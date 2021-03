Kommentar

Skotske nasjonalister i skvis

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: Morten Mørland

Det sies at revolusjonen spiser sine barn. I Skottland fortærer den foreldrene.

Ingen har jobbet hardere for skotsk uavhengighet de siste 25 år enn Alex Salmond og Nicola Sturgeon. Som regjeringssjefer har de ledet selvstyremyndighetene i Edinburgh sammenhengende siden 2007. Tospannet har, fremfor noen, beredt grunnen for en ny folkeavstemning om løsrivelse fra England.

Men nå har sekkepipen fått en annen lyd.

Salmond (66) hevder at etterfølgeren er den inkarnerte Lady Macbeth som av ondskap har fremsatt falske sex-anklager mot ham så han skal råtne i fengsel.

Sturgeon (50) beklager hans «alternative virkelighetsforståelse». En penere måte å uttrykke at hun frykter det har rablet for ham.

For bare kort tid siden var deres nære vennskap preget av det gjensidige ønsket om at den juristutdannede viseministeren skulle overta det skotske nasjonalistpartiet da SNP-lederen gjennom 20 år trakk seg i 2014.

DUO: Nicola Sturgeon og Alex Salmond, her fotografert sammen i 2015. Foto: Russell Cheyne / X02429

Nå er forholdet forgiftet av hårreisende beskyldninger om seksuelle overgrep, maktmisbruk, konspirasjon og hevntørst. Begge mener seg forrådt av den andre, og begge hevder den andre kastet den første sten.

I Storbritannia er man ingenlunde ukjent med fadermord som politisk metode. Særlig i Torypartiet, hvor ledere oftere avgår med en dolk i ryggen enn uten.

Det uforsonlige bruddet mellom Skottlands mest populære lederskikkelser er likevel så oppsiktsvekkende at det har engasjert kommentariatet på tvers av landegrensene i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Det eneste som forener er at ingen helt skjønner hva som egentlig har skjedd.

At Alex Salmond har oppført seg upassende mot kvinner mens han var aktiv politiker, er på det rene. Han har selv innrømmet at han i så måte er «ingen engel», men heller ingen overgriper. Nylig ble han frifunnet i retten for 13 tiltalepunkter, blant annet om voldtekt.

Salmond mener det hele er en sammensvergelse, i regi av Skottlands leder Nicola Sturgeon og hennes mann, Peter Murell, som er generalsekretær i SNP. En intrige i tråd med Shakespeare, der altså.

Hvis Alex Salmond har rett i sine anklager, innebærer den at førsteministeren og partiledelsen ikke bare har fått hele regjeringen og statsforvaltningen med på konspirasjonen, men også skotsk politi, regjeringsadvokaten, riksadvokatembetet, avisen Daily Record (hvor #metoo-varslene mot Salmond først ble omtalt), samt de ti kvinnene som uavhengig av hverandre anmeldte ham for ulike overgrep.

Forvirringen om hva det hele bunner i, splitter Skottland. Forklaringene har noen ideologiske overtoner som kan sammenfalle med indre splid i SNP – mellom en konservativ Salmond-fraksjon mot en mer progressiv Sturgeon-fløy.

På kort tid har SNP overtatt mer enn halvparten av Skottlands Tory- og Labour-velgere. Noen mener at konflikten speiler et parti med voksesmerter.

Selv om saken kulminerte i rettsapparatet, og den teoretisk kan havne der igjen, er det bare noen bjeffete blodhunder på ytterflankene i britisk partipresse som tviholder på oppgjørets juridiske sider. Konflikten er politisk, så det holder. Og den er personlig. I bitterhet får den feiden mellom Haakon Lie og Einar Gerhardsen om Arbeiderpartiets sjel til å fremstå som et trivielt slabberas.

Antagelig koker det hele ned til at Alex Salmond trodde han ville få hjelp fra sin nære venn Nicola Sturgeon til å riste av seg beskyldningene om overgrep, som angivelig skulle ha funnet sted mens han var skotsk førsteminister. Da hun tvert imot uttrykte støtte til #metoo-kampanjen, og sanksjonerte en gransking av Salmond for å få klarhet i anklagene, vendte han seg mot henne.

Saken ramlet deretter sammen i retten på grunn av formelle feil og en klønete etterforskning som viste seg både forutinntatt og mangelfull. For dette fikk Skottlands tidligere leder utbetalt en erstatning på seks millioner kroner.

Sturgeons støttespillere mener Salmond har kokt sammen en uhyrlig konspirasjonshistorie for å renvaske seg selv og for å skremme kvinnene som tapte i retten fra å anke saken.

Skal man tro The Times har han lykkes med det siste. Og vel så det. Siden domstolen avviste anklagene mot Salmond har det ikke vært et eneste metoo-varsel hverken i det skotske statsapparatet eller det politiske systemet.

Avisen siterte lørdag kvinnelige ansatte i parlamentet som beskriver hvordan slike saker nå skyves under teppet. «Et helv… stort teppe, kan jeg fortelle deg, og under der er det fullt», sier en av dem, ifølge Times.

Få uker før vårens avgjørende parlamentsvalg kan den ulykksalige krigen mellom landets nåværende førsteminister og hennes forgjenger ødelegge det dominerende regjeringspartiet SNP, og knuse deres felles drøm om et selvstendig Skottland.

De opprivende beskyldningene Salmond og Sturgeon gjensidig har gjødslet krangelen med, har sjokkert den økende skare av separatister som inntil nylig, i hvert fall, hadde bestemt seg for å si ja til å bryte fullt og helt med Storbritannia. For bare få uker siden hadde nesten seks av ti skotter landet på dette revolusjonerende standpunktet.

Det var den gang SNPs største velgermagnet het Boris Johnson. Så snart han uttalte seg om skotsk selvstendighet, føk nasjonalistene opp ytterligere to prosentpoeng på meningsmålingene. Unionens grunnvoller ristet.

Nå er rystelsene lokale. Før helgen kunne man se ringer i vannoverflaten på Loch Ness. Bevegelser som normalt ville tilskrives sjøormen Nessies eksistens.

Men i dag vet man bedre. Krusningene var bølger fra et lettelsens sukk i Downing Street.