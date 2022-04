Leder

Putins krig i ruiner

KRIGENS GRU: En innbygger med sine eiendeler i en gate i Mariupol 10. april.

Mariupol er i seks uker blitt utsatt for russisk bombardement, fra bakke, luft og sjø. Og likevel holder de siste ukrainske forsvarsstyrkene i byen stand.

Mariupol ligger i ruiner, men byen vil bli stående i historien. En årsak er de ufattelig store menneskelige lidelsene og det enorme skadeverket på det som var en livlig by med 430 000 innbyggere.

En annen årsak er de siviles tapperhet og forsvarsstyrkenes utholdenhet. En tredje årsak er at ødeleggelsen av Mariupol, i all sin gru, viser sannheten om Vladimir Putins krig.

Tirsdag sa Putin at det han fortsatt kaller den militære spesialoperasjonen har som mål å hjelpe innbyggerne i Donbas.

Det eneste som måtte være spesielt med denne operasjonen, som i virkeligheten er en invasjonskrig, er hvor meningsløs, kostbar og blodig den er. Bare i Mariupol sier ordføreren at over 10 000 sivile er blitt drept.

BYKRIG: En panservogn tilhørende pro-russiske styrker i en gate i Mariupol.

Putin sa at Russlands mål er forståelige og noble. De er ingen av delene.

De som fortsatt tror på Kremls propaganda om en nobel krig kan se til ugjerningene i Mariupol, Kharkiv eller Butsja, og alle de sivile ofrene. Det pågår flere etterforskninger av mulige krigsforbrytelser i områder som har vært okkupert.

Natt til tirsdag kom det påstander fra ukrainsk hold om at en russisk drone hadde sluppet giftig materiale over Mariupol. Det er svært viktig å få klarlagt om kjemiske våpen er blitt tatt i bruk.

Det vil i så fall være et grovt brudd på internasjonal lov og bety en alvorlig opptrapping av krigen. Det er et verdensomspennende forbud mot produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen.

PUTINS MÅL: Vladimir Putin sier Russlands mål i Ukraina vil bli nådd. Her under åpningsseremonien for vinter OL 4. februar.

Putin anklager vestlige land for å forsøke å isolere Russland. Det kan han takke seg selv for. Krigen var selvsagt ikke uunngåelig, slik Putin hevder. Han hadde et valg.

Vestlige ledere var åpne for å forhandle med Putin om å styrke sikkerheten i Europa. Men den russiske lederen valgte krig. Prisen for hans katastrofale avgjørelse er at mange land har innført politiske og økonomiske sanksjoner.

Begge sider lider store tap på slagmarken. Men det er ukrainske byer som blir jevnet med jorden av russisk artilleri og raketter.

Det er sivile ukrainere som blir drevet fra sine hjem. Ifølge FN har 4,5 millioner mennesker flyktet fra landet. Mange millioner er internt fordrevne.

Mariupol, en stor by midt i Europa, er allerede fullstendig ødelagt. Nå stålsetter ukrainerne seg for det som kan bli det store slaget om Donbas. Det forventes et storstilt russisk angrep i øst og sør.

Putin sa tirsdag at han er trygg på at målene i Ukraina vil bli nådd. Det er et urovekkende varsel som betyr enda høyere tapstall og enda mer ødeleggelse. Mens vi feirer påske er det en lidelsens uke for Ukraina.