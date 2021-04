Kommentar

Skrekk og vantro i India

Av Shazia Majid

MARERITTET: India opplever en av verdens største, mest brutale coronautbrudd. Det dør flere enn noen klarer å kremere. Dette bildet er tatt 15. april i Bhopal. Slektninger iført beskyttelsesutstyr foretar siste ritualer. Foto: SANJEEV GUPTA / EPA

En ny dobbel-mutasjon, fulle sykehus og hundretusener nye smittede hver dag. Indisk helsevesen er på vei mot fullstendig kollaps.

Det utspiller seg uvirkelige scener ved indiske sykehus og krematorier. I de verst rammede områdene legges det nå to covid-syke pasienter på én sykehusseng. Det er de «heldige». Andre må ligge rett på gulvet. Atter andre pasienter har en enda verre skjebne: De dør fordi det ikke er mer oksygen å oppdrive. Det indiske helsevesenet har kollapset, meldes det.

Det dør så mange i India nå at jernet i krematorieovner smelter. Ovnene brenner døgnet rundt, og rekker ikke å kjøle seg ned. Samtidig må enkelte pårørende bevitne at deres kjære kremeres på likbål sammen flere andre avdøde. Verdigheten går opp i røyk. Det samme gjør tusenårige tradisjoner.

Det er et fullstendig mareritt. Det er som Italia i fjor. Bare verre. Fordi så ufattelig mange flere er rammet.

Dyster verdensrekord

Vitnesbyrdene er så rystende at det sås tvil om de offisielle tallene. Selv om verden ikke har sett maken til tall. I går ble det meldt om nærmere 315 000 registrerte smittede på ett døgn.

Ingen andre land har rapportert om et tilsvarende høyt tall hittil i pandemien. Det utgjør over 1100 indere per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. I midten av februar var det 11 000 smittede per dag.

Smitteeksplosjonen er forskrekkende. 185 000 er registrert døde med covid-19.

Enorme mørketall

Andelen som testet positiv for coronaviruset i India 21. april var svimlende 20 prosent. I hovedstaden Delhi er andelen på over 30 prosent. Men dette er bare de som har hatt ressurser og tilgang til testing og innleggelser på sykehus. De offisielle dødstallene er bare de døde som er registrert. Mørketallene er enorme.

Det sier selv i et land hvor 65 prosent av befolkningen bor i rurale områder og fattigdommen er utbredt. Forskning viser at de virkelige tallene er mye, mye høyere.

En studie publisert i tidsskriftet The Lancet viser at det var 30 faktisk smittede for hver registrert smittet. I dag vil det utgjøre tall, mennesker, liv og skjebner en ikke gang kan forestille seg.

HJERTESKJÆRENDE: Systemet har brutt sammen. Denne kvinnen døde i armene til sine nærmeste rett utenfor det største covid-sykehuset i New Delhi 22. april. Foto: ADNAN ABIDI / X90166

Dobbel-mutasjonen

Det vi er vitne til er det største, mest alvorlige coronautbruddet i verden. Det bør uroe langt utover Indias grenser.

For den voldsomme spredningen tilskrives en helt ny dobbeltmutasjon. Den har fått navnet B. 1.617 og er nå den mest dominerende varianten i India. Etter spredningen å dømme ser den ut til å være minst like smittsom som den britiske varianten.

Skrekken er om den nye mutasjonen er immun mot nåværende coronavaksiner. Det vet vi ikke foreløpig.

Men det hjelper ikke på situasjonen at det nå snakkes om enda en mutasjon – en trippelmutasjon.

Norge registrerte sin første tilfelle av den indiske mutasjonen for en uke siden. Norske helsemyndigheter er ikke urolige. De er mer bekymret for den Sør-afrikanske og Brasilianske varianten.

Britene har derimot slått alarm. India er denne uken satt på listen over «røde land». Det betyr at innreise fra India til Storbritannia er forbudt. I unntakstilfeller er hotell-karantene nå pålagt. Det er en indikasjon på alvoret på øyriket hvor 1,4 millioner av befolkningen har indisk opprinnelse.

Førerløs skip

For øyeblikket virker de sentrale myndighetene fullstendig handlingslammet. India er som et førerløs skip på vei mot stupet. Lokale delstatsmyndigheter er overlatt til seg selv.

En nasjonal lockdown kommer ikke på tale. Det blir nemlig et valg mellom død ved covid eller død ved sult.

I Norge og Europa har vi sett at den største smitten er å finne i storbyene. Smitten er blitt begrenset gjennom effektive nedstengninger. På landsbygda har det knapt vært smitte, bare tidvis utbrudd som raskt og effektivt er blitt kontrollert.

Dette fungerer ikke like godt i land som India hvor nærmere en tredjedel av arbeidsstokken på en halv milliard jobber i det irregulære arbeidsmarkedet som dagarbeidere. Flere millioner er interne arbeidsmigranter.

MASSEKREMERING: Dødstallene fryktes å være langt høyere en rapportert. Årsaken er vitnesbyrd fra krematoriene. Dette bildet er tatt ved et krematorium i New Delhi 22. april. Foto: DANISH SIDDIQUI / X90172

Tok seieren på forskudd

Da indiske myndigheter stengte ned landet med timers varsel i fjor vår la millioner av desperate, lutfattige og sultne dagarbeidere seg på flukt ut av storbyene. Dette bidro til at smitten spredte seg vidt og bredt.

Denne gangen er det ikke innført en tilsvarende nasjonal lockdown. Bare i delstaten Uttar Pradesh og hovedstaden Dehli er det innført en kortvarig nedstenging.

I likhet med Brasil, er svikt fra landets statsminister en medvirkende årsak til at smitten har kommet fullstendig ut av kontroll. For det første erklærte statsminister Narendra Modi en prematur seier over pandemien. Så sent som 28. januar holdt han en tale i Verdens økonomiske forum og sa at: «India har overvunnet Covid». Folket senket garden. Det ble arrangert massemønstringer i form av sportsarrangementer og verdens største religiøse festival, Kumbh mela. Sistnevnte samlet nærmere 50 millioner mennesker i byen Haridwar i midten av april.

Modi har sviktet

Dernest, og mer alvorlig: Mens dødstallene stiger kraftig, velger Narendra Modi i likhet med amerikanske Trump og brasilianske Bolsonaro å drive valgkamp.

17. april sto han uten munnbind på podiet foran titusener av mennesker og sa opprømt at han «aldri hadde sett en større mønstring». En smitteeksplosjon fulgte. Kritikken har haglet og det hindunasjonalistiske regjeringspartiet har innført et maksantall på 500 på sine valgkampmønstringer.

Det er for lite for sent.

På egen hånd

Coronaviruset har fått overtaket. Det var skrekkscenarioet. Vaksinen er veien ut, men det finnes ikke vaksiner nok. Det er forespeilet at indere flest ikke er vaksinert før i slutten av 2022.

Det er hjerteskjærende, men det er en realitet: Nå er det hver mann og hver kvinne for seg selv. Nå gjelder det for indere å holde avstand. Det er bare slik viruset kan stoppes.

Men hvor lenge går det? Når sulten gnager og folk må ut og tjene penger?