Kim, nå er alt glemt.» Foto: Øyvind Nordahl Næss

Vi trenger alle tilgivelse

Mange av oss har kjent på det – denne helsebringende følelsen av å få tilgivelse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Foto: NLA Høgskolen

Jeg husker godt den dagen jeg kastet en stein gjennom glassruten til naboen. Jeg var bare 11 år gammel. Vi var en kameratgjeng som skulle se hvem som kastet lengst. Jeg vant, dessverre. Naboens rute sto i veien, og vi løp fra stedet i en hastighet som jeg siden aldri har klart å matche.

Etter noen vanskelige dager, med mye skyldfølelse, bekjente jeg dette for min far. Sammen gikk vi til naboen og fortalte hva som hadde skjedd. Ruten måtte betales. Naboen, som var en klok mann, skjønte skylden og skammen jeg bar på, og ga meg tilgivelse og oppreisning med de forløsende ordene: «Kim, nå er alt glemt.»

Å få tilgivelse kan være noe av det beste man kan erfare i livet. I en tid med sterkt søkelys på etikk og verdier, kan det være lett å gjøre feil og disse fører ofte til vanskeligheter. For hvor skal man gå med sin skyld og skam?

Mange institusjoner, og ikke minst media, kan til tider være hjerterå når det kommer til tilgivelse. Vi ser det nærmest daglig, denne jakten på de som gjør feil, på de som har trampet over etikkens grenser, eller på andre måter har kommet i skade for å være ubetenksomme med tanke på regler og krav. Vi som folk generelt, og mediene spesielt, kan tidvis ha en hang til å forfølge «syndere» på en nærmest inkvisitorisk måte ut fra en ide om at det «går da bare ikke an».

Selvsagt er det en viktig verdi i samfunnet å søke det som er rett og unngå det som er galt. Men når ting brettes ut i media, eller rykter sprer seg fort i hjembyen, er det grunn til å mane til besinnelse. Fordømmelsen av dem som trår feil må aldri bli stående alene. For feilende mennesker, som av en eller annen grunn har forsømt seg, må også kjenne tilgivelsens kraft.

I de katolske kirkene har man tatt vare på en viktig dimensjon ved dette problemet. Skriftemålet har fremdeles en sentral plass, og kalles ofte tilgivelsens sakrament. Tanken er at kirken alltid skal være en havn for mennesker som går på trynet. Det er ikke nok å holde frem hva som er rett og galt, godt og ondt, hvis man skal ta vare på hele mennesket.

Tilgivelsens sakrament har sin forankring i en sentral tekst fra Bibelen. Peter, som var en av de fremste disiplene, hadde sviktet sin Mester da det gjaldt som mest. Han hadde nektet kjennskap med sin venn da Jesus ble tatt til fange av de romerske soldatene. Sviket var totalt. Men blikket Jesus sendte Peter, forandret ham. Peter angret og gråt bittert, står det, noe som fremkalte den trefoldige kjærlighetserklæringen fra ham etter oppstandelsen.

Skriftemålet har et slikt blikk i seg – barmhjertighetens blikk, og gir mennesket mulighet for en ny retning og en ny kraft til å starte på nytt. Tilgivelsens sakrament kan på sitt beste være en motgift som frir oss fra våre feil og mangler, og setter oss i stand til å gå videre i livet. Å høre de guddommelige og forløsende ordene fra en prest, kan være helsebringende for den enkelte, men også for kirkens fellesskap, våre relasjoner og for samfunnet for øvrig. Skriftemålet bidrar til en befrielse for den enkelte, og gjør det lettere for oss å forlike oss med våre medmennesker.

Kanskje skriftemålets sakrament kan være vanskelig å forstå, særlig siden kirken ofte fremstår som hard og med høye krav og idealer for sine medlemmer.

Helt siden kirkens begynnelse har man vært klar over menneskets mange skyggesider. De høye idealene til de troende lar seg ikke så lett forene med det levde livet til den enkelte. Kravet om hellighet og renhet, som kirken alltid har lagt vekt på, har likevel vært paret med en annen viktig dimensjon: muligheten for oppreisning og en ny start. Tanken er at krav og verdier, idealer og jakten på det gode, aldri kan stå alene. Forsoning og den nyskapende kraften i tilgivelsens sakrament, har for kirken vært avgjørende i møte med alle menneskers utfordringer og mangler – også i dag.

Tilgivelse er derfor en nødvendig forutsetning for de høye bibelske standardene som kirken forkynner. Bud og regler må alltid samkjøres med et viktig tilleggselement: muligheten for oppreisning. Dypest sett kan man kanskje si at kirken ikke har noe annet budskap enn muligheten for tilgivelse. Noe av kjernen i det kristne budskapet handler om en utstrakt hånd til dem som ikke får det til, til mennesker hvor livet gikk i sund, og for dem som trenger en omstart.

En kirke som tar dette på alvor, er etter min oppfatning en kirke på sitt beste. Å løfte mennesker ut av skyld og skam, og gi dem anledning til å reise seg igjen, kan være et viktig bidrag inn i det nye året 2021.

For vi trenger alle tilgivelse, og den må alltid gå begge veier. Ikke bare vil det styrke relasjonene våre og hjelpe oss videre i livet. Det vil også bidra til at vi lettere kan tilgi dem som har forbrutt seg mot oss.