Skal man hjelpe ungdomskriminelle tilbake til et normalt liv, så må det reageres raskt og kontant på vold og annen kriminell oppførsel. I år var det kaotiske tilstander i Fredrikstad natt til 17. mai.

Det er politiet og ikke de kriminelle som skal eie gata

Skal man hjelpe ungdomskriminelle tilbake til et normalt liv, så må det reageres raskt og kontant på vold og annen kriminell oppførsel.

SYLO TARAKU, forfatter, statsviter og rådgiver i tankesmien Agenda

Vanligvis er det feststemning på 17. mai i sentrum av Fredrikstad, men i år var det kaotiske tilstander etter at titalls ungdommer angrep politiet på Stortorvet.

Etter at alt roet seg, uttalte operasjonsleder Terje Marstad følgende: «La det være helt klart at det er politiet som bestemmer i gata».

Dette er en viktig beskjed, men å gjenopprette kontroll etter en slik sitasjon er for lite og for sent. Myndighetenes oppgave er å hindre at kriminelle ungdommer skaper utrygghet i det offentlige rom. Når politiet ikke klarer det, så risikerer man at folk tar saken i sine egne hender. Senest i forrige måned har vi sett et eksempel på det i Oslo.

Kvelden 19. april ble en jente i starten av tenårene utsatt for en kroppskrenkelse, i form av slag eller lignende, fra tre gutter. Nordre Aker Budstikke har rapportert om flere hendelser med ungdomsgjenger som skaper «redsel og frykt» blant ungdomsforeldre på Grefsen og Kjelsås. De har følt seg så maktesløse på grunn av politiets fravær at mange foreldre i området har gått sammen for å forsøke å beskytte barna sine fra ungdomsgjengene.

På en åpen Facebook-tråd som jeg tilfeldigvis kom over, gikk diskusjonen høyt om hva som bør gjøres for å stoppe «terroriseringen» av barn i området. I en av kommentarene heter det: «Når politiet ikke lenger er i stand til å ivareta sikkerheten til byens innbyggere må rett og slett private borgervernsgrupper opprettes.»

Det er lett å forstå fortvilelsen og frustrasjonen fra foreldrene. «De er for unge til å bli pågrepet», svarte politiet på spørsmål fra Nordre Aker Budstikke. Slike svar virker ikke særlig beroligende for lokalbefolkningen, selv om politiet har lovet å følge opp gjengmedlemmene «i andre spor».

«For unge til å bli pågrepet», og «andre spor» er viktige stikkord når vi snakker om håndteringen av ungdomskriminalitet.

En stor reform i kriminalitetspolitikken trådte i kraft i 2014. Etter flere år med relativ lav ungdomskriminalitet, ble det tverrpolitisk enighet om å slutte å fengsle mindreårige forbrytere. Kanskje ikke slutte helt, men terskelen ble i hvert fall svært høy. Hovedbegrunnelsen var FNs Barnekonvensjon som sier at fengsling av barn skal være «siste utvei» og for et kortest mulig tidsrom.

Premissene for lovendringen var at noen andre enn politiet skulle fange opp ungdomskriminelle og sette dem på rett spor, som barneverntjenesten. Dessuten ble det introdusert to alternative reaksjoner til fengsel: ungdomsstraff for alvorlig kriminalitet og ungdomsoppfølging for mindre alvorlig kriminalitet. Begge forutsetter at ungdommene selv ønsker å slutte å være kriminelle og gir samtykke til oppfølging fra diverse offentlige aktører.

I årene etter denne endringen kom på plass har ungdomskriminaliteten skutt i været. Siden 2016 har voldsanmeldelser mot unge økt med hele 40 prosent. Det er ikke nødvendigvis en årsakssammenheng her, det kan være en tilfeldig bølge, men det er åpenbart at noe ikke fungerer som det skal når kriminaliteten øker så kraftig og når en gruppe foreldre føler at de må ta saken i egne hender.

Når unge før ble tatt for lovbrudd, for eksempel på 90-tallet, så handlet det stort sett om mindre forbrytelser som nasking. Men i dag begår de alvorlig kriminalitet. Alt fra vold og trusler, til grove ran og narkotikasalg på åpen gate. Unge kriminelle opererer sjelden alene, men er som regel med i gjenger der kniv og macheter er blitt vanlige gatevåpen i Oslo.

Den allerede lave respekten for politiet blir enda lavere når politiet ikke kan gjøre noe mot dem. Også volden mot politiet har økt. Fra 2018 til 2019 økte den med 18 prosent, og omfattet både fysisk hindring, forulemping, trusler og fysisk vold. Episoden i Fredrikstad er med andre ord bare toppen av et isfjell.

Vi må ikke glemme at de aller fleste ungdommer er lovlydige, selv i utsatte områder i Oslo med høy konsentrasjon av innvandrere. 97 prosent av ungdommene under 18 er aldri i kontakt med politiet. Men de få gjengene som finnes står for veldig mye av volden og kriminaliteten i hovedstaden. Vi ser også en økning av unge gjengangere. Og det er den alle dårligste nyheten. For det betyr at reaksjonene fra samfunnet ikke har fungert for denne gruppen. Selv når ungdomskriminelle begår drapsforsøk, så kan de være raskt ute igjen og begå ny kriminalitet.

Å balansere mellom barnets beste og samfunnsvern er krevende. Det er riktig å prøve å unngå fengsling av mindreårige forbrytere, men samtidig har staten et ansvar for å beskytte borgerne mot overgrep. Mange av ofrene for ungdomskriminalitet er selv barn og unge. Voldtekten, ranet eller sparkene og slagene de er blitt utsatt for kan gi dem langvarige traumer og angst. Den unge jenten fra Nordre Aker som ble slått av en guttegjeng kan òg påberope seg Barnekonvensjonen. I artikkel 19 slår konvensjonen fast at myndighetene «har en plikt til å treffe alle egnede tiltak for å beskytte barn mot alle former for vold, misbruk, mishandling og utnytting.»

Å møte unge lovbrytere med hjelp fremfor straff er sivilisasjon, men det er ikke sivilisasjon å ikke ta ofrene på alvor. De må ikke få en følelse av at de er fritt vilt, og at det er ingen som kan stoppe gjengene. Å ty til mer fengsling av mindreårige er å starte i feil ende, men da må de alternative reaksjonene være mer effektive. Ungdom med risikofaktorer bør få den hjelpen og oppfølgingen de trenger slik at flest mulig slutter med gjengkriminalitet. Nekter de å være med på det, så må det få konsekvenser. Samfunnet svikter både ungdomskriminelle og deres ofre hvis det ikke settes noen klare grenser i praksis.

Det er mye som har gått galt før politiet får en telefon fra engstelige foreldre på Grefsen og Kjelsås. Det er mange andre instanser enn politiet som har et ansvar for å forebygge ungdomskriminalitet. Men politiet har et særskilt ansvar for å hindre at overgrep blir begått. Ikke bare for å beskytte samfunnet og de potensielle ofrene, men også for å ivareta tilliten til politiet. Unge som begår vold og annen type kriminalitet må få en eller annen reaksjon fra det offentlige, og det må skje fort. Ikke etter flere måneder, eller aldri.

Organisering av foreldre for å gå vakt og beskytte sine barn mot ungdomsgjenger bør være unødvendig i et velfungerende samfunn som Norge. Politiet må få de nødvendige ressursene til å være sterkere til stede og virkelig bestemme i gata.