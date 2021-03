ROP FRA HOVEDSTADEN: – Jeg er dritt lei. Jeg bor og lever i Oslo. Jeg har ikke tatt en fredagspils med verken kolleger eller venner på snart et år. Jeg har nesten ikke gitt mamma og pappa en klem på snart ett år. Jeg har aldri hatt spesielt store problemer med mental helse, men nå kjenner jeg at fy faen – jeg begynner å bli sliten, skriver Torjus Føllesdal Tjønn. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Debatt

Jeg er så jævlig lei

Jeg bor og lever i Oslo. Jeg begynner å bli sliten.

TORJUS FØLLESDAL TJØNN, Oslo

Jeg er så jævlig lei corona og pandemi.

Jeg er så jævlig lei hjemmekontor og Zoom-møter.

Jeg er så jævlig lei av å ikke kunne møte venner og bekjente.

Jeg er så jævlig lei av å ikke kunne gi alle i familien min en klem når jeg ser dem.

Jeg er så jævlig lei av å trene i stuen.

Jeg er så jævlig lei av å kjenne på tilbakeslag etter tilbakeslag når ting begynner å se lyst ut.

Men, mest av alt er jeg jævlig lei av at folk skal være så forbanna PR-kåte og rakke ned på alt og alle i media.

Hva faen er vitsen med at Molde-ordfører Torgeir Dahl går ut i media og melder at Oslo er skylden i alt ondt, selv om det ikke var «rettet mot Oslos befolkning, men heller mot ledelsen».

Hva er det han vil oppnå?

Genuint spørsmål til deg Torgeir: Tror du jeg som 27-åring blir jævlig motivert av at du sier at alt jeg ofrer nå i snart et år bare har vært dritt og lort? For det er absolutt sånn det tolkes. Hvorfor MÅ alt ut til mediene, hvorfor er du så PR-kåt at du absolutt må ut med meninger hvor det etter min helt personlige og ikke-vitenskapelige analyse er 90 prosent sannsynlig at vil tolkes som et negativt slag i magen mot folk flest fra Oslo?

Ja da, det er helt sikkert ting Raymond og byrådet kunne, burde og skulle gjort annerledes, men hva godt kommer ut av å slå ned hele befolkningen i byen for det? Jeg er ikke engang spesielt fan av Raymond, men hvorfor må du banke ned på alle bare for å rette et lite stikk mot ham? Når til og med dine ordfører-kolleger og partikolleger mener at det er dust gjort hvorfor MÅ du «double down» og melde enda hardere?

Hva er vitsen?!

Hva faen er vitsen med at Liv Sverresdatter Larsen absolutt må ut til alle de store avisene med meningen sin om at AstraZeneca-vaksinen ikke burde brukes på helsepersonell. Hun er leder for Sykepleieforbundet. Hva ønsker hun å oppnå? Jeg skjønner jo at hun vil det beste for sine medlemmer, og selvsagt at de skal være så beskyttet som mulig, det vil jeg og! Jeg vil at alle som står i første linje skal få den beskyttelsen de behøver, det er derfor jeg gjør mitt og holder meg hjemme, har møter over zoom og mister mer og mer av den mentale stabiliteten hver dag.

Men hvorfor må det ut i media?

Hva tror hun vil skje? At alle sånne som meg som ikke kan spesielt mye om det meste innen helsevesenet skal bli jævlig betrygget over at hun som fagperson kommer ut og kaller en vaksine for lite sikker?

Hva er vitsen?

Jeg er dritt lei. Jeg bor og lever i Oslo. Jeg har ikke tatt en fredagspils med verken kolleger eller venner på snart et år. Med unntak av en hyggelig sommertid har jeg ikke fått sett mer enn tre av vennene mine av gangen, mange av de har jeg ikke sett på snart ett år.

Jeg har nesten ikke gitt mamma og pappa en klem på snart ett år.

Jeg har aldri hatt spesielt store problemer med mental helse, men nå kjenner jeg at fy faen – jeg begynner å bli sliten.

Dere skal være en del av de som styrer landet vårt, hvis dere ikke engang klarer å se at meningene deres blir tolket negativt av den vanlige personen i gata, er dere ikke skikket til å være i posisjonen dere er.