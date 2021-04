VIL BLI HØRT: – Vi skriver og snakker om dette, fordi vi ønsker å bli hørt. Det er ikke ment for å kritisere. Det er ment for å lære, skriver Nina Hong Nhung Luong. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Våre opplevelser med rasisme er ikke hallusinasjoner

Det er overveldende mange som mener at rasismen mot asiater ikke eksisterer her i det norske samfunnet. Men bare fordi du ikke ser det, så betyr det ikke at andre ikke opplever det.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NINA HONG NHUNG LUONG (17), skoleelev

«Hatet mot asiatene? Hvor i all verden finnes det i Norge?»

«Det er da ikke hat mot asiater i Norge!»

«Tror ikke det er rasisme i Norge, det er overdrevet at vi nordmenn er så rasistiske.»

Disse kommentarene har jeg funnet i kommentarfelt, under kronikker og debattinnlegg som er skrevet av mennesker fra det norsk-asiatiske samfunnet. Tekstene handler om deres egne opplevelser med den normaliserte rasismen de har opplevd i hverdagen. Nok en gang blir de tiet.

Jeg har lest flere kommentarer som hevder at kommentarene slengt mot oss er resultat av mobbing. Det er riktig at det er mobbing, men om vi går inn og ser på hva slags type mobbing det er – det er da man skjønner at det er rasisme.

Kommentarene går under kategorien etnisk mobbing, hvor man blir mobbet på grunn av sin etnisitet, som går under rasisme. Dette er fordi kommentarene bærer hatefulle ytringer, fordommer og stereotypier. Verbal mobbing, i denne sammenheng i form av etnisk mobbing, skader et individ minst like mye.

Det er overveldende mange som mener at rasismen mot asiater ikke eksisterer her i det norske samfunnet, men hvorfor er det så utallige mange norsk-asiater som relaterer til disse innleggene som forklarer rasismen mot oss?

Opplevelsene våre er ikke en hallusinasjon av virkeligheten. Vi er heldige som er bor i Norge, men det betyr ikke at alt er perfekt for oss slik det blir fremstilt.

Derfor snakker vi om våre opplevelser, slik at de fremtidige generasjonene ikke skal gå igjennom det samme som oss.

Alle stemmer har verdi. Så hvorfor har ikke vår det?

«Det var bare kødd.»

«Ikke vær så sensitiv.»

«De tuller bare.»

Det er bare en lek, er det ikke?

Men hvorfor ler alle utenom meg?

Hvorfor ler alle utenom oss?

Vi er ikke sensitive. Altfor lenge har vi blitt fortalt at vi ikke skal ta opplevelsene våre seriøst, og som et resultat har samfunnet klart å lære oss at å tie er hvordan vi skal komme oss gjennom hverdagen.

Dette tar vi et oppgjør med, for vi er lei av at andres stemmer skal diktere om våre opplevelser er gyldige eller ikke.

Våre innlegg er ikke for å fornærme eller angripe det norske samfunnet vi alle er en del av. Innleggene våre er for å demonstrere at det bildet samfunnet har tegnet av oss ikke er realiteten slik mange tror. For disse beskriver hvordan vår hverdag egentlig ser ut.

Vi skriver og snakker om dette, fordi vi ønsker å bli hørt. Det er ikke ment for å kritisere. Det er ment for å lære. Lære om hvordan det er å vokse opp som en asiat i Norge, og hvordan det har vært å måtte holde ut når man får rasistiske utsagn slengt mot seg. Vi kjenner til det som skjer mot oss best. Så når vi først snakker og forteller, lytt til oss, i stedet for å gå imot oss.

For ved å lytte til hverandre kan vi sammen forbedre samfunnet enda mer slik at enda flere kan trives i nåtiden, og enda flere i fremtiden.

Og hvis du etter dette fortsatt insisterer at rasisme og hat mot asiater ikke finnes, så vil jeg fortelle deg en ting:

Bare fordi du ikke ser det, så betyr det ikke at andre ikke opplever det.

