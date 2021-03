Kommentar

Nå håper alle på Oslo

Av Astrid Meland

Det er vanskeligere å stoppe corona i storbyen enn på bygdene. Men vi kommer til å klare dette.

Det har gått et år siden Erna Solberg stengte ned Norge for første gang. Og nå må altså Oslo og Viken til pers igjen.

Det er til å bli motløs av. Mandag kveld innførte Oslos byrådsleder Raymond Johansen tvungen påskeferie. De fleste skoler stenger helt. Det blir forbudt å ha besøk av mer enn to personer hjemme.

I tillegg innførte regjeringen strenge tiltak i Viken slik at det ikke lenger går an å kjøre til andre steder i distriktet for å shoppe eller gå på restaurant.

Det er nesten ikke til å tro at vi skulle måtte innfinne oss med så ekstreme tiltak. Og at vi til tross for alt vi har lært, ikke klarer å stoppe nye bølger.

LANG PÅSKEFERIE: Byrådsleder Raymond Johansen stenger de fleste skolene i Oslo. Håpet er å åpne etter påske. Foto: MATTIS SANDBLAD

Men hovedstadsregionen har fått noe skikkelig skit. Den nye varianten av viruset har tatt over. Og den er mye mer smittsom enn tipp topp-oldemoren fra Wuhan.

Og derfor virker ikke fjorårets tiltak like godt som før.

Nå er det bare å håpe at Oslo og Viken – hvor skolene fortsatt blir åpne – lykkes. For det er i hele landets interesse at dette går bra. Mutanten lager trøbbel for folk i hele landet. Og den popper opp i stadig flere kommuner.

Smitten spres stadig fra Stor-Oslo, hvor folk bor tettest og hvor flest reiser til og fra.

At hovedstadsregionen lykkes er det viktigste akkurat nå. Men det er ikke Oslofolk det er noe feil med. Bærum og Lørenskogs innbyggere er heller ikke sløvere enn alle andre.

De er bare mye vanskeligere å slå ned smitten der det er mye folk og de bor tett.

Slik er det over alt i verden. Tiltak er ikke alt. Landskapet vi lever i gjør at viruset fra start får et forsprang i tettbygde strøk.

Men vi vet i tillegg at tiltak hjelper. Og at dette blir tøft for barn, for næringsliv og for mange andre.

Den gode nyheten er at andre har fått det til før oss. Se på London. København. Dublin.

Flere storbyer har hatt akkurat de samme problemene som Oslo-regionen. Og de har klart å få ned mutantsmitten.

Helseminister Bent Høie brukte Irland for å skremme oss i januar. Jeg har ikke sett ham vise oss den fine grafen landet fikk etterpå.

Det må sies at tiltakene mot mutanten, ikke har vært småtteri. I London måtte folk holde seg innendørs og det var bare lov å gjøre nødvendige ærend ute.

I Danmark åpnet 5. til 8. klasse igjen mandag, etter å ha holdt stengt i 12 uker. Barna får komme på skolen en dag i uken og kun til utendørs undervisning.

Det er hardt. Men det er oppmuntrende at de beregner stor effekt av hurtigtester. Målet er at smitten skal holdes i sjakk ved at elevene tester seg selv.

Her er det bare å følge med for nordmenn når danskene nå skal fungere som coronaens munnskjenk.

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen vært under sterkt press. Flere rektorer har ønsket stengte skoler, mens blant annet Barneombudet har vært sterkt imot.

I tillegg kunne Johansen avsløre at det heller ikke har vært enkelt å lene seg på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. For de rådene har tydeligvis vært sprikende.

FHIs råd gikk ifølge Johansen i retning av å fortsette å holde skolene åpne på rødt nivå. Begrunnelsen var at tiltakene måtte få virke. Det er gått for kort tid.

Men kanskje er det riktigere å slå til hardt nå og gjenvinne kontrollen, heller enn denne langvarige seigpiningen?

I mange kommuner med utbrudd rundt om i landet er det ikke forsiktighet og nøling som har gitt resultater.

I både Vestfold og Bodø-distriktet var håpet at smittesporing og relativt sett milde tiltak skulle være nok. Men smitten kom ikke under kontroll. Til slutt fikk begge nasjonale, strenge tiltak.

Også i Viken var 13 kommuner imot nasjonale tiltak denne gang. Mange vil nok innvende at få dør av covid-19 nå, at risikogruppene er vaksinert og at corona ikke er særlig farlig for yngre aldersgrupper.

Og en dag vil de få rett i dette. Men det er ikke nå.

Vi er ikke kommet langt nok i vaksineringen. Sykehusene vil det travelt også med yngre pasienter.

I Viken anbefaler FHI strengeste nivå i hele regionen fordi de mener sykehuskapasiteten kan bli sprengt på bare få uker. Smittesporingen er det problemer med i halvparten av kommuner og testene rekker man ikke å analysere.

Oslo og Viken må derfor stenge ned igjen, folk må få vaksine og sommeren må komme.

Og da vil vi ha klart det.

Det er noe å se frem til. Men igjen vil det stå en skadeskutt hovedstadsregion med innbyggere som er blitt herjet med i over år.

Oslo-folk har rett og slett hatt det verre enn resten av Norge. Mange vil aldri få igjen det de mistet. Og det er ikke vår skyld. Det er viruset.

– Vi er villig til å gjøre alt vi kan. Vi har gjort det tidligere. Vi skal lykkes, sa Johansen mandag kveld.

Og det er betryggende. For vi har ikke noe annet valg enn å fikse dette. Olga på Toten er ikke trygg før folk på Grorud er det.