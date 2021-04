Kommentar

Størst av alt er Plikten

Av Yngve Kvistad

Foto: Jonathan Brady / pool PA

Bildet av dronning Elizabeth i ensom majestet ved prins Philips begravelse rørte en hel verden. Men fotografiet er misvisende. I dag fyller hun 95 år, og må feire uten ham ved sin side.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I dag runder Storbritannias lengstsittende monark 95 år, og mange har nok tenkt at fraværet av festivitas på den store dagen skyldes hennes private sorg over tapet av ektemannen gjennom nesten trekvart århundre.

Men heller ikke det er helt i tråd med de faktiske forhold.

Fødselsdagen 21. april pleier gjerne å være en privat affære. Den ble covid-nedtonet i fjor, og enda mer i år ettersom hoffet formelt er i sorg. Ifølge britiske medier skal Dronningen kun ha en enkel (!) lunsj med sine aller nærmeste.

Hun har dessuten bedt om at den tradisjonelle æressalutten som avfyres over hele øyriket på selve bursdagen utsettes til den offisielle feiringen, som uansett ikke finner sted før på den andre lørdag i juni.

The Queen’s Birthday er slags nasjonaldag, med utvidet helgefri for offentlig ansatte og markeres gjerne også med ulike mottakelser ved Storbritannias ambassader verden over.

FORLOVET: Prinsesse og tronarving Elizabeth sammen med sin forlovede Phillip Mountbatten i London i juli 1947. Foto: AP

Hertugen av Edinburgh ble bisatt for bare fire dager siden, og ingen er det ringeste i tvil om at Dronningen fortsatt er sterkt preget av hans bortgang. Men fotografiene av henne, sittende alene i St. Georg-kapellet ved prinsens bisettelse, er misforstått utlagt som uttrykk for en nedbrutt, isolert monark, avsondret fra den nærmeste familie på hennes tyngste dag.

Hvorfor satt ikke engang noen av barnebarna ved hennes side, og holdt bestemor i hånden? Hvorfor satt tronarvingen, det kommende statsoverhodet Charles og hans hustru, Camilla, på et par rojale kohorters avstand? Er det enda mer krig på gang i verdens mest medieomtalte kongefamilie?

Dels handler dette om protokoll; disse skrevne og uskrevne regler om hvordan den ene skal og må forholde seg den andre innenfor det tusenårige systemet når monarken er til stede. Dette kapitlet som Meghan Markle, hertuginnen av Sussex, ikke helt hadde fått med seg.

MED CHARLES OG ANNE: På plenen utenfor Clarence House i august i 1951. Foto: AP

Men mest, likevel, var Dronningens selvvalgte plassering i kapellet en hensyntaken til egen helse – og andres – i en verdensomspennende pandemisituasjon.

I hele coronaperioden har hun og prins Philip vært isolert på Windsor Castle. Deres eneste og noenlunde nære omgangskrets, har stort sett vært parets selekterte tjenerskap. Dronning Elizabeth ønsket ikke å eksponere seg selv eller sin nærmeste familie for en potensiell smittesituasjon.

Selv om prinsen av Wales, den neste kongen, allerede har hatt sin covid-runde og sentrale familiemedlemmer skal ha fått sitt første vaksine-stikk, gjør ikke mulige mutanter forskjell på blått eller vanlig blod.

Hvilke omfavnelser som har funnet sted i slottets indre gemakker når barn og barnebarn har møtt den sørgende Dronningen, vet ingen andre enn de som måtte ha vært til stede. Men i offentligheten – også når dronningens ektemann bisettes – skal signalet være tydelig: Elizabeth II setter Plikten, det være seg til monarkiet, land og folk – foran alt. Også foran egen familie.

Dronningen oppfører seg ikke som britiske regjeringsmedlemmer eller statsministerens rådgivere. Hun respekterer de smitteråd og pålegg som hennes regjering utsteder. Hun leder med sitt eksempel.

Slett ingen dårlig strategi, vil mange si.

PÅ OFFISIELT BESØK: Dronningen og ektemannen mottas av barn i St. Lucia i 1966. Foto: AP

Men ingen som kjenner Dronningens måte å håndtere kriser på – og dem har det vært en del av i hennes rekordlange regjeringstid – er det minste overrasket.

Regjeringsdokumenter, som egentlig ikke skulle vært gjort kjent for offentligheten før fem år etter hennes død, viser ifølge The Guardian at Elizabeth Regina har hatt mer direkte innflytelse både på statsministre og politiske vedtak enn tidligere kjent.

Noe som for så vidt bryter med etablerte myter, og snarere risser et bilde av en sterk kvinne som har våget å utfordre noen konvensjoner. Uten at det nødvendigvis er det bildet mange har av toppsjefen i det tross alt temmelig konservative familieforetaket.

Samtidig vil mange huske hvordan hun under annen verdenskrig vervet seg til hæren som lastebilsjåfør, sågar ta mekanikerutdannelse for å kunne reparere de såkalte ATS-kjøretøyene. Ikke bare da, for øvrig. I likhet med våre egne kjære monarker, Olav og Harald, har også hun drevet kongelige kusker og sikkerhetsvakter halvt til vanvidd ved selv å sette seg i førersetet.

SJÅFØR OG MEKANIKER: Prinsesse Elizabeth foran en såkalt ATS-truck under annen verdenskrig. Foto: Keystone / Hulton Royals Collection

En talende historie i så måte, i sin tid avslørt av en diplomat overfor Sunday Times, er hvordan hun utmanøvrerte Saudi-Arabias regent, daværende kronprins, statsminister og sjef for nasjonalgarden, Abdullah, under hans offisielle besøk i 1998.

Etter lunsj på kongefamiliens sommerresidens i Skottland, ble de rojale Landrovere kjørt frem foran Balmoral Castle og prins Saud – sitt lands de facto hersker – inntok med største selvfølgelighet fremsetet i kortesjens første bil.

Så hoppet Elizabeth selv bak rattet, og en lamslått saudisk regent fra et land hvor loven forbød kvinnelige sjåfører, måtte finne seg i ikke bare å bli kjørt av en kvinne, men også av en dronning.

Neste år skal Storbritannia feire monarkens platina-jubileum: 6. februar er det 70 år siden kong Georg VI døde og hans datter, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, overtok tronen. Når hoffsorgen formelt er over og Buckingham Palace vender tilbake til «business as usual» mot slutten av uken, har Dronningen varslet et hun vil gjenoppta sine plikter.

Foto: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Før ektemannen døde 9. april var hun delaktig i planleggingen av tre forestående begivenheter: Prins Philips 100-årsdag 10. juni, hennes egen offisielle 95-årsfeiring 12. juni og det tilstundende 70-årsjubileet.

100-årsdagen blir det rimeligvis ikke noe av, og ifølge The Times henger også 95-årsmarkeringen i en tynn tråd. Militærparaden Trooping the Colour, en storslagen oppvisning av forsvarets regimentsflagg med røtter tilbake til 1660, er et fast innslag på monarkens offisielle dag. Siden Georg II på 1700-tallet har den årlig inngått i feiringen.

For første gang ble den avlyst i fjor, og på grunn av covidsituasjonen blir den heller ikke i år avviklet som planlagt. The Telegraph skriver at det kun vil bli gjennomført et begrenset arrangement på Windsor.

NYERE TIDER: Her ser ekteparet på et hjemmelaget gratulasjonskort som de har fått fra barnebarna i anledning av at de i november 2020 hadde vært gift i 73 år. Foto: Chris Jackson/Getty Images Europ / X80001

Etter prinsens død har spekulasjonene gått om Windsor Castle nå blir Dronningens permanente hjem. Allerede i mange år har verdens største bebodde borg vært hennes faste helgeresidens fra og med torsdag kveld til og med mandag morgen. Men kilder ved hoffet sier til britiske medier at «Buckingham Palace er monarkiets arbeidssted», og at dronning Elizabeth vil returnere til London så snart coronarestriksjonene tillater det.

Det betyr også at hun kommer til å legge sin private sorg til side og gjenoppta sitt tydelige, men stille lederskap som i bokstavelig forstand har vært dronning Elizabeths adelsmerke gjennom hele hennes rekordlange regjeringsperiode.

For – om noen skulle være i tvil – er det én ting prins Philips bortgang har vist, er det at monarkiet i vår elisabetianske tid står sterkere i Storbritannia enn kanskje noen gang.